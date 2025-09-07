3 órája
Élőben követhető lesz Orbán Viktor kötcsei beszéde
Kötcsén tartják vasárnap a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos rendezvényét, amelynek csúcspontja Orbán Viktor délutáni felszólalása lesz. Magyar Péter hívei közben provokatív akcióra készülnek. Kövesse velünk az eseményeket élőben!
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a kötcsei pikniken vasárnap tartja meg Orbán Viktor idei helyzetértékelő beszédét. A hagyomány 2004-ben indult, és minden évben itt jelöli ki a miniszterelnök a következő politikai évad fő irányait. Most először az eseményt élő közvetítésben is figyelemmel lehet kísérni a közösségi médiában.
Orbán Viktor várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, a nemzetközi helyzet kihívásairól, az EU jövőjéről és a gazdasági kérdésekről. Kötcsei beszédei eddig is meghatározó üzeneteket hordoztak, és idén is hasonló jelentőségű gondolatokra számíthatunk.
Fidesz-zászlók árnyékában érkezett Magyar Péter Kötcsére
Kötcsén tűnt fel vasárnap Magyar Péter, de a Tisza Párt vezetőjét nem hívek tömege, hanem főleg újságírók kísérték. A falubeliek közül többen Fidesz-zászlót emeltek, hogy jelezzék nemkívánatosnak tartják a politikust. A sajtót nyilvánosan sértegette, a TV2 kérdésére pedig nem volt hajlandó válaszolni. Támogatói közül néhányan a Hír TV riporterét inzultálták. A helyszínen plakátautók is megjelentek, melyeken a Tisza Párt adópolitikáját bírálták.
Áder, Kövér, Deutsch, Kapu, Orbán
A Magyar Nemzet tudósítása szerint nyilvánosságra került a Polgári Piknik részletes programja. Kavecsánszki Ádám, a szervezők képviseletében ismertette: elsőként Áder János volt államfő, Kövér László házelnök és Deutsch Tamás EP-képviselő beszélgetésére kerül sor.
A program szerint 15:45-kor Kapu Tibor, a magyar űrhajós tart előadást, majd Orbán Viktor miniszterelnök 16 órakor kezdődő beszédével zárul a rendezvény.
Súlyos kérdések kerültek elő
Kötcsén két plakátautóval indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza adótervei ellen. A mozgalom szerint Magyar Péterék eltitkolják, hogy 22 és 33 százalékos adókulcsot akarnak bevezetni. Ez súlyos terhet jelentene sok magyar családnak. Az akcióval el akarják juttatni az üzenetet minden választóhoz.
Üzent a miniszterelnök a nyilvánosságnak
Orbán Viktor is posztolt Kötcséről:
Kötcsén a világ szeme
A világ szeme ma egy Somogy vármegyei kis falura, Kötcsére szegeződik. Orbán Viktor miniszterelnök 16 órakor mond beszédet, amit közösségimédia-felületeken is követni lehet, és a Hír TV is élőben közvetít majd. Addig sem maradunk exkluzív információk nélkül, hiszen már a helyszínről jelentkezett Bohár Dániel és Apáti Bence is, akik ígéretük szerint egész nap hozzák a legfrissebb híreket.
Gyűjtést szerveznek
Orbán Viktor Facebook-videóban jelentette be: a kötcsei piknik idei gyűjtése a háború kárpátaljai áldozatainak hozzátartozóit támogatja.
Adóemelési botrány után Kötcsére szervez rendezvényt Magyar Péter
Magyar Péter vasárnap Kötcsére hívta támogatóit, miközben a Tisza Párt adótervei nagy felháborodást váltottak ki. A párt gazdasági munkacsoportjának dokumentumából kiderült: többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetésére készülnek. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben maga is elismerte: adóemelés csak a választás után jöhet nyíltan szóba.
A kötcsei események miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el. Az útlezárások és igazoltatások a település forgalmát is érintik, a hatóságok türelmet kérnek a lakosoktól és az átutazóktól.