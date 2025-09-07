szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgári piknik

3 órája

Élőben követhető lesz Orbán Viktor kötcsei beszéde

Címkék#Kötcsei Találkozó#Polgári Piknik#Orbán Viktor

Kötcsén tartják vasárnap a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos rendezvényét, amelynek csúcspontja Orbán Viktor délutáni felszólalása lesz. Magyar Péter hívei közben provokatív akcióra készülnek. Kövesse velünk az eseményeket élőben!

Szoljon.hu
Élőben követhető lesz Orbán Viktor kötcsei beszéde

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a kötcsei pikniken vasárnap tartja meg Orbán Viktor idei helyzetértékelő beszédét. A hagyomány 2004-ben indult, és minden évben itt jelöli ki a miniszterelnök a következő politikai évad fő irányait. Most először az eseményt élő közvetítésben is figyelemmel lehet kísérni a közösségi médiában.

Orbán Viktor várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, a nemzetközi helyzet kihívásairól, az EU jövőjéről és a gazdasági kérdésekről. Kötcsei beszédei eddig is meghatározó üzeneteket hordoz­tak, és idén is hasonló jelentőségű gondolatokra számíthatunk.

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Fidesz-zászlók árnyékában érkezett Magyar Péter Kötcsére

Kötcsén tűnt fel vasárnap Magyar Péter, de a Tisza Párt vezetőjét nem hívek tömege, hanem főleg újságírók kísérték. A falubeliek közül többen Fidesz-zászlót emeltek, hogy jelezzék nemkívánatosnak tartják a politikust. A sajtót nyilvánosan sértegette, a TV2 kérdésére pedig nem volt hajlandó válaszolni. Támogatói közül néhányan a Hír TV riporterét inzultálták. A helyszínen plakátautók is megjelentek, melyeken a Tisza Párt adópolitikáját bírálták.
 

Áder, Kövér, Deutsch, Kapu, Orbán

A Magyar Nemzet tudósítása szerint nyilvánosságra került a Polgári Piknik részletes programja. Kavecsánszki Ádám, a szervezők képviseletében ismertette: elsőként Áder János volt államfő, Kövér László házelnök és Deutsch Tamás EP-képviselő beszélgetésére kerül sor.

A program szerint 15:45-kor Kapu Tibor, a magyar űrhajós tart előadást, majd Orbán Viktor miniszterelnök 16 órakor kezdődő beszédével zárul a rendezvény.

Súlyos kérdések kerültek elő

Kötcsén két plakátautóval indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza adótervei ellen. A mozgalom szerint Magyar Péterék eltitkolják, hogy 22 és 33 százalékos adókulcsot akarnak bevezetni. Ez súlyos terhet jelentene sok magyar családnak. Az akcióval el akarják juttatni az üzenetet minden választóhoz.

 

 

Üzent a miniszterelnök a nyilvánosságnak

Orbán Viktor is posztolt Kötcséről: 

Fotók a helyszínről

Érkeznek a résztvevők a kötcsei polgári piknikre, a Sonline.hu galériáját ezen a linken nézheti meg.

Kötcsén a világ szeme

A világ szeme ma egy Somogy vármegyei kis falura, Kötcsére szegeződik. Orbán Viktor miniszterelnök 16 órakor mond beszédet, amit közösségimédia-felületeken is követni lehet, és a Hír TV is élőben közvetít majd. Addig sem maradunk exkluzív információk nélkül, hiszen már a helyszínről jelentkezett Bohár Dániel és Apáti Bence is, akik ígéretük szerint egész nap hozzák a legfrissebb híreket.

Gyűjtést szerveznek

Orbán Viktor Facebook-videóban jelentette be: a kötcsei piknik idei gyűjtése a háború kárpátaljai áldozatainak hozzátartozóit támogatja.

 

Adóemelési botrány után Kötcsére szervez rendezvényt Magyar Péter

Magyar Péter vasárnap Kötcsére hívta támogatóit, miközben a Tisza Párt adótervei nagy felháborodást váltottak ki. A párt gazdasági munkacsoportjának dokumentumából kiderült: többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetésére készülnek. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben maga is elismerte: adóemelés csak a választás után jöhet nyíltan szóba.

A kötcsei események miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el. Az útlezárások és igazoltatások a település forgalmát is érintik, a hatóságok türelmet kérnek a lakosoktól és az átutazóktól.

Forrás: Rendőrség

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu