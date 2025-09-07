Élőben követhető lesz Orbán Viktor kötcsei beszéde

A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a kötcsei pikniken vasárnap tartja meg Orbán Viktor idei helyzetértékelő beszédét. A hagyomány 2004-ben indult, és minden évben itt jelöli ki a miniszterelnök a következő politikai évad fő irányait. Most először az eseményt élő közvetítésben is figyelemmel lehet kísérni a közösségi médiában.

Orbán Viktor várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, a nemzetközi helyzet kihívásairól, az EU jövőjéről és a gazdasági kérdésekről. Kötcsei beszédei eddig is meghatározó üzeneteket hordoz­tak, és idén is hasonló jelentőségű gondolatokra számíthatunk.