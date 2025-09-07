szeptember 7., vasárnap

Polgári piknik

1 órája

Élőben követhető lesz Orbán Viktor kötcsei beszéde

Kötcsén tartják vasárnap a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos rendezvényét, amelynek csúcspontja Orbán Viktor délutáni felszólalása lesz. Magyar Péter hívei közben provokatív akcióra készülnek. Kövesse velünk az eseményeket élőben!

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a kötcsei pikniken vasárnap tartja meg Orbán Viktor idei helyzetértékelő beszédét. A hagyomány 2004-ben indult, és minden évben itt jelöli ki a miniszterelnök a következő politikai évad fő irányait. Most először az eseményt élő közvetítésben is figyelemmel lehet kísérni a közösségi médiában.

Orbán Viktor várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választásokról, a nemzetközi helyzet kihívásairól, az EU jövőjéről és a gazdasági kérdésekről. Kötcsei beszédei eddig is meghatározó üzeneteket hordoz­tak, és idén is hasonló jelentőségű gondolatokra számíthatunk.

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Gyűjtést szerveznek

Orbán Viktor Facebook-videóban jelentette be: a kötcsei piknik idei gyűjtése a háború kárpátaljai áldozatainak hozzátartozóit támogatja.

 

Adóemelési botrány után Kötcsére szervez rendezvényt Magyar Péter

Magyar Péter vasárnap Kötcsére hívta támogatóit, miközben a Tisza Párt adótervei nagy felháborodást váltottak ki. A párt gazdasági munkacsoportjának dokumentumából kiderült: többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetésére készülnek. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben maga is elismerte: adóemelés csak a választás után jöhet nyíltan szóba.

A kötcsei események miatt a rendőrség és a TEK fokozott készültséget rendelt el. Az útlezárások és igazoltatások a település forgalmát is érintik, a hatóságok türelmet kérnek a lakosoktól és az átutazóktól.

Forrás: Rendőrség

 

