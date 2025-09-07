szeptember 7., vasárnap

Orbán Viktor az EU újraszervezéséről is beszélt Kötcsén

Világpolitikai kitekintés mellett az EU jövőjéről és a hazai választásról is beszélt Orbán Viktor Kötcsén.

A somogyi település minden évben a jobboldali közélet egyik legfontosabb fóruma, ahol Orbán Viktor kötcsei pikniken elmondott szezonnyitó beszéde mindig országos visszhangot kelt. Idén először a teljes beszéd élőben is látható lesz a közösségi médiában, vasárnap 16 órától. A miniszterelnök a „győzelmi terv” körvonalait mutathatja be, amely a 2026-os választások sikeréhez vezető utat jelöli ki. A korábbi polgári piknikeken is sorsfordító üzenetek hangzottak el: 2018-ban az EP-kampányról, 2023-ban külpolitikai kihívásokról, 2024-ben gazdasági irányváltásról szóltak a beszédek. Most újabb irányt kaphat a politikai közélet.
 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Jövőre ugyanitt

A kormányfő kijelentette: Magyarország sorsa kétféle úton dőlhet el. 

Az egyik a brüsszeli politika követése – ezt a DK és a Tisza képviseli –, ami szerinte káoszt hozna: segélyalapú gazdaság, többkulcsos adó, a rezsicsökkentés felszámolása, a családtámogatási rendszer átalakítása, Ukrajna támogatása és felvétele az EU-ba, a migrációs paktum aláírása és az euró bevezetése. 

A másik út a magyar modell folytatása: munkaalapú gazdaság, nemzeti döntések, békepárti álláspont, kimaradás a közös eladósodásból, Ukrajna esetében tagság helyett partnerség, önálló energiapolitika, migráció elutasítása, a V4-ek megerősítése és kiegyensúlyozott külpolitika. Orbán szerint ez a békén, a saját pénzen, a közös piacon és a függetlenségen nyugszik.

A miniszterelnök zárásként arra buzdította hallgatóságát, hogy mindenki vegye ki a részét a közös célok eléréséből. Elmondta: békemenetek szervezése várható, valamint új nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt adóemelési terveinek ügyében. Hangsúlyozta, minden eseményt nyomon követnek, és teljes elszámolás lesz. Orbán Viktor bejelentette: jövő ősszel ismét Kötcsén tart majd beszédet, amelyben részletezi, hogyan kívánják tovább erősíteni Magyarországot, újraindítani a V4-eket, és megduplázni a patrióták számát az uniós politikában.

Instabil kormányok nyugaton

Orbán Viktor szerint az uniós vezetők most a közös eladósodás felé terelik Európát, és ebbe minden tagállamot bele akarnak vonni. Úgy vélte, a folyamat hasonló ahhoz, ahogyan egykor létrejöttek az Egyesült Államok, most pedig Ukrajna szolgál eszközként: az orosz–ukrán háborúra és Kijev uniós csatlakozására hivatkozva akarják rákényszeríteni a közös adósságot. A miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna felvétele belépést jelentene a háborúba, és gazdaságilag is súlyosan megrázná az EU-t. 

Orbán úgy látja, a következő években az unió a világpolitikában mellékszereplő marad, miközben a demokrácia alapjai is sérülnek, hiszen ellenzéki erőket – például a francia Marine Le Pen-t vagy a német AfD-t – nem engedik versenyezni. A kormányfő figyelmeztetett: előrehaladott a vegyes társadalmak kiépülésével felbomlik az egységes európai jogrend. Hibaként említette, hogy nem jött létre a Lisszabon–Vlagyivosztok gazdasági térség, és az Egyesült Királyság távozását sem tudták megakadályozni, mert nyugaton instabil, koalíciós kormányok uralkodtak.

Máshogy építkeztünk

Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság azért nem omlott össze, mint az uniós, mert 2010-ben időben levált az ország az európai segélyalapú modellről. „Mi másfélét építettünk: munkaalapú gazdaságot” – mondta. Ennek alappillérei a rugalmas munkaerőpiac, az egykulcsos adózás, a munkához kötött családtámogatás, a rezsicsökkentés, valamint a tranzakciós és szektorális adók. Hozzátette: Magyarországon nincs örökösödési adó, ugyanakkor erős az otthonteremtés támogatása, a nők egzisztenciális biztonsága pedig a legjobb Európában. Orbán szerint ezek mélyreható eltérések, amelyek miatt a magyar modell működőképesebb. Úgy fogalmazott: „kell, hogy a vajból a kenyér szélére is jusson”. Brüsszel ezzel szemben szerinte a közös eladósodással próbálja megmenteni az unió jelenlegi formáját.

Az unió jövője

A miniszterelnök kijelentette: Ukrajna feldarabolása már elindult, és biztos abban, hogy az ország három részre fog szakadni: orosz zónára, demilitarizált területre és nyugati övezetre. 

Ezután az EU válságát elemezte. Felidézte: tizenhat éve az EU és az USA hasonló súllyal bírt a világgazdaságban, mára viszont Amerika 27 százalékra erősödött, míg az unió 17 százalékra gyengült. Ez szerinte a rossz európai vezetés eredménye. Úgy vélte, az EU ma a szétesés fázisában van, és ha nincs radikális változás, legfeljebb még egy hétéves költségvetést tud elfogadni. 

Orbán javaslata egy rugalmas, többkörös Európa, ahol az államok eltérő szinteken kapcsolódnak be: külső körként biztonsági együttműködés, majd közös piac, harmadik szintként az euróövezet, legbelül pedig a politikai unió. Hangsúlyozta: ha nem állnak át erre a rendre, az unió szétbomlik.

Világpolitika

A kormányfő humorral indított: beszédét nem húzza hosszúra, mert este feleségével a 39. házassági évfordulójukat ünneplik. 

Majd komolyabb hangot ütve emlékeztetett a tavaly Kötcsén megfogalmazott tézisre: amit Nyugat-Európának hívunk, az valójában Közép-Európában található meg. Orbán szerint a hit és az értelem, amelyek a nyugati világ fennmaradását biztosították, a kontinens nyugati felén az iszlamizáció miatt eltűnőben vannak. Úgy vélte, az elmúlt év eseményei – az amerikai választás, az orosz-ukrán háború alakulása, az EU gyengesége – igazolták ezt a tételt. 

Európa jövőjét kétségesnek tartja, különösen Franciaország és Németország helyzetét nézve, de Lengyelországban pozitív folyamatokat lát. Leszögezte: a nyugatnak tudomásul kell vennie, hogy Putyin marad az orosz elnök, és az oroszok megnyerték a háborút.

Balhépolitikát folytatnak

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy a kormányoldal mindig teljesítette ígéreteit, ez alapozta meg a választói bizalmat, ami újabb győzelmeket hozott. 2026-ban is a bizalom lesz szerinte a döntő tényező. Politikai ellenfeleiket hevesen kritizálta, mondván: ők nyíltan elismerték, hogy kormányon mást tennének, mint amit most hirdetnek. A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét – jelentette ki, hozzátéve: a párt csak „balhépolitikát” folytat, Magyar Péter pedig a „kiskakas-politikát” képviseli, amelyből sosem lesz nagykakas.

Elkezdődött a beszéd

A kormányfő a kötcsei találkozón felszólalása elején elmondta: idei beszédét a 2026-os választásokra készített győzelmi terv bemutatásával kezdi, amely meghatározza felszólalása fő vonalát. Hozzátette, az ellenfeleik miatt döntöttek a nyilvánosság mellett, ezért most kevesebb élcelődés és csipkelődés várható tőle. Orbán Viktor hangsúlyozta, fontosnak tartja a nyíltságot, hogy látszódjon: jó szándékaik vannak.

Hamarosan kezdődik
A Hír Tv élője, politikai elemzőkkel
Kezdjük!
