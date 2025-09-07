Orbán Viktor az EU újraszervezéséről is beszélt Kötcsén

A kormányfő kijelentette: Magyarország sorsa kétféle úton dőlhet el.

Az egyik a brüsszeli politika követése – ezt a DK és a Tisza képviseli –, ami szerinte káoszt hozna: segélyalapú gazdaság, többkulcsos adó, a rezsicsökkentés felszámolása, a családtámogatási rendszer átalakítása, Ukrajna támogatása és felvétele az EU-ba, a migrációs paktum aláírása és az euró bevezetése.

A másik út a magyar modell folytatása: munkaalapú gazdaság, nemzeti döntések, békepárti álláspont, kimaradás a közös eladósodásból, Ukrajna esetében tagság helyett partnerség, önálló energiapolitika, migráció elutasítása, a V4-ek megerősítése és kiegyensúlyozott külpolitika. Orbán szerint ez a békén, a saját pénzen, a közös piacon és a függetlenségen nyugszik.

A miniszterelnök zárásként arra buzdította hallgatóságát, hogy mindenki vegye ki a részét a közös célok eléréséből. Elmondta: békemenetek szervezése várható, valamint új nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt adóemelési terveinek ügyében. Hangsúlyozta, minden eseményt nyomon követnek, és teljes elszámolás lesz. Orbán Viktor bejelentette: jövő ősszel ismét Kötcsén tart majd beszédet, amelyben részletezi, hogyan kívánják tovább erősíteni Magyarországot, újraindítani a V4-eket, és megduplázni a patrióták számát az uniós politikában.