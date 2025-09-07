szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Percről percre

46 perce

Orbán Viktor élőben Kötcséről: kövesse itt a szezonnyitó beszédet! – videó

Címkék#kötcsei piknik#Orbán Viktor#beszéd

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédét!

Szoljon.hu

A somogyi település minden évben a jobboldali közélet egyik legfontosabb fóruma, ahol Orbán Viktor kötcsei pikniken elmondott szezonnyitó beszéde mindig országos visszhangot kelt. Idén először a teljes beszéd élőben is látható lesz a közösségi médiában, vasárnap 16 órától. A miniszterelnök a „győzelmi terv” körvonalait mutathatja be, amely a 2026-os választások sikeréhez vezető utat jelöli ki. A korábbi polgári piknikeken is sorsfordító üzenetek hangzottak el: 2018-ban az EP-kampányról, 2023-ban külpolitikai kihívásokról, 2024-ben gazdasági irányváltásról szóltak a beszédek. Most újabb irányt kaphat a politikai közélet.
 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Hamarosan kezdődik
A Hír Tv élője, politikai elemzőkkel
Kezdjük!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu