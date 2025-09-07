Orbán Viktor élőben Kötcséről: kövesse itt a szezonnyitó beszédet! – videó

A somogyi település minden évben a jobboldali közélet egyik legfontosabb fóruma, ahol Orbán Viktor kötcsei pikniken elmondott szezonnyitó beszéde mindig országos visszhangot kelt. Idén először a teljes beszéd élőben is látható lesz a közösségi médiában, vasárnap 16 órától. A miniszterelnök a „győzelmi terv” körvonalait mutathatja be, amely a 2026-os választások sikeréhez vezető utat jelöli ki. A korábbi polgári piknikeken is sorsfordító üzenetek hangzottak el: 2018-ban az EP-kampányról, 2023-ban külpolitikai kihívásokról, 2024-ben gazdasági irányváltásról szóltak a beszédek. Most újabb irányt kaphat a politikai közélet.

