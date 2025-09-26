2 órája
Porfelhő, gyorshajtás, adóemelés, ezeket kifogásolták a szandaszőlősiek a közbiztonsági fórumon
Szandaszőlős Művelődési Házában gyűltek össze a helybéliek, hogy megosszák a körzet problémáit. Közbiztonsági fórumot tartott Szolnok polgármestere a helyszínen, ahol jelentős esetekre hívták fel a városvezetés figyelmét a lakosok. A fókuszban a közlekedés állt.
Szeptember 25-én közbiztonsági fórumot tartottak Szandaszőlősön, amelynek házigazdái Györfi Mihály polgármester és Tóth Klaudia önkormányzati képviselő voltak. A Művelődési Házban tartott rendezvényre az ott élőket várták, hogy megosszák észrevételeiket a városvezetéssel. Bár a bűnözés – például a lopások – nem kerültek szóba, sokan a közlekedési problémákat emelték ki. A fórumon részt vett többek között dr. Füle István alpolgármester, Szabó Zoltán, a közterület-felügyelet osztályvezetője, Szalay-Sánta Bernadett környezetgazdálkodási osztályvezető, valamint Borda Zoltán és dr. Sámson László önkormányzati képviselők. Jelen volt továbbá Nagy-Kéri Szabolcs rendőr százados és Tóth Róbert rendőr zászlós, körzeti megbízott is.
Közbiztonsági fórum Szandaszőlősön
Győrfi Mihály polgármester a fórum elején kihangsúlyozta, hogy a városban megnövekedett a rendőrségi jelenlét, ami szorosan összefügg a hajléktalanhelyzet kezelésével. A polgármester maga emelte ki, hogy a régi Magyar Rádió épületében az ideiglenesen beköltözők több millió forintos kárt okoztak, és ennek is a következménye, hogy az ingatlan jelenleg méltatlan állapotban van. A polgármester kiemelte: nem a segítségnyújtás hiányával van gond, hiszen a külterületen éjszakai és nappali szálló is működik a hajléktalanok számára. Hozzátette azonban, hogy nem szeretné, ha ilyen intézmények a város belterületén kapnának helyet, mert sok érintett alkoholproblémával küzd, és életvitelük miatt nem tudnak együtt élni a szolnoki lakossággal.
A polgármester elmondta, hogy bár a szandaszőlősi lakosság részéről nincs akkora igény a rendőri jelenlét fokozására, mint például a Széchenyi városrészben, a városvezetés igyekszik mindenhol kiemelten kezelni a közbiztonságot. Hozzátette: a közgyűlés 8 millió forint pluszforrást szavazott meg a rendőrség támogatására. A város egyeztetni fog a rendőrkapitánysággal arról, hogy péntek és szombat esténként Szandaszőlősön is legyenek gyalogos járőrök, különösen a fiatalok biztonsága érdekében.
A Szabó Lőrinc utca állapota
A fórum első felszólalója egy 25 éve a környéken élő lakos volt, aki jelezte, a Szabó Lőrinc utcában továbbra sincs kiépített út, noha már több alkalommal kezdeményezte a helyzet rendezését. Elmondása szerint a gépjárművezetők gyakran nagy sebességgel haladnak végig az útszakaszon, ami jelentős porfelverődéssel jár.
Ennek kapcsán Szalay-Sánta Bernadett, a környezetgazdálkodási osztály vezetője kifejtette, hogy az utca egyik oldalán mezőgazdasági területek találhatók, így a kétirányú út kiépítéséhez ezek egy részét is igénybe kellene venni. Ehhez nemcsak a tulajdonosi hozzájárulásokra, hanem a földrészek megvásárlására is szükség lenne, ami többletköltséget jelentene az önkormányzat számára.
Győrfi Mihály polgármester hozzátette: bár a problémát nem lehet egyik napról a másikra megoldani, bízik abban, hogy a 2027-es költségvetési évben elindulhat a kivitelezés. A lakosok átmeneti megoldásként sebességkorlátozó táblák kihelyezését javasolták.”
A Simon Ferenc utca lakóközösségéért is felszólaltak
Egy, a Simon Ferenc utcai társasházban élő hölgy a fórumon arról számolt be, hogy az utcanév megváltozása után leszerelték a házszámokat jelző táblákat, amelyeket azóta sem pótoltak. – Ez óriási problémát jelent, hiszen három épületben összesen 72 család él. Ha jön a mentő vagy bárki más, és keresi a házszámot, nem találja, nem tudja, hol van szükség a segítségre, hacsak valaki ki nem megy a házból útbaigazítani – fogalmazott. Ezt követően egy másik problémát is megemlített. A Lengyel Antal tér környékén gyakori a gyorshajtás, főként a fiatalok körében, akik motorral is nagy sebességgel közlekednek, veszélyeztetve a gyalogosokat. Panaszkodott arra is, hogy egyesek a tér márványlapjait felszedték, az új padok deszkáit pedig megrongálták.
Tóth Klaudia önkormányzati képviselő minderre reagálva elmondta, hogy a hiányzó házszámtáblákat már megrendelték, ám mivel nem helyben gyártják, a pótlás elhúzódott, melynek az is oka, hogy a költséghatékonyság érdekében több hasonló rendelést is összevárnak. Hozzátette, hogy a padok deszkáit a múlt héten pótolták és erősebben rögzítették, bízva abban, hogy ezzel sikerül megelőzni a további rongálásokat.
A közlekedés került fókuszba
A közlekedés kapcsán még további problémáknak is hangot adtak a jelenlévők. Egyesek zebrák felfestését kérték, mások az elektromos rollerekről osztották meg negatív tapasztalataikat. Egy téma azonban kiemelkedett a megszólalások közül, mégpedig a 442-es út, a Sport utca és a Kiss János utca kereszteződése. Többen jelezték, hogy a szakaszon nem egyértelműek az elsőbbségi szabályok, a közlekedési táblák elhelyezése pedig zavart okoz az autósok számára. Mint elhangzott, a jelenlegi állapot olykor kaotikus és balesetveszélyes, ezért a lakossági fórumon felszólalók kérték, hogy az illetékesek vizsgálják felül a kereszteződés forgalmi rendjét.
Ehhez kapcsolódóan Szalay-Sánta Bernadett osztályvezető ígéretet tett, miszerint a Kiss János utca, a Sport utca és a 442-es út forgalmi problémáival kapcsolatban forgalmi rend felülvizsgálatot végeznek, és a szükséges beavatkozásokat megteszik.
Az építményadó is szóba került
Egy, az Apáczai Csere János utcában élő hölgy arról számolt be, hogy esős időszakban a szennyvízátemelő létesítmény gyakran leáll, és emiatt a víz az udvarukba folyik. Kiemelte, fontos lenne a probléma mielőbbi megoldása, mivel a környéken sok kisgyermekes család él, akiknek ez jelentősen megnehezíti a csapadékos napokat.
A hölgy elmondta azt is, hogy a garázsra vonatkozó építményadó tapasztalatai szerint a duplájára emelkedett – 3900 forint helyett 6650 forintot kellett befizetnie. Megkérdezte azt is az építményadó kapcsán, hogy a 60 négyzetméter alatti sávba tartozóknak miért szükséges 40 százalékkal kevesebbet fizetniük.
Felvetette:
- történt-e ellenőrzés a garázs- és építményadók kapcsán;
- illetve a 150 négyzetmétert meghaladó ingatlanok tekintetében.
A Györfi Mihály polgármester ezen felvetésekre reagálva elmondta, ő is szorgalmazta azt, hogy a rászorulók kedvezményben részesülhessenek. Továbbá azt is, hogy ne csupán az ingatlan nagysága legyen mérvadó, hanem az építési év is. A befizetések alól azonban senki sem bújhat ki, az ellenőrzések és a felülvizsgálatok viszont időt igényelnek. A tervek szerint, 2026-ban egy kidolgozottabb, átgondolt adórendelettel ezt helyre tudják majd állítani.
Az elmúlt hetekben több lakossági fórumot is tartottak Szolnokon. Szeptember 12-én például az Ormos Imre parkban várták azokat, akik személyesen szerették volna megosztani észrevételeiket. A szolnokiakkal dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Ádám Csaba önkormányzati képviselő beszélgetett a felmerülő problémákról. A fórum célja a közvetlenebb kapcsolattartás volt: a résztvevők akár négyszemközt is elmondhatták javaslataikat, kéréseiket. Dr. Kállai Mária hangsúlyozta, hogy sokan elégedettek a foglalkoztatást és családtámogatást érintő kormányzati intézkedésekkel, ugyanakkor minden közösségben vannak olyan ügyek, amelyeken még dolgozni kell, és ezeket a helyi képviselőkkel együtt igyekeznek megoldani.
