Porfelhő, gyorshajtás, adóemelés, ezeket kifogásolták a szandaszőlősiek a közbiztonsági fórumon

Szeptember 25-én közbiztonsági fórumot tartottak Szandaszőlősön, amelynek házigazdái Györfi Mihály polgármester és Tóth Klaudia önkormányzati képviselő voltak. A Művelődési Házban tartott rendezvényre az ott élőket várták, hogy megosszák észrevételeiket a városvezetéssel. Bár a bűnözés – például a lopások – nem kerültek szóba, sokan a közlekedési problémákat emelték ki. A fórumon részt vett többek között dr. Füle István alpolgármester, Szabó Zoltán, a közterület-felügyelet osztályvezetője, Szalay-Sánta Bernadett környezetgazdálkodási osztályvezető, valamint Borda Zoltán és dr. Sámson László önkormányzati képviselők. Jelen volt továbbá Nagy-Kéri Szabolcs rendőr százados és Tóth Róbert rendőr zászlós, körzeti megbízott is.

Fotó: Nagy Balázs

Győrfi Mihály polgármester a fórum elején kihangsúlyozta, hogy a városban megnövekedett a rendőrségi jelenlét, ami szorosan összefügg a hajléktalanhelyzet kezelésével. A polgármester maga emelte ki, hogy a régi Magyar Rádió épületében az ideiglenesen beköltözők több millió forintos kárt okoztak, és ennek is a következménye, hogy az ingatlan jelenleg méltatlan állapotban van. A polgármester kiemelte: nem a segítségnyújtás hiányával van gond, hiszen a külterületen éjszakai és nappali szálló is működik a hajléktalanok számára. Hozzátette azonban, hogy nem szeretné, ha ilyen intézmények a város belterületén kapnának helyet, mert sok érintett alkoholproblémával küzd, és életvitelük miatt nem tudnak együtt élni a szolnoki lakossággal.

A polgármester elmondta, hogy bár a szandaszőlősi lakosság részéről nincs akkora igény a rendőri jelenlét fokozására, mint például a Széchenyi városrészben, a városvezetés igyekszik mindenhol kiemelten kezelni a közbiztonságot. Hozzátette: a közgyűlés 8 millió forint pluszforrást szavazott meg a rendőrség támogatására. A város egyeztetni fog a rendőrkapitánysággal arról, hogy péntek és szombat esténként Szandaszőlősön is legyenek gyalogos járőrök, különösen a fiatalok biztonsága érdekében.

A legtöbben a közlekedéssel kapcsolatban szólaltak fel

Fotó: Nagy Balazs

A Szabó Lőrinc utca állapota

A fórum első felszólalója egy 25 éve a környéken élő lakos volt, aki jelezte, a Szabó Lőrinc utcában továbbra sincs kiépített út, noha már több alkalommal kezdeményezte a helyzet rendezését. Elmondása szerint a gépjárművezetők gyakran nagy sebességgel haladnak végig az útszakaszon, ami jelentős porfelverődéssel jár.