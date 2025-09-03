szeptember 3., szerda

Mintegy 600 állásajánlat

1 órája

A kiállításon ízekkel és portékákkal, az Agórában pedig állásbörzével találkozhattak az érdeklődők – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Közfoglalkoztatási Kiállítás#állásbörze#közfoglalkoztatás#lehetőség

Bár hétköznap volt, mégis a helyi termékek vására hangulatát idézte szerdán a szolnoki Hild tér. A standokon zöldségek, gyümölcsök, kézműves termékek, kosarak, rongyszőnyegek is sorakoztak. Nem véletlenül, az Agóránál rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást. Az épületben közben állásbörze zajlott.

Rimóczi Ágnes

Finom ételek, ízletes italok, kézműves termékek sorakoztak a Szolnok központjában álló standokon. A vármegyei közfoglalkoztatásban dolgozók termékeiket lehetett kóstolni, megszemlélni és megvásárolni.

közfoglalkoztatási kiállítás Szolnokon
Közfoglalkoztatási kiállítást rendeztek: a standokon zöldségek, gyümölcsök, kézműves termékek, kosarak, rongyszőnyegek sorakoztak Szolnokon a Hild téren
Fotó: Mészáros János

A közfoglalkoztatásnak ma is fontos szerepe van

Az utóbbi években már kevesebben dolgoznak közfoglalkoztatásban, de továbbra is nagy jelentősége van ennek a foglalkoztatási formának, hangzott el tegnap Szolnokon a Hild téren, ahol tizedik alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást.

Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte: a jó hír, hogy a csökkenés oka az, hogy egyre többen jutnak vissza a munka világába, ennek ellenére még mindig sokaknak jelent óriási lehetőséget és ezzel együtt segítséget a közfoglalkoztatás.

Értéket teremtenek a foglalkoztatásban részt vevők

A megnyitó pillanataiban a helyettes államtitkár szavait erősített meg dr. Berkó Attila vármegyei főispán és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke is. Az elöljárók üdvözölték a vármegyénkben is kitűnően működő foglalkoztatási formát, mely, mint mondták, a munkalehetőségen túl nagyon sok értéket teremt.

A téren mindeközben már lehetett kóstolni és vásárolni, idén kilenc kiállító kínálta a termékeit, portékáit. Az esemény keretében emlékplakettel ismerték el a vármegyében működő közfoglalkoztatókat: településeket és a közfoglalkoztatás alapjain létrejött szociális szövetkezetek.

Közfoglalkoztatási kiállítást rendeztek Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Állásbörzén segítették a munkakeresőket

Az Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal a kiállítással egy időben állásbörzére várta az érdeklődőket az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Közel 600 állásajánlattal várták a pályakezdőket, álláskeresőket és a megváltozott munkaképességű érdeklődőket. A szakemberek segítséget nyújtottak az állásinterjúk útvesztőiben, az önéletrajz megírásában és a képzési területeken is.

Az esemény idején látványos kulturális műsorokat is láthattak az érdeklődők.

 

