A kiállításon ízekkel és portékákkal, az Agórában pedig állásbörzével találkozhattak az érdeklődők – galériával, videóval
Bár hétköznap volt, mégis a helyi termékek vására hangulatát idézte szerdán a szolnoki Hild tér. A standokon zöldségek, gyümölcsök, kézműves termékek, kosarak, rongyszőnyegek is sorakoztak. Nem véletlenül, az Agóránál rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást. Az épületben közben állásbörze zajlott.
Finom ételek, ízletes italok, kézműves termékek sorakoztak a Szolnok központjában álló standokon. A vármegyei közfoglalkoztatásban dolgozók termékeiket lehetett kóstolni, megszemlélni és megvásárolni.
A közfoglalkoztatásnak ma is fontos szerepe van
Az utóbbi években már kevesebben dolgoznak közfoglalkoztatásban, de továbbra is nagy jelentősége van ennek a foglalkoztatási formának, hangzott el tegnap Szolnokon a Hild téren, ahol tizedik alkalommal rendeztek közfoglalkoztatási kiállítást.
Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte: a jó hír, hogy a csökkenés oka az, hogy egyre többen jutnak vissza a munka világába, ennek ellenére még mindig sokaknak jelent óriási lehetőséget és ezzel együtt segítséget a közfoglalkoztatás.
Értéket teremtenek a foglalkoztatásban részt vevők
A megnyitó pillanataiban a helyettes államtitkár szavait erősített meg dr. Berkó Attila vármegyei főispán és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke is. Az elöljárók üdvözölték a vármegyénkben is kitűnően működő foglalkoztatási formát, mely, mint mondták, a munkalehetőségen túl nagyon sok értéket teremt.
A téren mindeközben már lehetett kóstolni és vásárolni, idén kilenc kiállító kínálta a termékeit, portékáit. Az esemény keretében emlékplakettel ismerték el a vármegyében működő közfoglalkoztatókat: településeket és a közfoglalkoztatás alapjain létrejött szociális szövetkezetek.
Közfoglalkoztatási kiállítást rendeztek SzolnokonFotók: Mészáros János
Állásbörzén segítették a munkakeresőket
Az Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal a kiállítással egy időben állásbörzére várta az érdeklődőket az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Közel 600 állásajánlattal várták a pályakezdőket, álláskeresőket és a megváltozott munkaképességű érdeklődőket. A szakemberek segítséget nyújtottak az állásinterjúk útvesztőiben, az önéletrajz megírásában és a képzési területeken is.
Az esemény idején látványos kulturális műsorokat is láthattak az érdeklődők.
