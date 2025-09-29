27 perce
Még Zámbó Árpi sem tudott ellenállni az abonyi gombócnak
Idén is nagy sikert aratott az Abokom Nonprofit Kft. a fővárosban megrendezett Hagyományok és Ízek Vásáron. A közfoglalkoztatási kiállítás keretében a látogatók nemcsak levendulával töltött dísztárgyak közül válogathattak, hanem több száz szilvás gombóc közül is, amely immár a társaság védjegyének számít.
A közfoglalkoztatási kiállításon már 8. alkalommal vett részt az abonyi Abokom Nonprofit Kft., amelyre ezúttal 550 szilvás gombócot készítettek. A helyszíni beszámolók szerint, a finom desszertet még Zámbó Árpi is imádta.
Közfoglalkoztatási kiállítás Budapesten
Szeptember 12-én és 13-án rendezték meg Budapesten, Vajdahunyad Váránál a Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárát. Az országos közfoglalkoztatási kiállításon az Abokom Nonprofit Kft. munkatársai is részt vettek, akik a hagyományokhoz híven 550 szilvás gombócot készítettek az eseményre – tudtuk meg Pető Zsolttól. Abony polgármestere elárulta, hogy a cég a levendulával töltött dísztárgyait, valamint a kertészetében megtermelt zöldségeit és gyümölcseit is bemutatta és árusította a helyszínen.
A gombócok mellett a közfoglalkoztatási munkaprogramban termesztett zöldségekből lecsót is főztek, amellyel a látogatókat, a kormányhivatal és a belügyminisztérium munkatársait is vendégül látták. Réthy Pál helyettes államtitkár szintén megkóstolta az abonyiak ízletes desszertjét.
