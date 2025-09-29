Még Zámbó Árpi sem tudott ellenállni az abonyi gombócnak

A közfoglalkoztatási kiállításon már 8. alkalommal vett részt az abonyi Abokom Nonprofit Kft., amelyre ezúttal 550 szilvás gombócot készítettek. A helyszíni beszámolók szerint, a finom desszertet még Zámbó Árpi is imádta.

Pető Zsolt polgármester, és Batta-Nagy Nóra, az Abokom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a közfoglalkoztatási kiállításon

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Közfoglalkoztatási kiállítás Budapesten

Szeptember 12-én és 13-án rendezték meg Budapesten, Vajdahunyad Váránál a Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárát. Az országos közfoglalkoztatási kiállításon az Abokom Nonprofit Kft. munkatársai is részt vettek, akik a hagyományokhoz híven 550 szilvás gombócot készítettek az eseményre – tudtuk meg Pető Zsolttól. Abony polgármestere elárulta, hogy a cég a levendulával töltött dísztárgyait, valamint a kertészetében megtermelt zöldségeit és gyümölcseit is bemutatta és árusította a helyszínen.

Zámbó Árpád is megkóstolta az abonyi szilvás gombócot

Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

A gombócok mellett a közfoglalkoztatási munkaprogramban termesztett zöldségekből lecsót is főztek, amellyel a látogatókat, a kormányhivatal és a belügyminisztérium munkatársait is vendégül látták. Réthy Pál helyettes államtitkár szintén megkóstolta az abonyiak ízletes desszertjét.