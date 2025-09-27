szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete

Címkék#Zöldfa utca#közlekedés#forgalom

Zaj, elviselhetetlen forgalom, tönkre ment út – ezekre panaszkodnak a vármegyeszékhely Zöldfa utcájában élők. A közlekedési gond Szolnoknak az utca szomszédságában kiépült ipartelepe miatt alakult ki. Az oda tartók miatt lassan élhetetlenné válik az egykor csendes, kertes házas utca.

Rózsa Róbert

Volt idő, hogy a szolnoki Zöldfa utca háborítatlan nyugalmában a helybeli fiúk még a házak között futballozhattak. Ma már nincs ott foci. A srácok helyett pedig immár teherforgalom koptatja az aszfaltot a kertes házas utcácskában, és pedig olyan erővel, hogy a hatvan éve ott lakó Csider Istvánné szerint már csak nagy üggyel-bajjal lehet átmenni az utca egyik oldaláról a másikra. Mint az asszony hírportálunknak elmondta, a közlekedési gond Szolnoknak a Zöldfa utca közelében fekvő ipari területeinek a fejlődésével kezdődött.

A közlekedési gond Szolnok több pontját is érinti, de a Zöldfa utca lakóit különösen
Közlekedési gond Szolnokon: rettenetesen megnőtt a forgalom a Zöldfa utcában
 Fotó: Mészáros János

Gyorsan romlik a helyzet a Zöldfa utcában

– Felháborító, ami itt van azóta, hogy a műút kialakult. Borzasztóan megnőtt a forgalom, és a helyzet egyre gyorsabban romlik, mivel sokan már nyolcvannal, százzal is hajtanak az utcában. Valakinek sürgősen tennie kellene valamit – dohogott Csiderné.

Hasonlóan látja a több mint két évtizede az utcában élő József is.

– Különösen azóta élénkült meg a forgalom, hogy a Nagysándor József és Újszászi úton lévő vállalkozások felfutottak. A Zöldfa utcában áthaladók nagy része ugyanis ezekre az ipari területekre autózik – fejtette ki a Szoljon.hu-nak a férfi, szavai nyomatékát pedig azok a kisbuszok, transzporterek, furgonok adták meg, amelyek beszélgetésünk alatt is folyamatosan kapuja mellett döngettek el.

A Zöldfa utca keskeny, két autó alig fér el egymás mellett
Sok az autós az Zöldfa utcában. Jó páran a sebességhatárra is tesznek
 Fotó: Mészáros János

Közlekedési gond Szolnokon: teherforgalomba fullad a kertes házas utca

– Persze örvendetes, hogy a város ipara fejlődik, de itt jelenleg reggel öttől délután ötig egymást érik az autók. Hatalmas a zaj, ráadásul keskeny az utca, két autó alig fér el egymás mellett, emiatt az árokszéleket is szétnyomták a teherautók. Vannak ugyan új részek az úton, de azokat is „muszájból” javították ki, annyira tönkre mentek – panaszolta József. Tapasztalata szerint ugyanis a korlátozó tábla ellenére rendbe betévednek teherautók is az utcába. A megnövekedett forgalom számlájára írja azt is, hogy a Zöldfában utóbb két gázcsőtörés is történt.

A helyzet okát József részben annak tudja be, hogy jópáran a Zöldfa irányából próbálják lerövidíteni az utat az ipartelepre, illetve sokakat eleve erre hoz a GPS. De problémát jelent szerinte az is, hogy a munkába, vagy munkából igyekvők a sebességkorlátozásra fittyet hányva robognak át az utcán. A férfi egyszer szemtanúja volt, hogy egy sittel megrakott utánfutó leszakadt egy autótól és árokba borult, mert a sofőr nem lassított az akkor még az utcában lévő fekvőrendőrnél.

közlekedési gond szolnok, probléma, Szolnok, Zöldfa utca, teherautó, forgalom, gyorshajtás, közlekedési osztály
A GPS sincs a Zöldfa utcaiakkal: a Google útvonaltervezője is a Zöldfán keresztül vinné az autósokat
Fotó: Képernyőfotó / Google Maps

Utóbbit és a 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát is annak jeleként értékeli, hogy a város tud a problémáról. Csakhogy egyiket sem tartják be a közlekedők. Elmondása szerint a forgalomcsillapítót is azért szedették fel végül, mert az autósok lassítását nem, csupán állandó dörömbölést értek el vele.

– Az Újszászi úton most is hirdetnek eladó telkeket, valahol már a közműveket is kiépítették. Vagyis vélhetően ezekre a telkekre is betelepülnek újabb cégek. Akkor pedig óhatatlanul fokozódik a forgalom – mutatott rá, hozzátéve: megoldásnak azt tartaná, ha az iparterület előtti részen lezárnák, és abból az irányból zsákutcává alakítanák a Zöldfát.

közlekedési gond szolnok, probléma, Szolnok, Zöldfa utca, teherautó, forgalom, gyorshajtás, közlekedési osztály
Sittel teli kocsi a Zöldfa utcában. Tévúton?
Fotó: Mészáros János

Jelenleg is szakértő vizsgálja az ügyet

A probléma mindenesetre valóban ismert a polgármesteri hivatal előtt. Mint a hivatal közlekedési osztálya érdeklődésünkre közölte, épp az ott lakók jelzései alapján rakták ki a teherautók behajtását korlátozó, 3,5 tonnás súlykorlátozó táblákat és a 30 kilométeres sebességkorlátozó táblákat. Ezek betartásának ellenőrzése viszont nem a hivatal, hanem a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Véleményük szerint

  • az útszakaszon a folyamatos, fokozott közúti ellenőrzés jelentene tartós megoldást a gyorshajtások és a teherautó-forgalom visszaszorítására.
  • Egyúttal kitértek arra is, az ott élők panaszaira tekintettel helyezték ki a forgalomcsillapító küszöböket, és ugyancsak a helybeliek kérésére szedték fel azokat.

A Zöldfa utca ügye ezzel nem ért véget, hiszen a közlekedési osztály tájékoztatása szerint jelenleg is szakértő vizsgálja az ottani forgalom csillapításának lehetőségeit. Ennek későbbi eredményéről tájékoztatást ígértek hírportálunknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu