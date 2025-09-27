1 órája
Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete
Zaj, elviselhetetlen forgalom, tönkre ment út – ezekre panaszkodnak a vármegyeszékhely Zöldfa utcájában élők. A közlekedési gond Szolnoknak az utca szomszédságában kiépült ipartelepe miatt alakult ki. Az oda tartók miatt lassan élhetetlenné válik az egykor csendes, kertes házas utca.
Volt idő, hogy a szolnoki Zöldfa utca háborítatlan nyugalmában a helybeli fiúk még a házak között futballozhattak. Ma már nincs ott foci. A srácok helyett pedig immár teherforgalom koptatja az aszfaltot a kertes házas utcácskában, és pedig olyan erővel, hogy a hatvan éve ott lakó Csider Istvánné szerint már csak nagy üggyel-bajjal lehet átmenni az utca egyik oldaláról a másikra. Mint az asszony hírportálunknak elmondta, a közlekedési gond Szolnoknak a Zöldfa utca közelében fekvő ipari területeinek a fejlődésével kezdődött.
Gyorsan romlik a helyzet a Zöldfa utcában
– Felháborító, ami itt van azóta, hogy a műút kialakult. Borzasztóan megnőtt a forgalom, és a helyzet egyre gyorsabban romlik, mivel sokan már nyolcvannal, százzal is hajtanak az utcában. Valakinek sürgősen tennie kellene valamit – dohogott Csiderné.
Hasonlóan látja a több mint két évtizede az utcában élő József is.
– Különösen azóta élénkült meg a forgalom, hogy a Nagysándor József és Újszászi úton lévő vállalkozások felfutottak. A Zöldfa utcában áthaladók nagy része ugyanis ezekre az ipari területekre autózik – fejtette ki a Szoljon.hu-nak a férfi, szavai nyomatékát pedig azok a kisbuszok, transzporterek, furgonok adták meg, amelyek beszélgetésünk alatt is folyamatosan kapuja mellett döngettek el.
Közlekedési gond Szolnokon: teherforgalomba fullad a kertes házas utca
– Persze örvendetes, hogy a város ipara fejlődik, de itt jelenleg reggel öttől délután ötig egymást érik az autók. Hatalmas a zaj, ráadásul keskeny az utca, két autó alig fér el egymás mellett, emiatt az árokszéleket is szétnyomták a teherautók. Vannak ugyan új részek az úton, de azokat is „muszájból” javították ki, annyira tönkre mentek – panaszolta József. Tapasztalata szerint ugyanis a korlátozó tábla ellenére rendbe betévednek teherautók is az utcába. A megnövekedett forgalom számlájára írja azt is, hogy a Zöldfában utóbb két gázcsőtörés is történt.
A helyzet okát József részben annak tudja be, hogy jópáran a Zöldfa irányából próbálják lerövidíteni az utat az ipartelepre, illetve sokakat eleve erre hoz a GPS. De problémát jelent szerinte az is, hogy a munkába, vagy munkából igyekvők a sebességkorlátozásra fittyet hányva robognak át az utcán. A férfi egyszer szemtanúja volt, hogy egy sittel megrakott utánfutó leszakadt egy autótól és árokba borult, mert a sofőr nem lassított az akkor még az utcában lévő fekvőrendőrnél.
Utóbbit és a 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát is annak jeleként értékeli, hogy a város tud a problémáról. Csakhogy egyiket sem tartják be a közlekedők. Elmondása szerint a forgalomcsillapítót is azért szedették fel végül, mert az autósok lassítását nem, csupán állandó dörömbölést értek el vele.
– Az Újszászi úton most is hirdetnek eladó telkeket, valahol már a közműveket is kiépítették. Vagyis vélhetően ezekre a telkekre is betelepülnek újabb cégek. Akkor pedig óhatatlanul fokozódik a forgalom – mutatott rá, hozzátéve: megoldásnak azt tartaná, ha az iparterület előtti részen lezárnák, és abból az irányból zsákutcává alakítanák a Zöldfát.
Jelenleg is szakértő vizsgálja az ügyet
A probléma mindenesetre valóban ismert a polgármesteri hivatal előtt. Mint a hivatal közlekedési osztálya érdeklődésünkre közölte, épp az ott lakók jelzései alapján rakták ki a teherautók behajtását korlátozó, 3,5 tonnás súlykorlátozó táblákat és a 30 kilométeres sebességkorlátozó táblákat. Ezek betartásának ellenőrzése viszont nem a hivatal, hanem a rendőrség hatáskörébe tartozik.
Véleményük szerint
- az útszakaszon a folyamatos, fokozott közúti ellenőrzés jelentene tartós megoldást a gyorshajtások és a teherautó-forgalom visszaszorítására.
- Egyúttal kitértek arra is, az ott élők panaszaira tekintettel helyezték ki a forgalomcsillapító küszöböket, és ugyancsak a helybeliek kérésére szedték fel azokat.
A Zöldfa utca ügye ezzel nem ért véget, hiszen a közlekedési osztály tájékoztatása szerint jelenleg is szakértő vizsgálja az ottani forgalom csillapításának lehetőségeit. Ennek későbbi eredményéről tájékoztatást ígértek hírportálunknak.
