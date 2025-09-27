Elszabadult a teherforgalom egy kertes házas szolnoki utcában, lassan ellehetetlenül az ott lakók élete

Volt idő, hogy a szolnoki Zöldfa utca háborítatlan nyugalmában a helybeli fiúk még a házak között futballozhattak. Ma már nincs ott foci. A srácok helyett pedig immár teherforgalom koptatja az aszfaltot a kertes házas utcácskában, és pedig olyan erővel, hogy a hatvan éve ott lakó Csider Istvánné szerint már csak nagy üggyel-bajjal lehet átmenni az utca egyik oldaláról a másikra. Mint az asszony hírportálunknak elmondta, a közlekedési gond Szolnoknak a Zöldfa utca közelében fekvő ipari területeinek a fejlődésével kezdődött.

Közlekedési gond Szolnokon: rettenetesen megnőtt a forgalom a Zöldfa utcában

Fotó: Mészáros János

Gyorsan romlik a helyzet a Zöldfa utcában

– Felháborító, ami itt van azóta, hogy a műút kialakult. Borzasztóan megnőtt a forgalom, és a helyzet egyre gyorsabban romlik, mivel sokan már nyolcvannal, százzal is hajtanak az utcában. Valakinek sürgősen tennie kellene valamit – dohogott Csiderné.

Hasonlóan látja a több mint két évtizede az utcában élő József is.

– Különösen azóta élénkült meg a forgalom, hogy a Nagysándor József és Újszászi úton lévő vállalkozások felfutottak. A Zöldfa utcában áthaladók nagy része ugyanis ezekre az ipari területekre autózik – fejtette ki a Szoljon.hu-nak a férfi, szavai nyomatékát pedig azok a kisbuszok, transzporterek, furgonok adták meg, amelyek beszélgetésünk alatt is folyamatosan kapuja mellett döngettek el.

Sok az autós az Zöldfa utcában. Jó páran a sebességhatárra is tesznek

Fotó: Mészáros János

Közlekedési gond Szolnokon: teherforgalomba fullad a kertes házas utca

– Persze örvendetes, hogy a város ipara fejlődik, de itt jelenleg reggel öttől délután ötig egymást érik az autók. Hatalmas a zaj, ráadásul keskeny az utca, két autó alig fér el egymás mellett, emiatt az árokszéleket is szétnyomták a teherautók. Vannak ugyan új részek az úton, de azokat is „muszájból” javították ki, annyira tönkre mentek – panaszolta József. Tapasztalata szerint ugyanis a korlátozó tábla ellenére rendbe betévednek teherautók is az utcába. A megnövekedett forgalom számlájára írja azt is, hogy a Zöldfában utóbb két gázcsőtörés is történt.

A helyzet okát József részben annak tudja be, hogy jópáran a Zöldfa irányából próbálják lerövidíteni az utat az ipartelepre, illetve sokakat eleve erre hoz a GPS. De problémát jelent szerinte az is, hogy a munkába, vagy munkából igyekvők a sebességkorlátozásra fittyet hányva robognak át az utcán. A férfi egyszer szemtanúja volt, hogy egy sittel megrakott utánfutó leszakadt egy autótól és árokba borult, mert a sofőr nem lassított az akkor még az utcában lévő fekvőrendőrnél.