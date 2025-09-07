szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Helyi ügyek

2 órája

Elő a kérdésekkel! Kitűzték a sokakat érintő közéleti fórum időpontját

Címkék#ügy#panasz#fórum#testület

Helyi közügyek megvitatására készülnek Jászberényben. Megvan, mikor lesz az éves közmeghallgatás.

Illés Anita

Közeleg a közmeghallgatás időpontja Jászberényben. A fórumon kérdéseket tehetnek fel és panaszaikat is elmondhatják a közügyek iránt érdeklődők. 

Közmeghallgatásra készülnek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a jászberényi Déryné Rendezvényházban lesz a közmeghallgatás
Fotó: Pesti József

Helyi ügyek kerülnek fókuszba a közmeghallgatáson

A képviselő-testület szeptember 24-én, szerdán 16.30 órától közmeghallgatást tart a Déryné Rendezvényház dísztermében. A fórumon az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői kérdéseket intézhetnek a testülethez, az egyes képviselőkhöz, polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz. A városvezetés a közérdekű javaslatokat is várja. 

 

