Elő a kérdésekkel! Kitűzték a sokakat érintő közéleti fórum időpontját
Helyi közügyek megvitatására készülnek Jászberényben. Megvan, mikor lesz az éves közmeghallgatás.
Közeleg a közmeghallgatás időpontja Jászberényben. A fórumon kérdéseket tehetnek fel és panaszaikat is elmondhatják a közügyek iránt érdeklődők.
Helyi ügyek kerülnek fókuszba a közmeghallgatáson
A képviselő-testület szeptember 24-én, szerdán 16.30 órától közmeghallgatást tart a Déryné Rendezvényház dísztermében. A fórumon az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői kérdéseket intézhetnek a testülethez, az egyes képviselőkhöz, polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz. A városvezetés a közérdekű javaslatokat is várja.
2024.10.01. 16:30
Az elhanyagolt élő Zagyva és a kátyús utak miatt is szót emeltek a lakosok
