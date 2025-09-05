21 perce
A régi épület már szűknek bizonyult, de lett megoldás a tiszajenőiek nagy örömére
A projekt előkészítése már megkezdődött, és a tervek szerint két év múlva fejeződik be. Egy pályázat keretében egy új közösségi színtér valósul meg Tiszajenőn.
Elindult a Tiszajenői Közösségi Színtér fejlesztése című projekt. A Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretében megvalósuló beruházás fő célja a közösségi, kulturális infrastruktúra fejlesztése által a társadalom összetartozásának erősítése.
Pályázatot nyújtott be a tiszajenői önkormányzat. A beadvány sikeres volt, a településvezetés 320 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás nyert el. Ennek segítségével valósul meg a Tiszajenői Közösségi Színtér fejlesztése című projekt.
A fejlesztés előkészítése már megkezdődött, a projekt várhatóan 2027. július 31. zárul
– olvasható a projektről szóló közleményben.
Amint a tájékoztatásból kiderül hogy a meglévő közösségi színtér terme már nem biztosít elég férőhelyet a közösségi programok megtartásához. Annak érdekében, hogy beltéri, egész községet érintő programokat lehessen rendezni, a közösségi termet bővíteni kell belső átalakítással.
Emellett a kültéri rendezvényeknek helyszínt biztosító fedett-nyitott épületrészt is építeni kell. A bővítés során teljes akadálymentesítést is végez a kivitelező.
Ezek készülnek el a közösségi színtér kialakításakor
- A meglévő épület előtt, azzal szerves egységet alkotva egy új, 300 fő befogadására alkalmas fedett rendezvénytér épül,
- a rendezvényterem bővítése a büfé elbontásával;
- a színpad melletti öltözőkbe való átjárás biztosítása (lépcső telepítés),
- a nyaktag kibővítése a teljes traktus szélességben, ott büfé kialakítása,
- a meglévő épület födémének energetikai felújítása hőszigetelő réteg beépítésével,
- a meglévő épület vizesblokkjának bővítése a funkciónak megfelelően, illetve egy akadálymentesített illemhely kialakítása,
- a funkciónak megfelelő mennyiségű parkolóhelyek (59 darab) és akadálymentes parkolók (2 darab) kialakítása,
- 30 darab kerékpártároló épül.