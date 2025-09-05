A régi épület már szűknek bizonyult, de lett megoldás a tiszajenőiek nagy örömére

Elindult a Tiszajenői Közösségi Színtér fejlesztése című projekt. A Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretében megvalósuló beruházás fő célja a közösségi, kulturális infrastruktúra fejlesztése által a társadalom összetartozásának erősítése.

Egy TOP Plusz pályázat keretében egy új közösségi színtér valósul meg Tiszajenőn

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Pályázatot nyújtott be a tiszajenői önkormányzat. A beadvány sikeres volt, a településvezetés 320 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás nyert el. Ennek segítségével valósul meg a Tiszajenői Közösségi Színtér fejlesztése című projekt.

A fejlesztés előkészítése már megkezdődött, a projekt várhatóan 2027. július 31. zárul

– olvasható a projektről szóló közleményben.

Amint a tájékoztatásból kiderül hogy a meglévő közösségi színtér terme már nem biztosít elég férőhelyet a közösségi programok megtartásához. Annak érdekében, hogy beltéri, egész községet érintő programokat lehessen rendezni, a közösségi termet bővíteni kell belső átalakítással.

Emellett a kültéri rendezvényeknek helyszínt biztosító fedett-nyitott épületrészt is építeni kell. A bővítés során teljes akadálymentesítést is végez a kivitelező.

Ezek készülnek el a közösségi színtér kialakításakor