Közutas autóba csapódott egy kocsi az M4-esen – egy családapa is az életét adta más biztonságáért

Szeptember 22-én súlyos autóbaleset történt az M4-es autóúton, Cegléd és Abony között. Egy személyautó ütközött munkagépnek a 82-es kilométernél, mely során a jármű súlyosan megrongálódott. Az eset sajnos nem egyedülálló. Az elmúlt években több alkalommal is történt olyan baleset, amelyben közútkezelők sérültek meg, vagy veszítették életüket a munkaterületeiken.

A közútkezelők is gyakran érintettek balesetekben

A közútkezelők is áldozatai a figyelmetlenségnek

Sajnos az elmúlt években több olyan eset is történt, mely súlyosabb következményekkel járt, mint a mostani, abonyi eset. A Boon.hu híradása szerint április 11-én halálos közlekedési baleset történt a 26-os út Miskolc felé vezető oldalán, a sajóbábonyi elágazás után. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 45 éves, sajóecsegi munkatársa megállt, hogy segítséget nyújtson egy 71 éves nőnek, akinek autója műszaki hiba miatt vesztegelt az út szélén. Segítségnyújtás közben azonban egy sofőr elsodorta mindkettőjüket: a férfi a helyszínen életét vesztette, az idős nő pedig a kórházban hunyt el. Fontos kiemelni, hogy bár a tragédia nem közvetlenül munka közben történt, a figyelmetlenség ebben az esetben is végzetes következményekkel járt.

Júniusban Nyíregyháza külterületén ütközött össze egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 403-as főúton. Az érintett teherautó a Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnökségéhez tartozott, és az útellenőr a munkáját végezte, amikor az álló járműbe fékezés nélkül hátulról belerohant a személygépkocsi. A vétkes sofőr súlyos, míg a közútkezelő munkatársa könnyebb sérüléseket szenvedett – írta a Szon.hu.

Életüket adták az utak biztonságáért

Tavaly márciusban Nagykálló és Újfehértó között, a nyírbátori mérnökség egyik kollégáját gázolta halálra egy kisbusz. Papp Tibort, az 55 esztendős édesapát a helyszínen próbálták újraéleszteni, azonban sikertelenül. A közútkezelők jelzőőrös irányítás mellett padkarendezési munkákat végeztek. Már éppen indultak volna haza, amikor megtörtént a tragédia. A Magyar Közút akkori tájékoztatása szerint, a vétkes sofőr tisztázatlan okok miatt áttért a menetirány szerinti másik sávba, belehajtott a munkaterületbe, és a padkán tartózkodó munkatársukat elütötte.