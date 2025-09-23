12 perce
Közutas autóba csapódott egy kocsi az M4-esen – egy családapa is az életét adta más biztonságáért
Az utakon dolgozók minden nap az életüket kockáztatják azért, hogy a közlekedés biztonságosabb, az utak pedig jobb minőségűek legyenek. A közútkezelők viszont rendszeresen balesetveszélynek vannak kitéve, és az elmúlt években több halálos tragédia is történt a sofőrök figyelmetlensége miatt. Legutóbb az M4-esen rohant bele egy autó egy közutas járműbe.
Szeptember 22-én súlyos autóbaleset történt az M4-es autóúton, Cegléd és Abony között. Egy személyautó ütközött munkagépnek a 82-es kilométernél, mely során a jármű súlyosan megrongálódott. Az eset sajnos nem egyedülálló. Az elmúlt években több alkalommal is történt olyan baleset, amelyben közútkezelők sérültek meg, vagy veszítették életüket a munkaterületeiken.
A közútkezelők is áldozatai a figyelmetlenségnek
Sajnos az elmúlt években több olyan eset is történt, mely súlyosabb következményekkel járt, mint a mostani, abonyi eset. A Boon.hu híradása szerint április 11-én halálos közlekedési baleset történt a 26-os út Miskolc felé vezető oldalán, a sajóbábonyi elágazás után. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 45 éves, sajóecsegi munkatársa megállt, hogy segítséget nyújtson egy 71 éves nőnek, akinek autója műszaki hiba miatt vesztegelt az út szélén. Segítségnyújtás közben azonban egy sofőr elsodorta mindkettőjüket: a férfi a helyszínen életét vesztette, az idős nő pedig a kórházban hunyt el. Fontos kiemelni, hogy bár a tragédia nem közvetlenül munka közben történt, a figyelmetlenség ebben az esetben is végzetes következményekkel járt.
Júniusban Nyíregyháza külterületén ütközött össze egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 403-as főúton. Az érintett teherautó a Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnökségéhez tartozott, és az útellenőr a munkáját végezte, amikor az álló járműbe fékezés nélkül hátulról belerohant a személygépkocsi. A vétkes sofőr súlyos, míg a közútkezelő munkatársa könnyebb sérüléseket szenvedett – írta a Szon.hu.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Életüket adták az utak biztonságáért
Tavaly márciusban Nagykálló és Újfehértó között, a nyírbátori mérnökség egyik kollégáját gázolta halálra egy kisbusz. Papp Tibort, az 55 esztendős édesapát a helyszínen próbálták újraéleszteni, azonban sikertelenül. A közútkezelők jelzőőrös irányítás mellett padkarendezési munkákat végeztek. Már éppen indultak volna haza, amikor megtörtént a tragédia. A Magyar Közút akkori tájékoztatása szerint, a vétkes sofőr tisztázatlan okok miatt áttért a menetirány szerinti másik sávba, belehajtott a munkaterületbe, és a padkán tartózkodó munkatársukat elütötte.
Jobbágy Krisztián 2018-ban hunyt el, 35 esztendős korában. A fiatal férfit egy jobbról érkező, leállósávon előző kamion halálra gázolta az M0-ás autóúton. Történetét egy egykori rendőr, Birszki Norbert mesélte el, aki elsőként érkezett a baleset helyszínére. A Magyar Közút tájékoztatása alapján a férfi azóta közutasként dolgozik. Az elhunyt Krisztián emlékére munkatársai emlékművet állítottak a Dunakeszi mérnökségen. A Norberttel készített videót itt tekintheti meg:
Egy apróság, ami életeket menthet
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már több kampányt is indított azért, hogy munkatársaik biztonságosabb körülmények között dolgozhassanak az utakon. Mint azt közölték: 2000-től 2024-ig 22 közútkezelő hunyt el munkavégzés közben, többnyire figyelmetlen autósok miatt.
Felhívásaikban arra kérik a közlekedőket, hogy:
- lassítsanak a munkaterületeknél;
- vegyék komolyan az ideiglenes forgalomkorlátozásokat;
- és mindig figyeljenek a kihelyezett jelzésekre.
A Magyar Közút is igyekszik a lehető legbiztonságosabb munkakörnyezetet kialakítani. A gyorsforgalmi utakon a munkaterületek előtt két lépcsőben, előbb 100, majd 80 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be, amit táblákkal, előjelző eszközökkel és digitális kijelzőkkel jeleznek. A terület elején egy hatalmas teherautó, energiaelnyelő modullal és fényjelzőkkel felszerelve figyelmezteti az autósokat, miközben a dolgozók a védettebb részen végzik munkájukat. A fő- és mellékutakon pedig hasonló módon, szükség esetén jelzőőrökkel vagy jelzőlámpával irányítják a forgalmat.