Bizonyos utcákban kulcsfontosságú, hogy azokat a jelenleginél jóval erősebb fény világítsa meg

Újítás Újszászon. A Versenyképes Járások Program első ütemében elnyert támogatási összegből az önkormányzat hamarosan megkezdi a településen a közvilágítás korszerűsítését.

Támogatással valósul meg a közvilágítás korszerűsítése Újszászon. Erősebb fény világítja majd meg az utcákat

Forrás: Dobozi Róbert Facebook- oldala

A közvilágítás korszerűsítése a cél

Közel 35 millió forint az a támogatás, amit a fejlesztésre fordíthatnak.

– Az elnyert összegből az előzetes kalkulációk szerint településünk mintegy negyven százalékán tudjuk a lámpatesteket kicserélni, ezért támogatási kérelmet nyújtottunk be a VJP tartalékkeret terhére, további támogatást kérve. A jelenlegi projekt tartalmazza két darab térfigyelő kamera telepítését is – tette közzé Dobozi Róbert a pályázattal kapcsolatban.

Korszerű lámpák kerülnek a régiek helyére

A városvezető közösségi oldalán adta hírül, hogy első ütemben a város belterületi főútjai és gyűjtőútjai mentén a villamos-energia hálózat oszlopain a lámpatesteket új LED-es lámpatestekre cserélik. Hozzátette: a lakóutak és kisebb forgalmú utak lámpatesteinek korszerűsítése a további fejlesztési ütemekben lesz lehetséges.

– A fejlesztés keretében minimum 278 darab új LED-es lámpát szerelünk fel, a jelenleginél emeltebb megvilágítási szinttel, a kor igényei szerinti magas műszaki tartalommal. A tervezési munkák során a megbízott szakemberek megvizsgálják, hogy az érintett helyszínek közül szükséges-e további fényerő emelés – hangsúlyozta Dobozi Róbert.

Mint írta: személyes véleménye szerint (melyben a rendvédelmi szervek is megerősítettek) a Jász úton, az Akácfa úti buszmegállópárnál és a tervezett gyalogátkelőhelyeknél (óvoda, középiskola, vasútállomás, illetve Abonyi út) feltétlenül kell az erősebb megvilágítás.

A projekt elsősorban a már meglévő közvilágítási lámpatestek cseréjére irányul, de egyes feltételek teljesülése esetén lehetőségünk lesz (korlátozott mértékben) további lámpatestek telepítésére is

– tette hozzá.

Egyedi igények szerint bővíthető a kör

– A projekt keretében lehetőséget kívánunk biztosítani (önköltség megfizetése mellett) egyedi fejlesztési igények befogadására is. Ezért amennyiben egy lakos, közösség vagy vállalkozás extra módon tovább szeretné javítani egy adott hely megvilágítását és a telepítéssel járó többletköltséget átvállalja, akkor az egyedi fejlesztési igényt is be fogjuk tervezni a beruházásba. Az így felszerelt lámpatestek üzemeltetési költségeit önkormányzatunk átvállalja és a lámpatestek önkormányzat tulajdonába kerülnek – részletezte végül a városvezető.