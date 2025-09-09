20 perce
Bizonyos utcákban kulcsfontosságú, hogy azokat a jelenleginél jóval erősebb fény világítsa meg
Lámpatesteket cserélnek és térfigyelő kamerát is telepítenek. A közvilágítás korszerűsítésére nyert támogatást Újszász Versenyképes Járások Program keretében.
Újítás Újszászon. A Versenyképes Járások Program első ütemében elnyert támogatási összegből az önkormányzat hamarosan megkezdi a településen a közvilágítás korszerűsítését.
A közvilágítás korszerűsítése a cél
Közel 35 millió forint az a támogatás, amit a fejlesztésre fordíthatnak.
– Az elnyert összegből az előzetes kalkulációk szerint településünk mintegy negyven százalékán tudjuk a lámpatesteket kicserélni, ezért támogatási kérelmet nyújtottunk be a VJP tartalékkeret terhére, további támogatást kérve. A jelenlegi projekt tartalmazza két darab térfigyelő kamera telepítését is – tette közzé Dobozi Róbert a pályázattal kapcsolatban.
Korszerű lámpák kerülnek a régiek helyére
A városvezető közösségi oldalán adta hírül, hogy első ütemben a város belterületi főútjai és gyűjtőútjai mentén a villamos-energia hálózat oszlopain a lámpatesteket új LED-es lámpatestekre cserélik. Hozzátette: a lakóutak és kisebb forgalmú utak lámpatesteinek korszerűsítése a további fejlesztési ütemekben lesz lehetséges.
– A fejlesztés keretében minimum 278 darab új LED-es lámpát szerelünk fel, a jelenleginél emeltebb megvilágítási szinttel, a kor igényei szerinti magas műszaki tartalommal. A tervezési munkák során a megbízott szakemberek megvizsgálják, hogy az érintett helyszínek közül szükséges-e további fényerő emelés – hangsúlyozta Dobozi Róbert.
Mint írta: személyes véleménye szerint (melyben a rendvédelmi szervek is megerősítettek) a Jász úton, az Akácfa úti buszmegállópárnál és a tervezett gyalogátkelőhelyeknél (óvoda, középiskola, vasútállomás, illetve Abonyi út) feltétlenül kell az erősebb megvilágítás.
A projekt elsősorban a már meglévő közvilágítási lámpatestek cseréjére irányul, de egyes feltételek teljesülése esetén lehetőségünk lesz (korlátozott mértékben) további lámpatestek telepítésére is
– tette hozzá.
Egyedi igények szerint bővíthető a kör
– A projekt keretében lehetőséget kívánunk biztosítani (önköltség megfizetése mellett) egyedi fejlesztési igények befogadására is. Ezért amennyiben egy lakos, közösség vagy vállalkozás extra módon tovább szeretné javítani egy adott hely megvilágítását és a telepítéssel járó többletköltséget átvállalja, akkor az egyedi fejlesztési igényt is be fogjuk tervezni a beruházásba. Az így felszerelt lámpatestek üzemeltetési költségeit önkormányzatunk átvállalja és a lámpatestek önkormányzat tulajdonába kerülnek – részletezte végül a városvezető.
Dobozi Róbert utóbbival kapcsolatban rámutatott: a lakosok szeptember 25-én 16 óráig a [email protected] e-mail címre juttathatják el javaslataikat..
