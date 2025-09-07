szeptember 7., vasárnap

Kuka ketrec

3 órája

Bevetették a „csodafegyvert” Szolnokon, így üzentek hadat a szemetelőknek a lakók

Címkék#Vásárhelyi Pál út#Wágner Gusztáv út#hulladéktárolás

Hatékony megoldás született a város egyes pontjain egy visszatérő problémára. A feltúrt kukák és a hulladéktárolók körül kialakuló szemétkupacok itt már biztos, hogy nem okoznak bosszúságot a lakóknak. Bevetették a kuka ketrecet a Tallinn városrészen!

Szoljon.hu

A Vásárhelyi Pál út 4-5-6-os számban élőknek és a Wágner Gusztáv út lakóinak is elege lett abból, hogy sokszor feltúrt kukák és széthányt szemét látványával kell szembesülniük. Előbbiek egy költségesebb kuka ketreccel, utóbbiak egy egyszerűbb, de ugyanolyan hatékony „fegyverrel” vették fel a harcot a bosszantó jelenséggel. 

Feltúrt kukák ellen kuka ketreccel védekeznek.
Feltúrt kukák ellen „kuka ketreccel” védekeznek a Vásárhelyi Pál út lakói
Fotó: Nagy Balázs

Kuka ketreccel üzentek hadat a szemetelőknek

Amióta a visszaváltós palackok újra általánossá váltak, rengetegen szembesülnek azzal a jelenséggel, hogy a kukákat feltúrják, kiborogatják abban a reményben, hogy akad bennük néhány 50 forintos palack. Ezen kívül problémát okozhat az is, hogy egyesek „nem találnak bele” a kukába, ezért mellette gyűlik a szemét, vagy esetleg arra nem jogosultak is odadobálják a hulladékukat, ahová nem illene. És akkor még nem beszéltünk a kóbor állatokról, amelyek szintén hajlamosak széthordani a szemetet. Ezt elégelték meg a Vásárhelyi Pál és a Wágner Gusztáv úton. A városrész önkormányzati képviselője, Ádám Csaba bemutatta a jó példát.

„A legigényesebb megoldást választották a Vásárhelyi Pál út 4-5-6 lakói. A Békés Lakászövetkezettel megalkották ezt a hulladéktároló rekeszt, amelyben helyet kapott a kommunális hulladék, a barna hulladéktárolók, illetve a szelektív hulladékgyűjtő is. De nem csak itt, hanem a Wágner Gusztáv úton is gondoskodnak a személytárolók szakszerű lezárásáról: itt is jó megoldás lehet a lakat.” – hangzik el a videóban.

A lakat is haszos megoldás lehet

A képviselő megkeresésünkre kifejtette, hogy maga a ketrec és a lakat csak félmegoldás – azt bizony meg is kell tanulni használni. Vagyis meg kell szokni, hogy ha az ember viszi le a szemetét, akkor viszi magával a kulcsot is.

„Emellett még azzal kell számolni, hogy a Vásárhelyi Pál úton például azokon a napokon, amikor ürítik a hulladéktárolókat, ne parkoljanak a ketrec elé. Egyébként ilyen megoldások esetében a kukásoknak is van kulcsa az adott lakathoz, vagy zárhoz, így ők ezt könnyen tudják kezelni, de ha előtte áll az autó, az már problémás lehet.”  – tette hozzá Ádám Csaba.

Az ilyen hulladéktárolók esetén egy egyszerű megoldás is segíthet: csak egy kis hegesztő munka, lánc és egy erős lakat kell hozzá
Fotó: Nagy Balázs

A kukák elzárásához ezen kívül a lakóközösség egyetértése és együttműködése is szükséges. Főleg ha olyan megoldásban gondolkoznak, mint a Vásárhelyi Pál úton lévő „kuka kalitka”, mert az egy költségesebb megoldás.

Ebből ismét kiderül, hogy a bosszantó kellemetlenségeket – mint amilyen a kukák mellett felhalmozódó szemét – közösségi összefogással sokkal gyorsabban lehet orvosolni, mint a problémáról való panaszkodással.

 

