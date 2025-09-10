szeptember 10., szerda

Elszomorító kép

Hiányos csövek, apró szemek, elszáradt a kukorica a hőségben Túrkevénél – galériával, videóval

Az elmúlt napok tartós hősége, illetve az aszály miatt idő előtt beérett, elszáradt a kukorica Túrkeve határában a csövek hiányosak, a szemek aprók, a repedezett földön pedig sok helyen már a szár is kidőlt.

Mészáros János
Hiányos csövek, apró szemek, elszáradt a kukorica a hőségben Túrkevénél – galériával, videóval

A növények elszáradtak, a csövekben sokszor hiányosak és aprók a szemek

Fotó: Mészáros János

Az elmúlt időszakban tapasztalható hőség és a kevés csapadék miatt már beérett a kukorica Túrkeve határában. A növény teljesen elszáradt, a lefelé boruló csövekben sokszor hiányosak és aprók a szemek. Jól látszanak a karvastagságú repedések a sorok között. Mindeközben van, ahol már a földre borult az apró szára is a növénynek.

Kukorica Túrkevén

Fotók: Mészáros János

 

