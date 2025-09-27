Kozmikus titkokat fedezhettek fel, akik ellátogattak a Szolnok Campusba – galériával, videóval

A tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Ez a célja a Kutatók Éjszakája elnevezésű, Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozatnak. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a kutatások új eredményeivel. Péntek este Szolnokon is bárki „tudós lehetett".

Nagy sikerrel zajlott idén is a Kutatók Éjszakája. Péntek este Szolnokon is bárki „tudós lehetett"

Fotó: Mészáros János

Világűr, drónok, csótányok és főzés

– Minden évben eljövünk, most a legvonzóbb program számomra az Utazó Planetárium, ahol kozmikus titkokat fedezhetünk fel és bepillanthatunk a világűrbe – mondta el határozottan az ötödik osztályos Szabó Bianka, aki testvérével már állt is be a sorba és perceken belül „eltűnt a kozmoszban".

Ez volt az egyik legnépszerűbb helyszín az eseményen, ahol különleges, a világűrbe kalauzoló előadások részesei lehettek az érdeklődők. Emellett azonban még számos érdekesség várta a látogatókat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Kíváncsian ültek a gyerekek a drón szimulátorhoz, hogy kipóbálják, milyen egy ilyen eszközt irányítani, a főleg lánygyerekek szívesen kipróbálták a csecsemőgondozást, nagy sikere volt a hangszerbemutatóknak, a hangszereket természetesen ki is lehetett próbálni.

Ahogyan a főzőcskézés és az ügyességi akadálypálya is sokakat vonzott. Sőt még a méretes csótányok is kézről kézre jártak.

A kiállítók, és „jelen lévő" tudományok sorát nehéz lenne itt most felsorolni, talán reggelig se érnénk a végére a sornak, ahogyan valószínűleg esti tartott volna, ha valaki mindent kipróbál, megkóstol, vagyis a tudományok részesévé válik.

Próbáld ki! Kóstold meg! Éld át! Vegyél részt!

Mert bizony erre buzdította a vendégeket a felsőoktatási intézmény igazgatója.

Próbáld ki! Kóstold meg! Éld át, vegyél benne részt aktívan! Erről szól a Kutatók Éjszakája, s mi ennek jegyében azt ígérjük, hogy ez az este nem lesz unalmas!

– ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Szabó Attila a programot.

A Szolnok Campus igazgatója hozzátette: szervezőként remélik, de ki is jelenthetik, hogy mindenki jól érzi majd magát és élményekkel tér haza.