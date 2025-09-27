6 órája
Kozmikus titkokat fedezhettek fel, akik ellátogattak a Szolnok Campusba – galériával, videóval
Szeptember utolsó péntekjén immár hagyományosan a tudományoké a főszerep. A Kutatók Éjszakája országos tudományfesztiválhoz évről-évre csatlakozik a Debreceni Egyetem Szolnok Campusa, így volt ez most is. A programok közül ezúttal sem hiányozhattak az izgalmas kísérletek és a legmodernebb virtuális eszközök. A vállalkozószelleműek a drónok világába is felrepülhettek.
A tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Ez a célja a Kutatók Éjszakája elnevezésű, Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozatnak. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a kutatások új eredményeivel. Péntek este Szolnokon is bárki „tudós lehetett".
Világűr, drónok, csótányok és főzés
– Minden évben eljövünk, most a legvonzóbb program számomra az Utazó Planetárium, ahol kozmikus titkokat fedezhetünk fel és bepillanthatunk a világűrbe – mondta el határozottan az ötödik osztályos Szabó Bianka, aki testvérével már állt is be a sorba és perceken belül „eltűnt a kozmoszban".
Ez volt az egyik legnépszerűbb helyszín az eseményen, ahol különleges, a világűrbe kalauzoló előadások részesei lehettek az érdeklődők. Emellett azonban még számos érdekesség várta a látogatókat.
Kíváncsian ültek a gyerekek a drón szimulátorhoz, hogy kipóbálják, milyen egy ilyen eszközt irányítani, a főleg lánygyerekek szívesen kipróbálták a csecsemőgondozást, nagy sikere volt a hangszerbemutatóknak, a hangszereket természetesen ki is lehetett próbálni.
Ahogyan a főzőcskézés és az ügyességi akadálypálya is sokakat vonzott. Sőt még a méretes csótányok is kézről kézre jártak.
A kiállítók, és „jelen lévő" tudományok sorát nehéz lenne itt most felsorolni, talán reggelig se érnénk a végére a sornak, ahogyan valószínűleg esti tartott volna, ha valaki mindent kipróbál, megkóstol, vagyis a tudományok részesévé válik.
Próbáld ki! Kóstold meg! Éld át! Vegyél részt!
Mert bizony erre buzdította a vendégeket a felsőoktatási intézmény igazgatója.
Próbáld ki! Kóstold meg! Éld át, vegyél benne részt aktívan! Erről szól a Kutatók Éjszakája, s mi ennek jegyében azt ígérjük, hogy ez az este nem lesz unalmas!
– ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Szabó Attila a programot.
A Szolnok Campus igazgatója hozzátette: szervezőként remélik, de ki is jelenthetik, hogy mindenki jól érzi majd magát és élményekkel tér haza.
Biztosak lehetünk benne, hogy felejthetetlen volt a péntek este minden résztvevő számára. Tulajdonképpen ez volt a cél.
Kutatók Éjszakája országos tudományfesztivál SzolnokonFotók: Mészáros János
Kutatók Éjszakája: értsük meg a világ működését
S hogy minderről hivatalosan is beszámoljunk, íme, közzétesszük, hogyan fogalmazták ezt meg a szervezők.
– Szeretnénk az egész nagyközönség számára bemutatni, hogy a műszaki és a természettudományok a mindennapjainkban milyen mértékben szövik át életünket, mennyire fontosak ezek a szakterületek ahhoz, hogy jobban megértsük a körülöttünk lévő világot. Ezen túlmenően, hogy támogassa a közoktatási és felsőoktatási intézmények, illetve a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködését, népszerűsítse a tudományt, a tudományos és innovációs tevékenységet és a kutatói életpályát – hangsúlyozták.
Ha valaki kimaradt, az jövőre újra belemerülhet a tudományok világába.