Büntetést kockáztat, ha így tartja a kutyáját: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezt nem tudja!

Bizonyára mindenki találkozott már szabadon kóborló kutyával, vagy háborodott fel azon, hogy egy gazda póráz nélkül sétáltatja nagytestű kedvencét. A magyar jogszabály nem tesz különbséget kicsi és nagy kutya között, mert bármilyen méretű ebre – és annak gazdájára – egyaránt vonatkoznak a kutyatartás szabályai. Ismerje meg most az összeset!

A kutyatartás szabályai szerint csak pórázon lehet sétáltatni az ebeket a városban

A kutyatartás szabályai – kezdjük a sétáltatással!

A kutyatartás bizony nem csak móka és kacagás. Több olyan szabály is van, amit felelős állattartóként akár az eb, akár a közösség biztonsága és nyugalma érdekében be kell tartani. Ilyen például az, hogy hol, hány kutyát lehet egyáltalán tartani, de kardinális kérdés a kutyasétáltatás is.

A 2012. évi II. törvény szerint ugyanis aki póráz nélkül sétáltatja, vagy felügyelet nélkül engedi ki kedvencét az szabálysértést követ el, amiért az országos jogszabály szerint akár 200 ezer forintos bírság is kiszabható.

Ez alól kivételt képeznek a kijelölt zárt kutyafuttató területek, valamint más, kijelölt helyszínek – ezekről Szolnok tekintetében ide kattintva tud tájékozódni.

Mi számít még szabálysértésnek a kutyatartással kapcsolatban?

A szabályozás nem áll meg a napi sétáltatásnál: ha az alábbiak közül valamelyik megvalósul, akkor ön, mint az állat gazdája, szabálysértést követ el, melyért bírság is jár. Ennek összege azonban mindig a szabálysértéstől függ, és 30 ezer forinttól, akár a fentebb említett 200 ezer forintig is terjedhet:

ha a kutya belterületen kikerül a felügyelete alól, vagy a szándékosan elengedi el és nem intézkedik a visszahívásáról;

ha az eb kiszökik egy rossz kerítésen át, vagy a nyitva hagyott kapun keresztül az utcára jut;

ha a kutya balesetet vagy személyi sérülést okoz;

ha belterületen egy ingatlanon egynél több ebet tartanak, (önálló udvarral rendelkező házak esetében legfeljebb kettő engedélyezett);

ha a harapós kutya miatt nem helyeznek ki figyelmeztető táblát az ingatlan bejáratánál;

ha a kutyát közterületen nem rövid, legfeljebb 1,5 méteres pórázon vezetik és nincs rajta szájkosár (ez utóbbi alól kivétel a palotapincsi és a bulldog);

ha a kutyát beviszik vagy beengedik játszótérre;

ha a kutyát több lakásos házak közös használatú helyiségeiben, erkélyen, pincében vagy garázsban tartják;

ha nem gondoskodik az eb rendszeres állatorvosi ellátásáról és kötelező védőoltásairól.

Na de mikor kötelező a szájkosár?

A szájkosár használatával kapcsolatban sok tévhit kering és még a kutyások között is vannak ezzel kapcsolatban egyet nem értések. Alapvetően ahol jogszabály kötelezővé teszi, ott mérettől és fajtától függetlenül kötelező, és ez bizony például Szolnokon is benne van a helyi rendeletben.