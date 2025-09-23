52 perce
Új szerepek a színpadon és a magánéletben: különleges időszak vár Laki Péterre
A szolnoki származású színész hamarosan szülővárosában is színpadra lép. Laki Péter előtt izgalmas időszak áll, nemcsak munka, de magánélet terén is. Mutatjuk, hol találkozhatnak az elismert énekessel még idén!
Laki Péter immár 15 éve aktív képviselője az opera műfajának, és 2013 óta a Budapesti Operettszínház egyik meghatározó színésze. Első önálló estjén ezeknek az éveknek a legfontosabb pillanatait idézi fel, melyet november 7-én rendeznek meg. A művészre azonban nemcsak számos további előadás vár még idén, hanem magánéletében is fontos mérföldkőhöz érkezik.
Laki Péter 15 éves szakmai jubileumnak örvend
A Budapesti Operettszínház művésze az elmúlt években számtalan előadás meghatározó szerepét formálta meg a közönség előtt. Kiemelkedő teljesítményét 2021-ben a Musicum Laude Énekverseny Legjobb Mozart-énekes külön díjjal ismerték el, egy évvel később a rangos Horthy-díjat vehette át, majd 2023-ban az évad operettszínésze díjjal tüntették ki. Ezeket az eredményes esztendőket foglalja most össze első önálló estje, az „Évgyűrűk”, melyet novemberben rendeznek meg Budapesten.
– Az elmúlt 15 év történéseit mutatja be ez az első önálló estem, sokféle műfajjal és stílussal. Nagyon készülök erre az előadásra. Tervben van az is, hogy elvigyük vidékre, például Szolnokra is, hiszen ott születtem, onnan származom, és sokan vannak ott, akik végigkísérték a pályámat. Bízom benne, hogy a későbbiekben egy szolnoki önálló est is megvalósulhat, most azonban első ízben Budapesten, november 7-én 19 órától lesz látható, a MagNet Közösségi Házban – részletezte hírportálunknak Laki Péter.
Az operettszínház művésze kiemelte, szeretné, ha az előadás belsőséges, családias hangulatban telne, sok zenével és énekkel. Éppen ezért a koncert után a közönségnek lehetősége nyílik majd egy kötetlen beszélgetésre is a szolnoki származású színésszel.
Szülővárosában is színpadra lép a színművész
Laki Péter a szeptember elsején megrendezett, Szolnok Napi díjátadó gálán is fellépett Lőrincz Judit operaénekessel, a Szolnoki Szimfonikusok kíséretében. Hamarosan ismét találkozhat vele a helyi közönség, ugyanis október 1-én az Aba-Novák Agóra Művelődési Központban ad koncertet az idősek világnapja alkalmából, a szintén Príma-díjas Lőrincz Judittal.
Jövő év elején pedig egy nagyszabású eseményen is színpadra lép, hiszen 2026. január 10-én a Tiszaligeti Sportcsarnokban rendezik meg az Újévi Gálát, ahol sok neves művész mellett ő is látható lesz.
– Az előadásaimon mindig nagy örömmel tölt el, hogy ennyien érdeklődnek irántam. Az egyik legemlékezetesebb pillanatom ezzel kapcsolatban az volt, amikor az egykori általános iskolai tanító nénim a művészbejárónál várt meg. Ez annyira meglepett, hogy könny szökött a szemembe. Nagyon sok szolnoki és jászsági ismerősöm követi a pályámat, sokszor még buszokkal is felutaznak Budapestre az Operettszínház előadásaira. Ez mindig óriási élmény számomra – mesélte Péter.
Koncertek a határon innen és túl
A Budapesti Operettszínház november közepén tűzi műsorára ifj. Johann Strauss népszerű művét, „A cigánybárót”. A darabban Laki Péter Ottokár szerepét alakítja, a produkciót pedig a szolnoki származású Bozsik Yvette rendezi, akit 2025. szeptember elsején, Szolnok Napján választottak a város díszpolgárává.
– Bozsik Yvette rendezi a darabot, aki szintén szolnoki születésű. Többször dolgoztunk már együtt különböző produkciókban a Budapesti Operettszínházban. Ő nemrégiben Szolnokon, szeptember elsején vehette át a Szolnok Díszpolgára címet, amihez ezúton is gratulálok – mondta Laki Péter.
Emellett fontos állomások következnek:
- Október 24-én a Budapesti Operettszínház gálakoncertjén lép fel Péter, amelyet hagyományosan a Magyar Operett Napja alkalmából rendeznek meg már 2002 óta.
- Az év végén Kanadába utazik, ahol a Salute to Vienna koncertsorozat keretében Calgaryban és Edmontonban lép fel állandó partnerével, Szendy Szilvivel.
Magánéletében is izgalmas időszak következik
A szakmai sikerek és mérföldkövek mellett egy igazán különleges időszak veszi kezdetét Laki Péter számára. Hírportálunknak elmondta, hogy felesége várandós, és gyermekük még idén, karácsony előtt érkezik.
– Az előadásokon túl nekem még van egy másik feladatom is, és ugye ez a legfontosabb, mert ez szakmán túli feladat. Várandós a feleségem, és karácsony előtt fog megszületni a kislányunk. Most ez a legfontosabb az életemben, szerintem érthető, hogy az első helyen szerepel – osztotta meg az örömhírt a leendő édesapa. Így az év hátralévő hónapjai nemcsak a közönséggel való találkozásokról és fellépésekről, hanem a családi örömökről is szólnak majd.
