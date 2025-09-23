Új szerepek a színpadon és a magánéletben: különleges időszak vár Laki Péterre

Laki Péter immár 15 éve aktív képviselője az opera műfajának, és 2013 óta a Budapesti Operettszínház egyik meghatározó színésze. Első önálló estjén ezeknek az éveknek a legfontosabb pillanatait idézi fel, melyet november 7-én rendeznek meg. A művészre azonban nemcsak számos további előadás vár még idén, hanem magánéletében is fontos mérföldkőhöz érkezik.

Laki Péter aktuális fellépéseiről és magánéletéről is mesélt hírportálunknak

Fotó: Éder Vera / Forrás: Laki Péter

Laki Péter 15 éves szakmai jubileumnak örvend

A Budapesti Operettszínház művésze az elmúlt években számtalan előadás meghatározó szerepét formálta meg a közönség előtt. Kiemelkedő teljesítményét 2021-ben a Musicum Laude Énekverseny Legjobb Mozart-énekes külön díjjal ismerték el, egy évvel később a rangos Horthy-díjat vehette át, majd 2023-ban az évad operettszínésze díjjal tüntették ki. Ezeket az eredményes esztendőket foglalja most össze első önálló estje, az „Évgyűrűk”, melyet novemberben rendeznek meg Budapesten.

– Az elmúlt 15 év történéseit mutatja be ez az első önálló estem, sokféle műfajjal és stílussal. Nagyon készülök erre az előadásra. Tervben van az is, hogy elvigyük vidékre, például Szolnokra is, hiszen ott születtem, onnan származom, és sokan vannak ott, akik végigkísérték a pályámat. Bízom benne, hogy a későbbiekben egy szolnoki önálló est is megvalósulhat, most azonban első ízben Budapesten, november 7-én 19 órától lesz látható, a MagNet Közösségi Házban – részletezte hírportálunknak Laki Péter.

Az operettszínház művésze kiemelte, szeretné, ha az előadás belsőséges, családias hangulatban telne, sok zenével és énekkel. Éppen ezért a koncert után a közönségnek lehetősége nyílik majd egy kötetlen beszélgetésre is a szolnoki származású színésszel.

Hamarosan szolnoki közönség előtt is színpadra lép az elismert művész

Fotó: Éder Vera / Forrás: Laki Péter

Szülővárosában is színpadra lép a színművész

Laki Péter a szeptember elsején megrendezett, Szolnok Napi díjátadó gálán is fellépett Lőrincz Judit operaénekessel, a Szolnoki Szimfonikusok kíséretében. Hamarosan ismét találkozhat vele a helyi közönség, ugyanis október 1-én az Aba-Novák Agóra Művelődési Központban ad koncertet az idősek világnapja alkalmából, a szintén Príma-díjas Lőrincz Judittal.