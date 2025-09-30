szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

1 órája

Betekintést nyertünk a Bagolyvár Vadaspark tündéri lámakölykének, Hópihének a mindennapjaiba

Címkék#Nefag Zrt#Bagolyvár Vadaspark#lámabébi

Szűk egy hónapja remek hírt közölhettünk. Lámacsikó született ugyanis a szolnoki Nefag Zrt. Erdei Művelődési Házban. Most megnéztük, hogyan is éli most világát a csöppség.

Mészáros János

Már fél hónapja boldogítja szüleit és a szolnoki Bagolyvár Vadaspark gondozóit. A cukiság faktor azóta mit sem változott, csak virgoncabb lett a kis lámacsikó.

Hópihe a Nefag lámacsikója
Hópihe, a szolnoki vadaspark lámacsikója szinte már édesanyja fejére nőtt
Fotó: Mészáros János

Hópihe a lámacsikó, már most a látogatók nagy kedvence

– Nagyon szép, gyönyörű hófehér a színe, ezért egyelőre Hópihének hívjuk – meséli Csikós Eszter, a Nefag Zrt. Erdei Művelődési Házának a vezetője. 

– A nemét még nem tudjuk, mert csak féléves korára válik biztossá. Vili az apuka és Lili az anyuka már évek óta itt élnek a vadasparkban. Ez már a negyedik közös csikójuk. Majdnem egy évbe telt mire megérkezett a csöppség, mert a lámánál 11 hónap a vemhességi idő. Jól érzi magát a kifutóban, folyamatosan követi az anyját. Jelenleg még szopik és csak anyatejen él. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a sora, mert a testvéreinek új helyet találtak. Hópihe szépen cseperedik és a látogatók kedvence, a jövője meg majd elválik – zárta Csikós Eszter.

Lámacsikó a szolnoki Nefag Zrt. Erdei Művelődési Házban

Fotók: Mészáros János

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu