Betekintést nyertünk a Bagolyvár Vadaspark tündéri lámakölykének, Hópihének a mindennapjaiba
Szűk egy hónapja remek hírt közölhettünk. Lámacsikó született ugyanis a szolnoki Nefag Zrt. Erdei Művelődési Házban. Most megnéztük, hogyan is éli most világát a csöppség.
Már fél hónapja boldogítja szüleit és a szolnoki Bagolyvár Vadaspark gondozóit. A cukiság faktor azóta mit sem változott, csak virgoncabb lett a kis lámacsikó.
Hópihe a lámacsikó, már most a látogatók nagy kedvence
– Nagyon szép, gyönyörű hófehér a színe, ezért egyelőre Hópihének hívjuk – meséli Csikós Eszter, a Nefag Zrt. Erdei Művelődési Házának a vezetője.
– A nemét még nem tudjuk, mert csak féléves korára válik biztossá. Vili az apuka és Lili az anyuka már évek óta itt élnek a vadasparkban. Ez már a negyedik közös csikójuk. Majdnem egy évbe telt mire megérkezett a csöppség, mert a lámánál 11 hónap a vemhességi idő. Jól érzi magát a kifutóban, folyamatosan követi az anyját. Jelenleg még szopik és csak anyatejen él. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a sora, mert a testvéreinek új helyet találtak. Hópihe szépen cseperedik és a látogatók kedvence, a jövője meg majd elválik – zárta Csikós Eszter.
Lámacsikó a szolnoki Nefag Zrt. Erdei Művelődési HázbanFotók: Mészáros János
