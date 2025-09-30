Betekintést nyertünk a Bagolyvár Vadaspark tündéri lámakölykének, Hópihének a mindennapjaiba

Már fél hónapja boldogítja szüleit és a szolnoki Bagolyvár Vadaspark gondozóit. A cukiság faktor azóta mit sem változott, csak virgoncabb lett a kis lámacsikó.

Hópihe, a szolnoki vadaspark lámacsikója szinte már édesanyja fejére nőtt

Fotó: Mészáros János

Hópihe a lámacsikó, már most a látogatók nagy kedvence

– Nagyon szép, gyönyörű hófehér a színe, ezért egyelőre Hópihének hívjuk – meséli Csikós Eszter, a Nefag Zrt. Erdei Művelődési Házának a vezetője.

– A nemét még nem tudjuk, mert csak féléves korára válik biztossá. Vili az apuka és Lili az anyuka már évek óta itt élnek a vadasparkban. Ez már a negyedik közös csikójuk. Majdnem egy évbe telt mire megérkezett a csöppség, mert a lámánál 11 hónap a vemhességi idő. Jól érzi magát a kifutóban, folyamatosan követi az anyját. Jelenleg még szopik és csak anyatejen él. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a sora, mert a testvéreinek új helyet találtak. Hópihe szépen cseperedik és a látogatók kedvence, a jövője meg majd elválik – zárta Csikós Eszter.