Rendkívüli intézkedést hoztak egy jászkunsági otthonban, itt vannak a részletek

A gondozottak és a dolgozók egészségének védelme érdekében járványos megbetegedések miatt látogatási tilalom lépett életbe a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vendel Otthonában Jászapátin. Az intézkedésről közösségi oldalán is tájékoztatta az idősek hozzátartozóit a szociális intézmény.

Ideiglenesen látogatási tilalmat vezettek be az idősek otthonában Jászapátin

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Fontos szabályok a látogatási tilalom idején

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának és a szociális intézmény háziorvosának javaslata alapján járványos megbetegedés miatt szeptember 24-től visszavonásig látogatási tilalmat vezettek be – tudtuk meg a Facebook-on közzétett tájékoztatóból. A gondozottakat és a személyzetet a szintekhez tartozó telefonszámokon lehet elérni. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a súlyosan beteg idősek látogatása a járványügyi szabályok betartásával lehetséges. Az ellátottak számára biztosított csomagokat minden munkanapon 7.30 és 8.30 óra között veszik át az intézmény munkatársai. Az intézkedésről, elérhetőségekről bővebb információ az idősek otthona közösségi oldalán olvasható.