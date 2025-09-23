Két szolnoki lakásra keresnek gyermekvédelemből kikerült fiatal bérlőket

A Lépj! programot Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára jelentette be a közelmúltban.

Két felújított szolnoki bérlakásba várnak gyermekvédelemből kikerült fiatalokat a Lépj! program által

Forrás: Nagy Balázs

Az ország 42 településén 59 lakásra lehet pályázni, Szolnokon kettőre. Két felújított, kétszobás szolnoki lakás bérleti jogára várnak jelentkezőket, akik a gyermekotthonból vagy nevelőszülői gondozásból kerültek ki, és fiatal felnőttként vágnak bele az önálló életükbe. A bérleti díj az első évben mindössze havi tízezer forint.

Az öt évre szóló kedvezményes szolnoki bérleti lehetőségre azok a 18 és 35 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nagykorúvá válásukkor szűnt meg a nevelésük, rendelkeznek munkaviszonnyal és keresetük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A Lépj! feltételei

A pályázati feltételek az MR Közösségi Lakásalap oldalán megtalálhatók. A pályázatok beadási határideje hamarosan lejár, szeptember 28. A szükséges dokumentumokat legkésőbb október 8-ig kell benyújtani.