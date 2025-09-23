1 órája
Két szolnoki lakásra keresnek gyermekvédelemből kikerült fiatal bérlőket
Ezt érdemes megfontolni, Szolnokon két felújított lakás várja a bérlőit! Még lehet ugyanis pályázni a Lépj! címmel meghirdetett otthonteremtési támogatásra, amely a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára nyújt segítséget az önálló lakáshoz jutáshoz.
A Lépj! programot Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára jelentette be a közelmúltban.
Az ország 42 településén 59 lakásra lehet pályázni, Szolnokon kettőre. Két felújított, kétszobás szolnoki lakás bérleti jogára várnak jelentkezőket, akik a gyermekotthonból vagy nevelőszülői gondozásból kerültek ki, és fiatal felnőttként vágnak bele az önálló életükbe. A bérleti díj az első évben mindössze havi tízezer forint.
Az öt évre szóló kedvezményes szolnoki bérleti lehetőségre azok a 18 és 35 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nagykorúvá válásukkor szűnt meg a nevelésük, rendelkeznek munkaviszonnyal és keresetük eléri a garantált nettó bérminimumot.
A Lépj! feltételei
A pályázati feltételek az MR Közösségi Lakásalap oldalán megtalálhatók. A pályázatok beadási határideje hamarosan lejár, szeptember 28. A szükséges dokumentumokat legkésőbb október 8-ig kell benyújtani.
