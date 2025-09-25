3 órája
Fordulat a szolnoki városházán: rendkívüli bejelentést tett Lits László a lemondása kapcsán
Nem akármilyen fordulatot tartogatott a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülése. Lits László rendkívüli bejelentést tett korábbi lemondásával kapcsolatban – a cég vezetője szeptember elején jelentette be, hogy távozik a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. éléről.
A szolnoki közgyűlés szeptember 25-i, csütörtöki ülésén Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tisztségéről szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy visszavonja lemondó nyilatkozatát.
A cégvezetőt a bizottságok is támogatták ebbéli elhatározásában, és miután a képviselő-testület dr. Sámson László kivételével újabb bizalmat szavazott Lits Lászlónak, a közgyűlés megszakítás nélküli idővel, folytonos jogviszonnyal elfogadta az ügyvezető lemondási nyilatkozatának visszavonását.
Györfi Mihály miatt mondhatott le Lits László
Mint azt korábban hírportálunknak Lits László elmondta, hogy fenyegetés, zsarolás jutott osztályrészéül a polgármester és környezete részéről, a vállalhatatlan stílus miatt döntött a lemondás mellett. A közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának tagjai szerint tömeges felmondások zajlanak a városházán, Lits László lemondása is Györfi Mihály polgármester vezetői stílusának köszönhető.
Szolnoki közgyűlés szeptemberbenFotók: Nagy Balázs
