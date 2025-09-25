Fordulat a szolnoki városházán: rendkívüli bejelentést tett Lits László a lemondása kapcsán

A szolnoki közgyűlés szeptember 25-i, csütörtöki ülésén Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tisztségéről szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy visszavonja lemondó nyilatkozatát.

Fordulat a közgyűlésen: Lits László visszavonta korábbi lemondását

Fotó: Nagy Balázs

A cégvezetőt a bizottságok is támogatták ebbéli elhatározásában, és miután a képviselő-testület dr. Sámson László kivételével újabb bizalmat szavazott Lits Lászlónak, a közgyűlés megszakítás nélküli idővel, folytonos jogviszonnyal elfogadta az ügyvezető lemondási nyilatkozatának visszavonását.

Györfi Mihály miatt mondhatott le Lits László

Mint azt korábban hírportálunknak Lits László elmondta, hogy fenyegetés, zsarolás jutott osztályrészéül a polgármester és környezete részéről, a vállalhatatlan stílus miatt döntött a lemondás mellett. A közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának tagjai szerint tömeges felmondások zajlanak a városházán, Lits László lemondása is Györfi Mihály polgármester vezetői stílusának köszönhető.