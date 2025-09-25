szeptember 25., csütörtök

Közgyűlés

3 órája

Fordulat a szolnoki városházán: rendkívüli bejelentést tett Lits László a lemondása kapcsán

Nem akármilyen fordulatot tartogatott a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülése. Lits László rendkívüli bejelentést tett korábbi lemondásával kapcsolatban – a cég vezetője szeptember elején jelentette be, hogy távozik a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. éléről.

Mészáros Géza

A szolnoki közgyűlés szeptember 25-i, csütörtöki ülésén Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tisztségéről szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy visszavonja lemondó nyilatkozatát.

Lits László bejelentette: visszavonja lemondását
Fordulat a közgyűlésen: Lits László visszavonta korábbi lemondását
Fotó: Nagy Balázs

A cégvezetőt a bizottságok is támogatták ebbéli elhatározásában, és miután a képviselő-testület dr. Sámson László kivételével újabb bizalmat szavazott Lits Lászlónak, a közgyűlés megszakítás nélküli idővel, folytonos jogviszonnyal elfogadta az ügyvezető lemondási nyilatkozatának visszavonását.

Györfi Mihály miatt mondhatott le Lits László

Mint azt korábban hírportálunknak Lits László elmondta, hogy fenyegetés, zsarolás jutott osztályrészéül a polgármester és környezete részéről, a vállalhatatlan stílus miatt döntött a lemondás mellett. A közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának tagjai szerint tömeges felmondások zajlanak a városházán, Lits László lemondása is Györfi Mihály polgármester vezetői stílusának köszönhető.

Szolnoki közgyűlés szeptemberben

Fotók: Nagy Balázs

 

