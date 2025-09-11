szeptember 11., csütörtök

Megdöbbentő bejelentés: nyilvánosságra hozza Lits László, miért mondott le

„Meg kell állítani Szolnokon a politikai abúzust” – fogalmazott a Szoljon.hu-nak a lemondása kapcsán kelt nyilatkozatokra a városüzemeltető cég vezetője. Lits László elmondta, hogy fenyegetés, zsarolás jutott osztályrészéül a polgármester és környezete részéről, a vállalhatatlan stílus miatt döntött a lemondás mellett.

Rózsa Róbert

Hogy a szolnoki közgyűlés csütörtöki, soron kívüli ülésén puskaporos hangulat várható, szinte garantált volt. Mint hírportálunk megírta, múlt héten lemondott posztjáról Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-t 2016. óta irányító ügyvezető. Távozása így érthető módon a képviselő-testület ülésének is az egyik fő témája volt.

Lits László hírportálunknak cáfolta, hogy lemondása mögött politikai okok húzódnának
Hogy az ügy megvitatásakor mi hangzott el, akkor nem derült ki, mivel a napirendet zárttá minősítették. Később azonban Györfi Mihály polgármester ennek kapcsán közösségi oldalán „Fidesz-KDNP-s színjátékról” írt. Mint fogalmazott: a Városüzemeltetési Kft. lemondott igazgatója nem merte nyílt ülésen elmondani távozásának politikai indíttatású okait. Hozzátette, szerinte egy közpénzből fizetett közalkalmazott nem titkolózhat a szolnokiak előtt.

Lits László: lemondásom mögött sosem álltak politikai indokok

– Éppen ezért, a zárt ülésen elhangzottakkal kapcsolatban úgy döntöttem, hogy kérem a város jegyzőjétől, a zárt ülés anyaga váljon nyilvánossá. Az ülésen elhangzottak és a közösségi médiára kikerült kinyilatkozások alapján az a vád ért, hogy nem mertem nyílt ülésen elmondani távozásom „politikai indíttatású” okait. Lemondásom mögött sosem álltak politikai indokok, a valós okokról és az azt alátámasztó dokumentumokról adtam tájékoztatást a közgyűlés ülésén – mondta el ezzel kapcsolatos megkeresésünkre Lits László ügyvezető.

– Úgy vélem, egyetlen városi cégvezető sem érdemli meg azt a stílust, melyben a polgármester kommunikál, elfogadhatatlan a fenyegetés és a zsarolás! Ebben a hangulatban az érdemi munka egész egyszerűen nem végezhető. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójaként nem vagyok közpénzből fizetett közalkalmazott, és eddig sem titkolóztam a szolnokiak előtt. Zárt ülés tartását azért kértem, mert mindeddig azt gondoltam, hogy Szolnok város reputációja és a polgármesteri pozíció tekintélyének megőrzése érdekében ezt kell tennem – fogalmazott a Szoljon.hu-nak Lits László.

Megfontolja, hogy visszavonja lemondását

Kiemelte, a csütörtöki események sajnálatos módon nem hagytak számára más lehetőséget, mint hozzájárulni az ülésen általa elmondottak nyilvánosságra hozatalához. Ez szerinte a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. és annak dolgozói tisztességének megőrzése érdekében szükséges.

 Meg kell állítani Szolnok városában a politikai abúzust

– emelte ki Lits László, hozzátéve: mivel a zárt ülésen a képviselők egyhangúan támogatták, fontolóra veszi lemondása visszavonását.

 

