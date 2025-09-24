szeptember 24., szerda

Döntés a lemondásról

1 órája

Lits László ügyvezető jövőjét is tárgyalja a szolnoki közgyűlés

Címkék#lits lászló#közgyűlés#sajtótájékoztató

Környezetvédelmi téma- és jogkörökkel bővülhet az egészségügyi, szociális és egyházügyi bizottság, kiterjeszthetik a tanácsnokok feladatát, csatlakozhat a város jövőre is a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, valamint külterületi szántóföld-részletek belterületbe kerülhetnek. Minderről tanácskozik a szolnoki közgyűlés a szeptember 25-i rendes ülésén, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetői posztjáról lemondott Lits László sorsáról is.

Mészáros Géza

Információink szerint a csütörtöki fórumon tájékoztatják a képviselőket a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. napokkal ezelőtt ügyvezető igazgatói posztjáról lemondott Lits Lászlóval és a városi közszolgáltató társaság jövőjével kapcsolatos állásfoglalásról is, amely váratlan fordulatot is tartogathat.

Györfi Mihály és Lits László a szolnoki lomtalanítási akció sajtótájékoztatóján
Talán valamit sejtet, hogy a korábban összetűzésbe került Györfi Mihály polgármester (balra) és Lits László, a SZVÜ Kft. ügyvezető igazgatója a közgyűlés előtti napon közösen tartottak sajtótájékoztatót a szolnoki lomtalanítási akcióról
Fotó: Nagy Balázs

A korábban nyilvánosan és a közösségi platformokon is komoly összetűzésbe került Györfi Mihály polgármester és Lits László ügyvezető igazgató között kibékíthetetlennek tűnő ellentét tartotta lázban a helyi közvéleményt.

Lits László szeptember 5-én mondott le ügyvezető igazgatói tisztségéről

A két fél szeptember 24-én, egy nappal a soros közgyűlés előtt közös sajtótájékoztatót tartott a hétvégén kezdődő városi lomtalanítási akcióról az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén. Az eseményen a hírportálunk érdeklődésére, miszerint fennáll-e még konfliktus kettejük között, a városvezető és az ügyvezető közös álláspontot fogalmazott meg. Lits László ugyanis Györfi Mihály szavait bólogatásokkal erősítette meg.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A városvezető hosszasan kifejtette, miszerint a nagypolitika, a várospolitika és a szakpolitika sok tekintetben összefügg, sokszor pedig különválasztható. Egy, a napokban tartott beszélgetés alatt a polgármester és a cégvezető, kihangsúlyozva, hogy „Szolnok város és lakossága érdekében”, közös hangot talált. Egyetértő álláspontjukat a szeptember 25-i közgyűlésen részletesen kifejtik, az ügyvezető hatvan napig megváltoztatható lemondása pedig akár szerencsésebb fordulatot is hozhat...

 

