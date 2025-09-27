szeptember 27., szombat

Lomtalanítás

1 órája

Fontos időpontokat közölt a szolgáltató! Ekkor szelektálhatunk Szolnokon

Címkék#lomtalanítás#időpontok#figyelem

Nemcsak tavasszal, ősszel is lehet szelektálni. A szolnokiak életében újra eljött az idő, amikor megszabadulhatnak felesleges holmijaiktól. Mutatjuk, mikor lesz lomtalanítás a vármegyeszékhelyen.

Rimóczi Ágnes

Közeleg az idő, nemsokára meg lehet szabadulni a felesleges holmiktól Szolnokon. A lomtalanítási akció kapcsán íme néhány tudnivaló, jó tanács.

lomtalanítás Szolnokon
Készülhetünk, nemsokára ugyanis úja lomtalanítás lesz Szolnokon
Forrás: MW Archív

– Kérjük, hogy kizárólag lomhulladékot helyezzenek ki az elszállításra. A lomtalanítás célja, hogy a háztartásokban felhalmozódott, nagyméretű, feleslegessé vált tárgyaktól kulturált és szabályos keretek között szabadulhassunk meg – így hívta fel a figyelmet az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a lomtalanítással kapcsolatban.

Ahogy a szolgáltató illetékesei rámutattak: a szabályoknak nem megfelelő hulladékokat – így különösen az építési törmeléket, zöldhulladékot, elektronikai eszközöket és veszélyes anyagokat – a gyűjtőjáratok nem szállítják el. Ezek a tárgyak az út mentén maradnak, szennyezik a környezetet, rontják a városképet, és illegális hulladéklerakásnak minősülnek, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.

A felelős hulladékkezelés közös ügyünk. Kérjük, hogy mindenki tartsa be a lomtalanítási szabályokat, és járuljon hozzá egy tisztább, rendezettebb településképhez

 – emelték ki a felhívásban.

Mit tehetünk ki a ház elé?

  • bútorok,
  • nagy háztartási tárgyak szétszerelve, mozgathatóan

Ezt biztosan nem viszik el

  • sitt
  • zöldhulladék
  • elektronikai berendezések
  • veszélyes anyagok
  • túl nehéz / túl nagy tárgyak

Tudnivalók a lomtalanításhoz

  • A kihelyezett lom nem akadályozhatja a gyalogos- és autóforgalmat, és nem okozhat balesetveszélyt.
  • A lomot az előre meghirdetett időpontban, az ingatlan elé kell kihelyezni reggel 6 óráig.
  • A nem odaillő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.
  • Előfordulhat, hogy a gyűjtőjáratok egyes utcákban a megszokottnál később érkeznek.

Hol, mikor lesz a lomtalanítás?

Északi városrész: 2025. szeptember 27. (szombat)

  • Az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól északra eső városrészek (beleértve Pletykafalu és Partoskápolna)

Déli városrész: 2025. október 4. (szombat)

  • Az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól délre eső városrészek (beleértve Szandaszőlős és Alcsi Holt-Tisza hobbik)

 

 

