Fontos időpontokat közölt a szolgáltató! Ekkor szelektálhatunk Szolnokon

Közeleg az idő, nemsokára meg lehet szabadulni a felesleges holmiktól Szolnokon. A lomtalanítási akció kapcsán íme néhány tudnivaló, jó tanács.

Készülhetünk, nemsokára ugyanis úja lomtalanítás lesz Szolnokon

Forrás: MW Archív

– Kérjük, hogy kizárólag lomhulladékot helyezzenek ki az elszállításra. A lomtalanítás célja, hogy a háztartásokban felhalmozódott, nagyméretű, feleslegessé vált tárgyaktól kulturált és szabályos keretek között szabadulhassunk meg – így hívta fel a figyelmet az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a lomtalanítással kapcsolatban.

Ahogy a szolgáltató illetékesei rámutattak: a szabályoknak nem megfelelő hulladékokat – így különösen az építési törmeléket, zöldhulladékot, elektronikai eszközöket és veszélyes anyagokat – a gyűjtőjáratok nem szállítják el. Ezek a tárgyak az út mentén maradnak, szennyezik a környezetet, rontják a városképet, és illegális hulladéklerakásnak minősülnek, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.

A felelős hulladékkezelés közös ügyünk. Kérjük, hogy mindenki tartsa be a lomtalanítási szabályokat, és járuljon hozzá egy tisztább, rendezettebb településképhez

– emelték ki a felhívásban.

Mit tehetünk ki a ház elé?

bútorok,

nagy háztartási tárgyak szétszerelve, mozgathatóan

Ezt biztosan nem viszik el

sitt

zöldhulladék

elektronikai berendezések

veszélyes anyagok

túl nehéz / túl nagy tárgyak

Tudnivalók a lomtalanításhoz

A kihelyezett lom nem akadályozhatja a gyalogos- és autóforgalmat, és nem okozhat balesetveszélyt.

A lomot az előre meghirdetett időpontban, az ingatlan elé kell kihelyezni reggel 6 óráig.

A nem odaillő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Előfordulhat, hogy a gyűjtőjáratok egyes utcákban a megszokottnál később érkeznek.

Hol, mikor lesz a lomtalanítás?

Északi városrész: 2025. szeptember 27. (szombat)

Az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól északra eső városrészek (beleértve Pletykafalu és Partoskápolna)

Déli városrész: 2025. október 4. (szombat)