1 órája
Fontos időpontokat közölt a szolgáltató! Ekkor szelektálhatunk Szolnokon
Nemcsak tavasszal, ősszel is lehet szelektálni. A szolnokiak életében újra eljött az idő, amikor megszabadulhatnak felesleges holmijaiktól. Mutatjuk, mikor lesz lomtalanítás a vármegyeszékhelyen.
Közeleg az idő, nemsokára meg lehet szabadulni a felesleges holmiktól Szolnokon. A lomtalanítási akció kapcsán íme néhány tudnivaló, jó tanács.
– Kérjük, hogy kizárólag lomhulladékot helyezzenek ki az elszállításra. A lomtalanítás célja, hogy a háztartásokban felhalmozódott, nagyméretű, feleslegessé vált tárgyaktól kulturált és szabályos keretek között szabadulhassunk meg – így hívta fel a figyelmet az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a lomtalanítással kapcsolatban.
Ahogy a szolgáltató illetékesei rámutattak: a szabályoknak nem megfelelő hulladékokat – így különösen az építési törmeléket, zöldhulladékot, elektronikai eszközöket és veszélyes anyagokat – a gyűjtőjáratok nem szállítják el. Ezek a tárgyak az út mentén maradnak, szennyezik a környezetet, rontják a városképet, és illegális hulladéklerakásnak minősülnek, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.
A felelős hulladékkezelés közös ügyünk. Kérjük, hogy mindenki tartsa be a lomtalanítási szabályokat, és járuljon hozzá egy tisztább, rendezettebb településképhez
– emelték ki a felhívásban.
Mit tehetünk ki a ház elé?
- bútorok,
- nagy háztartási tárgyak szétszerelve, mozgathatóan
Ezt biztosan nem viszik el
- sitt
- zöldhulladék
- elektronikai berendezések
- veszélyes anyagok
- túl nehéz / túl nagy tárgyak
Tudnivalók a lomtalanításhoz
- A kihelyezett lom nem akadályozhatja a gyalogos- és autóforgalmat, és nem okozhat balesetveszélyt.
- A lomot az előre meghirdetett időpontban, az ingatlan elé kell kihelyezni reggel 6 óráig.
- A nem odaillő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, amely szabálysértési eljárást vonhat maga után.
- Előfordulhat, hogy a gyűjtőjáratok egyes utcákban a megszokottnál később érkeznek.
Hol, mikor lesz a lomtalanítás?
Északi városrész: 2025. szeptember 27. (szombat)
- Az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól északra eső városrészek (beleértve Pletykafalu és Partoskápolna)
Déli városrész: 2025. október 4. (szombat)
- Az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól délre eső városrészek (beleértve Szandaszőlős és Alcsi Holt-Tisza hobbik)
