Lomtalanítási akció

Figyelem! Ne csodálkozzon, ha ezeket a holmikat nem viszik el lomtalanításkor! Mutatjuk a listát!

Martfű utcái hamarosan megtelnek a lakosok által kikészített holmikkal, melyeknek új helye már nem az otthon lesz. Október végén városszerte megkezdődik a lomtalanítás, melyhez mindenkinek érdemes időben felkészülnie.

Major Angéla

A martfűi önkormányzat tájékoztatása szerint az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel október 25-én, szombaton ingyenes lomtalanítást szervez a település lakosainak. Ez az alkalom lehetőséget nyújt arra, hogy megszabaduljon a háztartásokban felhalmozódott, nagyméretű lomoktól, melyek a hétköznapi hulladékgyűjtés során nem férnek bele a kukákba. Legyen szó régi bútorokról, használaton kívüli edényekről vagy más nagyméretű tárgyakról, most ingyenesen elszállíttathatja őket.

Ingyenes lomtalanítás Martfűn
Ingyenes lomtalanítás ősszel

A lomtalanítás során a martfűi ingatlantulajdonosok ingyenesen adhatják fel azokat a háztartási hulladékokat, melyek mérete meghaladja a szokásos gyűjtőedények kapacitását. Az akció célja, hogy a nagytakarítások vagy selejtezések során keletkező lomokat környezetbarát módon, szervezetten gyűjtsék be.

Mit lehet kihelyezni?

Nagyméretű lomhulladékok, például:

  • bútorok (ágy, szekrény, ülőgarnitúra – lehetőleg szétszedett állapotban, hogy könnyen mozgatható legyen)
  • edények, használaton kívüli háztartási eszközök és tárgyak

Az NHSZ tájékoztatása szerint a lomokat, az ingatlan elé kell kihelyezni, ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a gyalogos– vagy járműforgalmat, és ne okozzanak balesetveszélyt.

Mit nem visznek el?

A lomtalanítás nem vonatkozik minden hulladékra. Nem viszik el például:

  • az építési és bontási törmelék, 
  • a veszélyes anyagok (festék, olaj, akkumulátor),
  • a kertgondozásból származó zöldhulladék, 
  • a szelektív anyagok (papír, karton, fólia, csomagolóanyag), 
  • az elektronikai eszközök,
  • és a textíliák. 

Ezeket külön gyűjtési rendben vagy a hulladékudvarban lehet leadni.

 

