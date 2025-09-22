1 órája
Figyelem! Ne csodálkozzon, ha ezeket a holmikat nem viszik el lomtalanításkor! Mutatjuk a listát!
Martfű utcái hamarosan megtelnek a lakosok által kikészített holmikkal, melyeknek új helye már nem az otthon lesz. Október végén városszerte megkezdődik a lomtalanítás, melyhez mindenkinek érdemes időben felkészülnie.
A martfűi önkormányzat tájékoztatása szerint az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel október 25-én, szombaton ingyenes lomtalanítást szervez a település lakosainak. Ez az alkalom lehetőséget nyújt arra, hogy megszabaduljon a háztartásokban felhalmozódott, nagyméretű lomoktól, melyek a hétköznapi hulladékgyűjtés során nem férnek bele a kukákba. Legyen szó régi bútorokról, használaton kívüli edényekről vagy más nagyméretű tárgyakról, most ingyenesen elszállíttathatja őket.
Ingyenes lomtalanítás ősszel
A lomtalanítás során a martfűi ingatlantulajdonosok ingyenesen adhatják fel azokat a háztartási hulladékokat, melyek mérete meghaladja a szokásos gyűjtőedények kapacitását. Az akció célja, hogy a nagytakarítások vagy selejtezések során keletkező lomokat környezetbarát módon, szervezetten gyűjtsék be.
Mit lehet kihelyezni?
Nagyméretű lomhulladékok, például:
- bútorok (ágy, szekrény, ülőgarnitúra – lehetőleg szétszedett állapotban, hogy könnyen mozgatható legyen)
- edények, használaton kívüli háztartási eszközök és tárgyak
Az NHSZ tájékoztatása szerint a lomokat, az ingatlan elé kell kihelyezni, ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a gyalogos– vagy járműforgalmat, és ne okozzanak balesetveszélyt.
Mit nem visznek el?
A lomtalanítás nem vonatkozik minden hulladékra. Nem viszik el például:
- az építési és bontási törmelék,
- a veszélyes anyagok (festék, olaj, akkumulátor),
- a kertgondozásból származó zöldhulladék,
- a szelektív anyagok (papír, karton, fólia, csomagolóanyag),
- az elektronikai eszközök,
- és a textíliák.
Ezeket külön gyűjtési rendben vagy a hulladékudvarban lehet leadni.