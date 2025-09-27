2 órája
Elindult a lomtalanítás a szolnoki északi városrészben – galériával
Két ütemben zajlik a munka Szolnokon. Első körben az északi városrészben történik a lomtalanítás, jövő héten pedig a déli városrész kerül sorra.
Mint arról korábban hírportálunkon többször is beszámoltunk az elmúlt napokban, lomtalanítást tartanak Szolnokon szeptember 27-én, az északi városrészben. Pontosan mit is jelent ez helyileg? Nos, az NHSZ az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól északra eső városrészeknél (beleértve Pletykafalu és Partoskápolna) szedi össze a kihelyezett holmikat. A szolgáltató emberei már nagy erőkkel dolgoznak az érintett területen.
Jövő héten is lesz lomtalanítás Szolnokon
A munka nem áll meg most szombaton, október 4-én ugyanis a déli városrész kerül sorra. Akkor majd az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól délre eső városrészek (beleértve Szandaszőlős és Alcsi Holt-Tisza hobbik) kerülnek sorra.
Lomtalanítás SzolnokonFotók: Nagy Balázs