Elindult a lomtalanítás a szolnoki északi városrészben – galériával

Mint arról korábban hírportálunkon többször is beszámoltunk az elmúlt napokban, lomtalanítást tartanak Szolnokon szeptember 27-én, az északi városrészben. Pontosan mit is jelent ez helyileg? Nos, az NHSZ az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól északra eső városrészeknél (beleértve Pletykafalu és Partoskápolna) szedi össze a kihelyezett holmikat. A szolgáltató emberei már nagy erőkkel dolgoznak az érintett területen.

Zajlik a lomtalanítás Szolnokon, az NHSZ emberei nagy erővel dolgoznak a feleslegessé vált tárgyak eltakarításán

Fotó: Nagy Balázs

Jövő héten is lesz lomtalanítás Szolnokon

A munka nem áll meg most szombaton, október 4-én ugyanis a déli városrész kerül sorra. Akkor majd az Abonyi úttól, a József Attila úttól, a Baross utcától, valamit a Kossuth Lajos úttól délre eső városrészek (beleértve Szandaszőlős és Alcsi Holt-Tisza hobbik) kerülnek sorra.