Szombaton kezdődik!

2 órája

Nem mindent szállítanak el a hétvégén, érdemes tisztában lenni a szabályokkal

Györfi Mihály polgármester és Lits László, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója szerdán közösen tartottak sajtótájékoztatót a vármegyeszékhelyen két alkalomra meghirdetett hagyományos lomtalanítási eseményről a társaság telephelyén.

Mészáros Géza

– A szolnoki lakosok körében nagyon népszerű és nagyon várt akció az őszi lomtalanítás – kezdte a tájékoztatást Lits László.

Lomtalanítás Szolnokon sajttáj.
A 2025. évi szolnoki lomtalanítási akcióról Györfi Mihály polgármester és Lits László, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója szerdán közösen tartottak sajtótájékoztatót
Fotó: Nagy Balázs

Társaságunk az önkormányzattal közösen idén is két időpontban szervezi meg a kihelyezett, feleslegessé vált hulladékok elszállítását. Ezen a hétvégén, szeptember 27-én, szombaton az északi városrészben, az Abonyi út, József Attila út, Baross út és Kossuth Lajos út északi részén, beleértve Pletykafalut és Partoskápolnát is, október 4-én, szombaton pedig a déli városrészben (az Abonyi út, József Attila út, Baross út és Kossuth Lajos út déli részén, beleértve Szandaszőlőst és az Alcsi Holt-Tisza hobbikat gyűjtik be munkatársaink az elszállítandó hulladékokat.

– A lomtalanítási akciónak nem csak lehetőségei, hanem fontos szabályai is vannak. Elszállítandó háztartási hulladék az, amely nem fér a kukába, de nagyobb méretű lomnak számít. Ilyen például a régi bútor, ágy, szekrény, ülőgarnitúra, edények vagy más, már nem használt, de a kukába nem illő háztartási tárgyak. Fontos tudni, hogy a nagyméretű darabokat – például az ágyat vagy a szekrényt – szétszerelve kell kihelyezni, hogy azokat kézi erővel is könnyen lehessen mozgatni – mutatott rá Lits László. Az ügyvezető hangoztatta, hogy a két nagyobb városrészbe tervezett akció mindegyike egyetlen napra vonatkozik, a lomok elszállítására sem előbb, sem utóbb nem lesz alkalom.

A lomtalanításnak fontos szabályai vannak!

– A város jelentős forrást biztosít arra, hogy mind inkább tisztább és még tisztább legyen a város – szólalt meg Györfi Mihály is a lomtalanítási akcióhoz kapcsolódva.

– Mindenki figyelmét felhívom, hogy tartsa be a lomtalanítási szabályokat, megkönnyítve és felgyorsítva ezáltal a szolgáltató dolgozóinak munkáját. Ez a szokásos évi esemény arra is jó alkalom, hogy a megrögzött illegális szemetelők jogszerűen megszabadulhatnak a nagyobb lomoktól, de persze nem a veszélyes hulladékoktól. Kérek mindenkit, hogy vigyázzunk Szolnok köztisztaságára! – hangsúlyozta a városvezető.

 

