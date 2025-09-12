Lóra termett nemzet – 175 indulóval zárult a kupasorozat Örményesen

Sikeresen zárult az Örményesen megrendezett lovasverseny, amely az Aurum Equi Cup 4. fordulója és egyben a kupadöntő is volt. A Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület szervezésében létrejött eseményen 175 induló vett részt, 13 egyesület képviseletében. A rendezvényen részt vett Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is, aki elmondta: nagyon büszke arra, hogy térségünkben ilyen sikeres lovarda működik, ahová ennyi tehetséges sportoló jár.

Heczeg Zsolt örömmel adta át a díjakat a lovasverseny győzteseinek.

Forrás: facebook.com / Herczeg Zsolt

Jókedv, közösség, családias légkör - ilyen volt a lovasverseny Örményesen

– Egy fantasztikusan színvonalas versenyt nézhettünk végig, ahol szervezők nem csak a versenyzők fejlődésére helyeztek hangsúlyt, hanem a lovassport népszerűsítése is fontos céljuk volt - és úgy gondolom, hogy ez sikerült is nekik – mondta el Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő aki nem először látogatott el olyan rendezvényre, amelyen a lovaké volt a főszerep.

Monokiné Fórizs Beatrix versenyigazgató kérdésünkre azt is elmondta, hogy nem csupán a verseny lebonyolítása zajlott zökkenőmentesen, de a hangulat is kifejezetten emelkedett volt az egész rendezvény során.

Nagyon jó hangulatú verseny sikerült összehoznunk, mindenki beszélgetett mindenkivel, mindenhol mosolygós embereket láttunk, ami mostanában ritkaság. Tehát nemcsak a verseny volt sikeres, hanem a közösségi élmény is: pincepörkölt, zsíros kenyér, főtt kukorica várta a résztvevőket, amit örömmel fogadtak a vendégek. A versenyzők pedig kifejezetten sportszerűen viselkedtek

– mesélte Monokiné Fórizs Beatrix.

Színes versenykategóriák tették látványossá a programot

A lovasversenyen több kategóriában is összemérték tudásukat a résztvevők, így voltak:

futószáras versenyszámok,

ügyességi versenyek (kezdő, haladó, nehéz),

díjlovas versenyszámok,

díjugratás X-es akadályokon,

díjugrató versenyszámok különböző magasságokon (50-60 cm, 60-70 cm, 70-80 cm, 80-90 cm).

Ez a sokszínűség igazán látványossá és izgalmassá tette a rendezvényt.

A két legfiatalabb versenyző mindössze 4 évesen ült nyeregbe.

Forrás: facebook.com / Herczeg Zsolt

Versenysorozat és a jövőbeni tervek

Az esemény az Aurum Equi Cup versenysorozatának döntője volt, amelyre a résztvevők három pályán szerzett eredményeik alapján kvalifikálhatták magukat. A napi díjak kiosztása mellett összesített bajnoki pontszámítás is történt, így minden kategóriában bajnokokat is hirdettek.