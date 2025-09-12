8 órája
Lóra termett nemzet – 175 indulóval zárult a kupasorozat Örményesen
Ezek a lovak bizony nem botlottak meg! Nagyszerű hangulatban, fennakadások nélkül zajlott le Örményesen a Lausz Lovasverseny Aurum Equi Cup 4. fordulója, ahol a két legfiatalabb induló bebizonyította, hogy a magyar bizony nyeregbe termett. Az eseményen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő adta át a jól megérdemelt díjakat a sportolóknak.
Sikeresen zárult az Örményesen megrendezett lovasverseny, amely az Aurum Equi Cup 4. fordulója és egyben a kupadöntő is volt. A Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület szervezésében létrejött eseményen 175 induló vett részt, 13 egyesület képviseletében. A rendezvényen részt vett Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is, aki elmondta: nagyon büszke arra, hogy térségünkben ilyen sikeres lovarda működik, ahová ennyi tehetséges sportoló jár.
Jókedv, közösség, családias légkör - ilyen volt a lovasverseny Örményesen
– Egy fantasztikusan színvonalas versenyt nézhettünk végig, ahol szervezők nem csak a versenyzők fejlődésére helyeztek hangsúlyt, hanem a lovassport népszerűsítése is fontos céljuk volt - és úgy gondolom, hogy ez sikerült is nekik – mondta el Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő aki nem először látogatott el olyan rendezvényre, amelyen a lovaké volt a főszerep.
Monokiné Fórizs Beatrix versenyigazgató kérdésünkre azt is elmondta, hogy nem csupán a verseny lebonyolítása zajlott zökkenőmentesen, de a hangulat is kifejezetten emelkedett volt az egész rendezvény során.
Nagyon jó hangulatú verseny sikerült összehoznunk, mindenki beszélgetett mindenkivel, mindenhol mosolygós embereket láttunk, ami mostanában ritkaság. Tehát nemcsak a verseny volt sikeres, hanem a közösségi élmény is: pincepörkölt, zsíros kenyér, főtt kukorica várta a résztvevőket, amit örömmel fogadtak a vendégek. A versenyzők pedig kifejezetten sportszerűen viselkedtek
– mesélte Monokiné Fórizs Beatrix.
Színes versenykategóriák tették látványossá a programot
A lovasversenyen több kategóriában is összemérték tudásukat a résztvevők, így voltak:
- futószáras versenyszámok,
- ügyességi versenyek (kezdő, haladó, nehéz),
- díjlovas versenyszámok,
- díjugratás X-es akadályokon,
- díjugrató versenyszámok különböző magasságokon (50-60 cm, 60-70 cm, 70-80 cm, 80-90 cm).
Ez a sokszínűség igazán látványossá és izgalmassá tette a rendezvényt.
Versenysorozat és a jövőbeni tervek
Az esemény az Aurum Equi Cup versenysorozatának döntője volt, amelyre a résztvevők három pályán szerzett eredményeik alapján kvalifikálhatták magukat. A napi díjak kiosztása mellett összesített bajnoki pontszámítás is történt, így minden kategóriában bajnokokat is hirdettek.
„Ez volt az első ilyen sorozat, amit közösen szerveztünk a Pilisi Csilló Lovardával, és bízunk benne, hogy jövőre újra meg tudjuk valósítani” – tette hozzá a versenyigazgató.
Lóra termett nemzet a miénk
Ezen állítást pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a mezőny két legfiatalabb indulója mindössze 4 évesen pattant nyeregbe. Egyikük vezetőszáras, ügyességi előkezdő kategóriában egy pónin mutatta meg tudását, míg egy másik kislány futószáras díjlovas számban, ráadásul egy nagy lovon versenyzett. A kicsik teljesítménye igazi közönségkedvenc volt, mindenki mosollyal figyelte őket, hiszen felnőtteket megszégyenító magabiztossággal ülték meg a lovakat.
A lovassport népszerűsége egyre nő
A szervezők szerint a lovassport hazánkban újra egyre népszerűbb, egyre több gyermeket hoznak el a szülők a lovardákba, akik ott is ragadnak, akár csak hobbi szinten élvezve a lovaglást, akár komolyabb, versenyzési terveket szövögetve. Aki szeretné személyesen is átélni egy lovasverseny hangulatát, az látogasson el az októberi Országos Bajnokságra, amelyet Budapesten a Nemzeti Lovardában tartanak majd - és amire a Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület versenyzői is nagy erőkkel készülnek.
