Bajnokokat avattak

8 órája

Lóra termett nemzet – 175 indulóval zárult a kupasorozat Örményesen

Címkék#Örményesen#Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület#Herczeg Zsolt#lovasverseny

Ezek a lovak bizony nem botlottak meg! Nagyszerű hangulatban, fennakadások nélkül zajlott le Örményesen a Lausz Lovasverseny Aurum Equi Cup 4. fordulója, ahol a két legfiatalabb induló bebizonyította, hogy a magyar bizony nyeregbe termett. Az eseményen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő adta át a jól megérdemelt díjakat a sportolóknak.

Szoljon.hu

Sikeresen zárult az Örményesen megrendezett lovasverseny, amely az Aurum Equi Cup 4. fordulója és egyben a kupadöntő is volt. A Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület szervezésében létrejött eseményen 175 induló vett részt, 13 egyesület képviseletében. A rendezvényen részt vett Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is, aki elmondta: nagyon büszke arra, hogy térségünkben ilyen sikeres lovarda működik, ahová ennyi tehetséges sportoló jár.

lovasverseny Herczeg Zsolt
Heczeg Zsolt örömmel adta át a díjakat a lovasverseny győzteseinek.
Forrás: facebook.com /  Herczeg Zsolt

Jókedv, közösség, családias légkör - ilyen volt a lovasverseny Örményesen

Egy fantasztikusan színvonalas versenyt nézhettünk végig, ahol szervezők nem csak a versenyzők fejlődésére helyeztek hangsúlyt, hanem a lovassport népszerűsítése is fontos céljuk volt - és úgy gondolom, hogy ez sikerült is nekik – mondta el Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő aki nem először látogatott el olyan rendezvényre, amelyen a lovaké volt a főszerep.

Monokiné Fórizs Beatrix versenyigazgató kérdésünkre azt is elmondta, hogy nem csupán a verseny lebonyolítása zajlott zökkenőmentesen, de a hangulat is kifejezetten emelkedett volt az egész rendezvény során. 

Nagyon jó hangulatú verseny sikerült összehoznunk, mindenki beszélgetett mindenkivel, mindenhol mosolygós embereket láttunk, ami mostanában ritkaság. Tehát nemcsak a verseny volt sikeres, hanem a közösségi élmény is: pincepörkölt, zsíros kenyér, főtt kukorica várta a résztvevőket, amit örömmel fogadtak a vendégek. A versenyzők pedig kifejezetten sportszerűen viselkedtek

 – mesélte Monokiné Fórizs Beatrix.

Színes versenykategóriák tették látványossá a programot

A lovasversenyen több kategóriában is összemérték tudásukat a résztvevők, így voltak:

  • futószáras versenyszámok,
  • ügyességi versenyek (kezdő, haladó, nehéz),
  • díjlovas versenyszámok,
  • díjugratás X-es akadályokon,
  • díjugrató versenyszámok különböző magasságokon (50-60 cm, 60-70 cm, 70-80 cm, 80-90 cm).
    Ez a sokszínűség igazán látványossá és izgalmassá tette a rendezvényt. 
lovasverseny kis lovaglók
A két legfiatalabb versenyző mindössze 4 évesen ült nyeregbe. 
Forrás: facebook.com /  Herczeg Zsolt

Versenysorozat és a jövőbeni tervek

Az esemény az Aurum Equi Cup versenysorozatának döntője volt, amelyre a résztvevők három pályán szerzett eredményeik alapján kvalifikálhatták magukat. A napi díjak kiosztása mellett összesített bajnoki pontszámítás is történt, így minden kategóriában bajnokokat is hirdettek.

Ez volt az első ilyen sorozat, amit közösen szerveztünk a Pilisi Csilló Lovardával, és bízunk benne, hogy jövőre újra meg tudjuk valósítani” – tette hozzá a versenyigazgató.

Lóra termett nemzet a miénk

Ezen állítást pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a mezőny két legfiatalabb indulója mindössze 4 évesen pattant nyeregbe. Egyikük vezetőszáras, ügyességi előkezdő kategóriában egy pónin mutatta meg tudását, míg egy másik kislány futószáras díjlovas számban, ráadásul egy nagy lovon versenyzett. A kicsik teljesítménye igazi közönségkedvenc volt, mindenki mosollyal figyelte őket, hiszen felnőtteket megszégyenító magabiztossággal ülték meg a lovakat.

A lovassport népszerűsége egyre nő

A szervezők szerint a lovassport hazánkban újra egyre népszerűbb, egyre több gyermeket hoznak el a szülők a lovardákba, akik ott is ragadnak, akár csak hobbi szinten élvezve a lovaglást, akár komolyabb, versenyzési terveket szövögetve. Aki szeretné személyesen is átélni egy lovasverseny hangulatát, az látogasson el az októberi Országos Bajnokságra, amelyet Budapesten a Nemzeti Lovardában tartanak majd - és amire a Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület versenyzői is nagy erőkkel készülnek.

 

