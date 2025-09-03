35 perce
Mutatunk tíz magyar filmet és sorozatot, amelyet vétek lenne kihagyni!
Hamarosan már színes levelek borítják a tájat, és kezdetét veszi a bekuckózós időszak. Az őszi esték különleges varázsa, hogy ilyenkor sokkal jobban esik otthon maradni, egy forró tea, egy meleg pulcsi és egy jó film társaságában. A borús idő pedig remek lehetőséget kínál arra, hogy felfedezzük a magyar filmek és sorozatok világát.
Mutatjuk, melyek azok a magyar filmek és sorozatok, amelyek igazi társai lehetnek a hűvös estéknek, és garantáltan melegebbé varázsolják a hétköznapokat is. Legyen szó izgalmas akcióról, mély drámáról vagy könnyed vígjátékról, mindegyik olyan hangulatot teremt, amelyből kár lenne kimaradni.
Magyar filmek és sorozatok - 1. Hunyadi (2025)
Ha egy igazi történelmi sorozatra vágyna, a legjobb választás a 2025-ben debütált Hunyadi. Bán Mór azonos című regénysorozata alapján készült, és látványos csatákkal, sorsdöntő politikai játszmákkal, valamint erőteljes színészi alakításokkal idézi meg Hunyadi János korát. Nemcsak a történelem szerelmeseit ragadja magával, hanem azokat is, akik egyszerűen csak egy fordulatos, nagyszabású sorozatra vágynak.
2. Semmelweis (2023)
A 19. század egyik legnagyobb magyar orvosának életét és küzdelmeit bemutató történelmi dráma sokakat megérintő alkotás, amely érzékletesen mutatja be Semmelweis Ignác harcát a kor orvostársadalmával. A lenyűgöző képi világ és a remek alakítások mellett a filmben egy romantikus szál is helyet kap, amely még emberközelibbé teszi az „anyák megmentőjének” történetét.
3. Árva (2025)
Nemes Jeles László legújabb alkotásának sajtóvetítésére a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon került sor. Cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után kezdődik, egy árvaház felszámolásakor, majd hamarosan néhány évet ugrik, és pár hónappal az 1956-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik – írta a szon.hu.
A film országosan idén, október 23-án kerül a mozivásznakra.
4. Futni mentem (2024)
Ez a friss, könnyed hangvételű magyar romantikus filmvígjáték egy hétköznapi történetet mesél el különleges szemszögből. A futás nemcsak sportként, hanem önismereti útként is megjelenik benne. Miközben a főszereplő saját határait feszegeti, váratlan fordulatok és emberi kapcsolatok formálják az életét. A történet középpontjában egy édesanya áll, aki férje halála után lányaival együtt vállalkozik a maraton lefutására.
5. Toldi (2021)
A rajzfilmsorozat 2023-ban elnyerte a Magyar Mozgókép Díjat, a legjobb animációs film kategóriában. A sorozat Arany János költeményét kelti életre modern, látványos formában. A történet középpontjában Toldi Miklós áll, aki erővel és bátorsággal küzdi végig útját, miközben megmutatkozik benne a hős és az esendő ember kettőssége. Bár a történet sokak számára ismerős lehet az iskolai évek egyik legmeghatározóbb irodalmi műveként, a feldolgozás új élményt kínál, ezért mindenképp érdemes megnézni.
6. Csak színház és más semmi (2016)
Ez a könnyed, szórakoztató magyar sorozat a színház világának kulisszái mögé enged bepillantást, ahol nemcsak a darabok, hanem a mindennapok is tele vannak drámával és humorral.
7. Alvilág (2019)
A főszereplő nő családja kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, azonban férje halála után neki kell átvennie a helyét, és szembenéznie a veszélyekkel, amelyek addig rejtve maradtak előle.
8. Véletlenül írtam egy könyvet (2024)
Ez a könnyed, romantikus filmvígjáték egy fiatal nő, Katinka történetét meséli el, aki teljesen véletlenül válik íróvá, amikor titkos naplójából bestseller születik. A humorral és romantikával átszőtt film tökéletes kikapcsolódást nyújt egy bekuckózós őszi estére.
9. Ma este gyilkolunk (2024)
A fekete humorral átszőtt krimi-vígjáték egy különleges estét mutat be a képernyőkön, ahol a vacsoraasztal mellett semmi sem az, aminek látszik. A meghittnek induló találkozóból hamar feszült játszma lesz, ahol mindenki titkokat rejteget, és senki sincs teljesen biztonságban.
- Fordulatokban gazdag cselekmény;
- groteszk humor;
- feszült hangulat jellemzi.
10. Bagossy Brothers Company – 10 éve úton (2023)
Ez a zenés dokumentumfilm a Bagossy Brothers Company eddigi tíz évének legfontosabb állomásait és meghatározó pillanatait idézi fel. A koncertfelvételek, kulisszák mögötti jelenetek és személyes vallomások révén nemcsak a zenekar sikereibe, hanem tagjainak mindennapjaiba is bepillantást nyerhetünk.
