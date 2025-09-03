Mutatunk tíz magyar filmet és sorozatot, amelyet vétek lenne kihagyni!

Mutatjuk, melyek azok a magyar filmek és sorozatok, amelyek igazi társai lehetnek a hűvös estéknek, és garantáltan melegebbé varázsolják a hétköznapokat is. Legyen szó izgalmas akcióról, mély drámáról vagy könnyed vígjátékról, mindegyik olyan hangulatot teremt, amelyből kár lenne kimaradni.

Ezek a magyar filmek és sorozatok tökéletes társai lehetnek az esős napoknak

Fotó: CSABA AKNAY / Forrás: HUNYADI produkció

Magyar filmek és sorozatok - 1. Hunyadi (2025)

Ha egy igazi történelmi sorozatra vágyna, a legjobb választás a 2025-ben debütált Hunyadi. Bán Mór azonos című regénysorozata alapján készült, és látványos csatákkal, sorsdöntő politikai játszmákkal, valamint erőteljes színészi alakításokkal idézi meg Hunyadi János korát. Nemcsak a történelem szerelmeseit ragadja magával, hanem azokat is, akik egyszerűen csak egy fordulatos, nagyszabású sorozatra vágynak.

2. Semmelweis (2023)

A 19. század egyik legnagyobb magyar orvosának életét és küzdelmeit bemutató történelmi dráma sokakat megérintő alkotás, amely érzékletesen mutatja be Semmelweis Ignác harcát a kor orvostársadalmával. A lenyűgöző képi világ és a remek alakítások mellett a filmben egy romantikus szál is helyet kap, amely még emberközelibbé teszi az „anyák megmentőjének” történetét.

3. Árva (2025)

Nemes Jeles László legújabb alkotásának sajtóvetítésére a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon került sor. Cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után kezdődik, egy árvaház felszámolásakor, majd hamarosan néhány évet ugrik, és pár hónappal az 1956-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik – írta a szon.hu.

A film országosan idén, október 23-án kerül a mozivásznakra.

4. Futni mentem (2024)

Ez a friss, könnyed hangvételű magyar romantikus filmvígjáték egy hétköznapi történetet mesél el különleges szemszögből. A futás nemcsak sportként, hanem önismereti útként is megjelenik benne. Miközben a főszereplő saját határait feszegeti, váratlan fordulatok és emberi kapcsolatok formálják az életét. A történet középpontjában egy édesanya áll, aki férje halála után lányaival együtt vállalkozik a maraton lefutására.

5. Toldi (2021)

A rajzfilmsorozat 2023-ban elnyerte a Magyar Mozgókép Díjat, a legjobb animációs film kategóriában. A sorozat Arany János költeményét kelti életre modern, látványos formában. A történet középpontjában Toldi Miklós áll, aki erővel és bátorsággal küzdi végig útját, miközben megmutatkozik benne a hős és az esendő ember kettőssége. Bár a történet sokak számára ismerős lehet az iskolai évek egyik legmeghatározóbb irodalmi műveként, a feldolgozás új élményt kínál, ezért mindenképp érdemes megnézni.