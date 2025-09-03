szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Filmajánló

35 perce

Mutatunk tíz magyar filmet és sorozatot, amelyet vétek lenne kihagyni!

Címkék#dráma#sorozat#romantika#film

Hamarosan már színes levelek borítják a tájat, és kezdetét veszi a bekuckózós időszak. Az őszi esték különleges varázsa, hogy ilyenkor sokkal jobban esik otthon maradni, egy forró tea, egy meleg pulcsi és egy jó film társaságában. A borús idő pedig remek lehetőséget kínál arra, hogy felfedezzük a magyar filmek és sorozatok világát.

Nyitrai Fanni

Mutatjuk, melyek azok a magyar filmek és sorozatok, amelyek igazi társai lehetnek a hűvös estéknek, és garantáltan melegebbé varázsolják a hétköznapokat is. Legyen szó izgalmas akcióról, mély drámáról vagy könnyed vígjátékról, mindegyik olyan hangulatot teremt, amelyből kár lenne kimaradni.

magyar filmek és sorozatok
Ezek a magyar filmek és sorozatok tökéletes társai lehetnek az esős napoknak
Fotó: CSABA AKNAY / Forrás: HUNYADI produkció

Magyar filmek és sorozatok - 1. Hunyadi (2025)

Ha egy igazi történelmi sorozatra vágyna, a legjobb választás a 2025-ben debütált Hunyadi. Bán Mór azonos című regénysorozata alapján készült, és látványos csatákkal, sorsdöntő politikai játszmákkal, valamint erőteljes színészi alakításokkal idézi meg Hunyadi János korát. Nemcsak a történelem szerelmeseit ragadja magával, hanem azokat is, akik egyszerűen csak egy fordulatos, nagyszabású sorozatra vágynak.

2. Semmelweis (2023)

A 19. század egyik legnagyobb magyar orvosának életét és küzdelmeit bemutató történelmi dráma sokakat megérintő alkotás, amely érzékletesen mutatja be Semmelweis Ignác harcát a kor orvostársadalmával. A lenyűgöző képi világ és a remek alakítások mellett a filmben egy romantikus szál is helyet kap, amely még emberközelibbé teszi az „anyák megmentőjének” történetét.

3. Árva (2025)

Nemes Jeles László legújabb alkotásának sajtóvetítésére a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon került sor. Cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után kezdődik, egy árvaház felszámolásakor, majd hamarosan néhány évet ugrik, és pár hónappal az 1956-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik – írta a szon.hu.

A film országosan idén, október 23-án kerül a mozivásznakra.

4. Futni mentem  (2024)

Ez a friss, könnyed hangvételű magyar romantikus filmvígjáték egy hétköznapi történetet mesél el különleges szemszögből. A futás nemcsak sportként, hanem önismereti útként is megjelenik benne. Miközben a főszereplő saját határait feszegeti, váratlan fordulatok és emberi kapcsolatok formálják az életét. A történet középpontjában egy édesanya áll, aki férje halála után lányaival együtt vállalkozik a maraton lefutására.

5. Toldi (2021)

A rajzfilmsorozat 2023-ban elnyerte a Magyar Mozgókép Díjat, a legjobb animációs film kategóriában. A sorozat Arany János költeményét kelti életre modern, látványos formában. A történet középpontjában Toldi Miklós áll, aki erővel és bátorsággal küzdi végig útját, miközben megmutatkozik benne a hős és az esendő ember kettőssége. Bár a történet sokak számára ismerős lehet az iskolai évek egyik legmeghatározóbb irodalmi műveként, a feldolgozás új élményt kínál, ezért mindenképp érdemes megnézni.

6. Csak színház és más semmi (2016)

Ez a könnyed, szórakoztató magyar sorozat a színház világának kulisszái mögé enged bepillantást, ahol nemcsak a darabok, hanem a mindennapok is tele vannak drámával és humorral.

7. Alvilág (2019)

A főszereplő nő családja kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, azonban férje halála után neki kell átvennie a helyét, és szembenéznie a veszélyekkel, amelyek addig rejtve maradtak előle. 

8. Véletlenül írtam egy könyvet (2024)

Ez a könnyed, romantikus filmvígjáték egy fiatal nő, Katinka történetét meséli el, aki teljesen véletlenül válik íróvá, amikor titkos naplójából bestseller születik. A humorral és romantikával átszőtt film tökéletes kikapcsolódást nyújt egy bekuckózós őszi estére.

9. Ma este gyilkolunk (2024)

A fekete humorral átszőtt krimi-vígjáték egy különleges estét mutat be a képernyőkön, ahol a vacsoraasztal mellett semmi sem az, aminek látszik. A meghittnek induló találkozóból hamar feszült játszma lesz, ahol mindenki titkokat rejteget, és senki sincs teljesen biztonságban. 

  • Fordulatokban gazdag cselekmény;
  • groteszk humor;
  • feszült hangulat jellemzi.

10. Bagossy Brothers Company – 10 éve úton (2023)

Ez a zenés dokumentumfilm a Bagossy Brothers Company eddigi tíz évének legfontosabb állomásait és meghatározó pillanatait idézi fel. A koncertfelvételek, kulisszák mögötti jelenetek és személyes vallomások révén nemcsak a zenekar sikereibe, hanem tagjainak mindennapjaiba is bepillantást nyerhetünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu