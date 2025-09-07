Figyelmeztetést adott ki a honvédség, földön és levegőben is dübörögnek majd a járművek

A következő napokban több térségben is megnövekedett légi forgalomra és erősebb zajhatásokra kell számítani. A katonai gyakorlatok részeként a Magyar Honvédség helikopterei és más légijárművei hajtanak végre tűztámogatási és kiképzési feladatokat, ami miatt a megszokottnál zajosabb lehet a környék.

Az ország több részén is erős hanghatásokra kell számítani a következő napokban, a Magyar Honvédség gépei is felszállnak majd

Fotó: Polyák Attila

Hangsúlyozták, hogy a műveleteket a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az alábbi területeken és időben lehet számítani a harci járművek megjelenésére:

Szeptember 8. és 15. között megnövekedett légi forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani Hajdúhadház, Kalocsa, Hajmáskér, Rátóti nagymező, Kőrös-hegy, Várpalota térségekben.

Szeptember 9-én Fajsz – Dombori térségében harcjárművek közúti forgalomban történő megjelenésére, illetve ehhez kapcsolódóan aznap 12.00 és 14.00 óra között légi járművek által keltett megnövekedett hanghatásra kell számítani.

A Honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri.

Korábban egy többnemzeti gyakorlat részeként két harci helikopter szállt fel a szolnoki bázisról, hogy biztosítsa a hajmáskéri harcjármű-kirakodást.