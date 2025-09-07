szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakorlat

4 órája

Figyelmeztetést adott ki a honvédség, földön és levegőben is dübörögnek majd a járművek

Címkék#gyakorlat#figyelmeztetés#Magyar Honvédség

Az ország több részén is jelentős hanghatásokra kell számítani.

Kiss Ádám

A következő napokban több térségben is megnövekedett légi forgalomra és erősebb zajhatásokra kell számítani. A katonai gyakorlatok részeként a Magyar Honvédség helikopterei és más légijárművei hajtanak végre tűztámogatási és kiképzési feladatokat, ami miatt a megszokottnál zajosabb lehet a környék.

magyar honvédség
Az ország több részén is erős hanghatásokra kell számítani a következő napokban, a Magyar Honvédség gépei is felszállnak majd
Fotó: Polyák Attila

Hangsúlyozták, hogy a műveleteket a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az alábbi területeken és időben lehet számítani a harci járművek megjelenésére:

  • Szeptember 8. és 15. között megnövekedett légi forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani Hajdúhadház, Kalocsa, Hajmáskér, Rátóti nagymező, Kőrös-hegy, Várpalota térségekben.
  • Szeptember 9-én Fajsz – Dombori térségében harcjárművek közúti forgalomban történő megjelenésére, illetve ehhez kapcsolódóan aznap 12.00 és 14.00 óra között légi járművek által keltett megnövekedett hanghatásra kell számítani.

A Honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri.

Korábban egy többnemzeti gyakorlat részeként két harci helikopter szállt fel a szolnoki bázisról, hogy biztosítsa a hajmáskéri harcjármű-kirakodást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu