Embertelen állapotok

4 órája

Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával

Közel húsz évvel ezelőtt hallatta a hangját a vármegye és a vármegyeszékhely ikonikus épülete, a térségi rádiózás bázisa. A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hetven esztendeje épült, ma a város egyik szégyenfoltja.

Mészáros Géza

Az egykori Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója a buszpályaudvar szomszédságában áll a Kolozsvári úton. A vármegyei Kaszinó, a Tisza Szálló, a Tallinn Mozi és egyéb hasznavehetetlenül álló szolnoki épület társaságában keresi gondos gazdáját már jó ideje. Nemrégen hajléktalantanyát számoltak fel benne.

Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója
A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója valaha a térség hírközlésének egyik bástyája volt, húsz éve azonban üresen áll, napjainkban lerombolt, rettenetes állapotú hajléktanya volt. Az állapotára egykori munkatársa, Tóth Árpád Zoltán hívta fel a figyelmet.
Fotó: Mészáros János

A szolnoki Tóth Árpád Zoltánnak régóta szívügye a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hajdani székházának sorsa. Egyrészt, mert lokálpatrióta szolnoki, másrészt közel tizenhat évet dolgozott, eleinte hangtechnikusként, később zenei szerkesztőként az egykoron erős presztízzsel bíró helyi, de inkább a több vármegyét felölelő, feladata okán regionális rádióban.

„Ma egy olyan felháborító és gyomorforgató élményben volt részem, amelyet szívesen kihagytam volna az életemből. Ugyanis a hajdani munkahelyemen, a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója épületében jártam a jelenlegi tulajdonos munkatársaival!” – panaszolta el Facebook-oldalán szeptember 24-én saját, de mondhatni, a város többségének szívfájdalmát is Árpád.

A volt rádiós a közösségi oldalán és megkeresésünkre, hírportálunknak is elmondta, hogy naponta arra viszi az útja, így folyamatában látja hajdani munkahelyének, a város egyik emblematikus épületének szisztematikus pusztulását.

Mint elmesélte, az épületbejárásra azért került sor, mert a várost jó ideje elárasztó, Kolozsvári úti telekre és az ingatlanba ki-bejáró hajléktalanok erőszakkal betörtek, és elképesztő károkat okoztak. 

Tóth Árpád a polgármesternek hétfőn jelezte, hogy az elhanyagolt és üresen álló rádióépülettel lehetne valamit kezdeni a városnak. Akkor még kívülről nem tapasztalta a belső körülményeket, de a levert lakattal, folyamatosan résnyire nyitva tartott kapuval álldogáló rádiószékház valami borzalmat már sejtetni engedett.

Rongálás a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójában

Fotók: Mészáros János, Mentsük meg a MR Szolnoki stúdióját Facebook-oldal

Ebbéli aggodalmát egyébiránt másnap megosztotta telefonon az ingatlan jelenlegi gazdájával, az állami érdekeltségű Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel, mely társaság munkatársai évente két alkalommal járják be a szolnoki stúdiót. Ez év tavaszán például kigazolták és megtisztították a burjánzó zöldnövényektől az udvart, de akkor még nyoma sem volt a betörésnek.

– Hogy, hogy nem, szeptember 24-én ismét régi munkahelyem felé vitt az utam, és megpillantottam a Petőfi ügynökség furgonját az épület kapujában. Miután mondtam, hogy én voltam az, aki jelezte feléjük, hogy a kaput jó volna bezárni a közeli autóbusz-állomáson megforduló számos kétes kinézetű hajléktalan miatt is, közösen bementünk a házba.

MR Szolnoki Stúdió mosdója
A MR Szolnoki Stúdió mosdója mai állapotában
Forrás: Mentsük meg a MR Szolnoki stúdióját Facebook-oldal

Olyan elviselhetetlen bűz és látvány fogadott bennünket, amely ledöbbentett mindannyiunkat. Nem csupán a régebbi és friss emberi mocsok és ürülék okozott elképedést. Az összes helyiség, az értékes stúdió, minden szoba romokban. A kábelcsatornából kiszaggatták, kivágták a villanyvezetékeket, összetörtek szinte mindent, ami az útjukba került, letörték, leszerelték az összes csaptelepet, összetörték a mosdókagylók nagy részét és még sorolhatnám a hajléktalanok rongálásainak sorát. Elképesztő rombolást találtunk odabent.

– Az udvaron összetörve a műkő-alkotás, foszladozó ágybetétek, rongyos ruhák, üresen porosodó üdítős-, vizes- és alkoholos üvegek, szenny és piszok. A petőfisek dokumentáltak, majd miután elektromos áram az épületben nem volt, így az Aba-Novák Agóra kölcsönkért mobil-generátorát használva az ügynökség munkatársai visszahegesztették és lelakatolták a kaput. Ezzel azonban még nem tisztázódott megnyugtatóan a szolnoki rádió épületének jövője – mutatott körbe a helyszínen Tóth Árpád Zoltán.

A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója épületét a rendőrség fokozottan figyeli

A szolnoki közgyűlés szeptember 25-i, csütörtöki soros ülésén Fürj János rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos. a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője épp a köszönetét fejezte ki a városnak, mikor is Györfi Mihály polgármester rákérdezett, hogy az aznapi testületi ülésen megszavazott, nyolcmillió forintos városrendészeti többlettámogatásból telik-e majd a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának őrzésére. A kapitányságvezető azonnali pozitív válaszként jelezte, hogy fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a városban, ami sok esetben éjjel és nappal is jelentkezik. A rádióépület kapcsán pedig kihangsúlyozta, hogy ez az ingatlan is kiemelt figyelmet kap a nap 24 órájába.

Tóth Árpád Zoltán bejegyzését a Facebook-oldalán, valamint a Mentsük meg a MR Szolnoki stúdióját nyilvános csoportban is kiposztolta. A kommentek között a rádió hajdani kollégái, illetve a szépérzékű városlakók is döbbenetüket fejezik ki.

Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója
A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója épületében a látvány elképesztő
Forrás: Mentsük meg a MR Szolnoki stúdióját Facebook-oldal

Szolnokon 1953. augusztus 9-én indult el a Magyar Rádió adásainak első sugárzása, akkor még a jelenlegi Mária utcai épületből. Épp hetven esztendeje, 1955-ben, az ország több városában is egyforma építészeti terv alapján építették meg és adta első adását a Kolozsvári úti szolnoki stúdió, amely a kiváló adottságai miatt színházi és zenei felvételekre is alkalmas volt.

A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának bezárásáról 2007-ben született döntés, az utolsó adásnap pedig az év június 3-án volt. Azóta többször meghirdették eladásra, de nem akadt rá vevő. A volt székház 2011-ben került

  • a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tulajdonába,
  • majd a Magyar Államkincstárhoz,
  • később a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-hez.
A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója
A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója húsz éve folyamatos pusztulásban reméli méltó jövőjét...
Fotó: Mészáros János

A volt székház egy több mint 2000 négyzetméteres telken áll, a közel 700 négyzetméteres, kétszintes, pincével is rendelkező épület egy 2015-ös értékbecslés alapján 67 millió forintot ér(t)...

 

