Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával

Az egykori Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója a buszpályaudvar szomszédságában áll a Kolozsvári úton. A vármegyei Kaszinó, a Tisza Szálló, a Tallinn Mozi és egyéb hasznavehetetlenül álló szolnoki épület társaságában keresi gondos gazdáját már jó ideje. Nemrégen hajléktalantanyát számoltak fel benne.

A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója valaha a térség hírközlésének egyik bástyája volt, húsz éve azonban üresen áll, napjainkban lerombolt, rettenetes állapotú hajléktanya volt. Az állapotára egykori munkatársa, Tóth Árpád Zoltán hívta fel a figyelmet.

Fotó: Mészáros János

A szolnoki Tóth Árpád Zoltánnak régóta szívügye a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hajdani székházának sorsa. Egyrészt, mert lokálpatrióta szolnoki, másrészt közel tizenhat évet dolgozott, eleinte hangtechnikusként, később zenei szerkesztőként az egykoron erős presztízzsel bíró helyi, de inkább a több vármegyét felölelő, feladata okán regionális rádióban.

„Ma egy olyan felháborító és gyomorforgató élményben volt részem, amelyet szívesen kihagytam volna az életemből. Ugyanis a hajdani munkahelyemen, a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója épületében jártam a jelenlegi tulajdonos munkatársaival!” – panaszolta el Facebook-oldalán szeptember 24-én saját, de mondhatni, a város többségének szívfájdalmát is Árpád.

A volt rádiós a közösségi oldalán és megkeresésünkre, hírportálunknak is elmondta, hogy naponta arra viszi az útja, így folyamatában látja hajdani munkahelyének, a város egyik emblematikus épületének szisztematikus pusztulását.

Mint elmesélte, az épületbejárásra azért került sor, mert a várost jó ideje elárasztó, Kolozsvári úti telekre és az ingatlanba ki-bejáró hajléktalanok erőszakkal betörtek, és elképesztő károkat okoztak.

Tóth Árpád a polgármesternek hétfőn jelezte, hogy az elhanyagolt és üresen álló rádióépülettel lehetne valamit kezdeni a városnak. Akkor még kívülről nem tapasztalta a belső körülményeket, de a levert lakattal, folyamatosan résnyire nyitva tartott kapuval álldogáló rádiószékház valami borzalmat már sejtetni engedett.