Betörtek és óriási pusztítást végeztek hajléktalanok a legendás szolnoki épületben – galériával
Közel húsz évvel ezelőtt hallatta a hangját a vármegye és a vármegyeszékhely ikonikus épülete, a térségi rádiózás bázisa. A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hetven esztendeje épült, ma a város egyik szégyenfoltja.
Az egykori Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója a buszpályaudvar szomszédságában áll a Kolozsvári úton. A vármegyei Kaszinó, a Tisza Szálló, a Tallinn Mozi és egyéb hasznavehetetlenül álló szolnoki épület társaságában keresi gondos gazdáját már jó ideje. Nemrégen hajléktalantanyát számoltak fel benne.
A szolnoki Tóth Árpád Zoltánnak régóta szívügye a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója hajdani székházának sorsa. Egyrészt, mert lokálpatrióta szolnoki, másrészt közel tizenhat évet dolgozott, eleinte hangtechnikusként, később zenei szerkesztőként az egykoron erős presztízzsel bíró helyi, de inkább a több vármegyét felölelő, feladata okán regionális rádióban.
„Ma egy olyan felháborító és gyomorforgató élményben volt részem, amelyet szívesen kihagytam volna az életemből. Ugyanis a hajdani munkahelyemen, a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója épületében jártam a jelenlegi tulajdonos munkatársaival!” – panaszolta el Facebook-oldalán szeptember 24-én saját, de mondhatni, a város többségének szívfájdalmát is Árpád.
A volt rádiós a közösségi oldalán és megkeresésünkre, hírportálunknak is elmondta, hogy naponta arra viszi az útja, így folyamatában látja hajdani munkahelyének, a város egyik emblematikus épületének szisztematikus pusztulását.
Mint elmesélte, az épületbejárásra azért került sor, mert a várost jó ideje elárasztó, Kolozsvári úti telekre és az ingatlanba ki-bejáró hajléktalanok erőszakkal betörtek, és elképesztő károkat okoztak.
Tóth Árpád a polgármesternek hétfőn jelezte, hogy az elhanyagolt és üresen álló rádióépülettel lehetne valamit kezdeni a városnak. Akkor még kívülről nem tapasztalta a belső körülményeket, de a levert lakattal, folyamatosan résnyire nyitva tartott kapuval álldogáló rádiószékház valami borzalmat már sejtetni engedett.
Ebbéli aggodalmát egyébiránt másnap megosztotta telefonon az ingatlan jelenlegi gazdájával, az állami érdekeltségű Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel, mely társaság munkatársai évente két alkalommal járják be a szolnoki stúdiót. Ez év tavaszán például kigazolták és megtisztították a burjánzó zöldnövényektől az udvart, de akkor még nyoma sem volt a betörésnek.
– Hogy, hogy nem, szeptember 24-én ismét régi munkahelyem felé vitt az utam, és megpillantottam a Petőfi ügynökség furgonját az épület kapujában. Miután mondtam, hogy én voltam az, aki jelezte feléjük, hogy a kaput jó volna bezárni a közeli autóbusz-állomáson megforduló számos kétes kinézetű hajléktalan miatt is, közösen bementünk a házba.
Olyan elviselhetetlen bűz és látvány fogadott bennünket, amely ledöbbentett mindannyiunkat. Nem csupán a régebbi és friss emberi mocsok és ürülék okozott elképedést. Az összes helyiség, az értékes stúdió, minden szoba romokban. A kábelcsatornából kiszaggatták, kivágták a villanyvezetékeket, összetörtek szinte mindent, ami az útjukba került, letörték, leszerelték az összes csaptelepet, összetörték a mosdókagylók nagy részét és még sorolhatnám a hajléktalanok rongálásainak sorát. Elképesztő rombolást találtunk odabent.
– Az udvaron összetörve a műkő-alkotás, foszladozó ágybetétek, rongyos ruhák, üresen porosodó üdítős-, vizes- és alkoholos üvegek, szenny és piszok. A petőfisek dokumentáltak, majd miután elektromos áram az épületben nem volt, így az Aba-Novák Agóra kölcsönkért mobil-generátorát használva az ügynökség munkatársai visszahegesztették és lelakatolták a kaput. Ezzel azonban még nem tisztázódott megnyugtatóan a szolnoki rádió épületének jövője – mutatott körbe a helyszínen Tóth Árpád Zoltán.
A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiója épületét a rendőrség fokozottan figyeli
A szolnoki közgyűlés szeptember 25-i, csütörtöki soros ülésén Fürj János rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos. a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője épp a köszönetét fejezte ki a városnak, mikor is Györfi Mihály polgármester rákérdezett, hogy az aznapi testületi ülésen megszavazott, nyolcmillió forintos városrendészeti többlettámogatásból telik-e majd a Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának őrzésére. A kapitányságvezető azonnali pozitív válaszként jelezte, hogy fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a városban, ami sok esetben éjjel és nappal is jelentkezik. A rádióépület kapcsán pedig kihangsúlyozta, hogy ez az ingatlan is kiemelt figyelmet kap a nap 24 órájába.
Tóth Árpád Zoltán bejegyzését a Facebook-oldalán, valamint a Mentsük meg a MR Szolnoki stúdióját nyilvános csoportban is kiposztolta. A kommentek között a rádió hajdani kollégái, illetve a szépérzékű városlakók is döbbenetüket fejezik ki.
Szolnokon 1953. augusztus 9-én indult el a Magyar Rádió adásainak első sugárzása, akkor még a jelenlegi Mária utcai épületből. Épp hetven esztendeje, 1955-ben, az ország több városában is egyforma építészeti terv alapján építették meg és adta első adását a Kolozsvári úti szolnoki stúdió, amely a kiváló adottságai miatt színházi és zenei felvételekre is alkalmas volt.
A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának bezárásáról 2007-ben született döntés, az utolsó adásnap pedig az év június 3-án volt. Azóta többször meghirdették eladásra, de nem akadt rá vevő. A volt székház 2011-ben került
- a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tulajdonába,
- majd a Magyar Államkincstárhoz,
- később a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-hez.
A volt székház egy több mint 2000 négyzetméteres telken áll, a közel 700 négyzetméteres, kétszintes, pincével is rendelkező épület egy 2015-ös értékbecslés alapján 67 millió forintot ér(t)...
