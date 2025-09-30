szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

2 órája

Néhány helyen befeketedett a majonéz, érdemes odafigyelni, mit emelünk le a polcról

Címkék#Halloween#Univer Hungary#majonéz

Bizarr kinézetű majonézek jelentek meg néhány boltban. Nem árt alaposan megnézni, mit vásárolunk.

Bátori Attila

Nem újkeletű, hogy Halloween közeledtével egyre több fekete termék jelenik meg a boltok polcain. Nincs ez másképp idén sem, hiszen már rengeteg áruház felkészült az október végi ünnepre. Az Univer idén is beállt a sorba, újra elhozta a limitált kiadású fekete majonézét. Azonban most egy kis csavart is tett bele.

fekete majonéz
Idén is hódít a fekete majonéz
Forrás: Univer.hu

A tavalyi fekete majonézhez képest idén több újdonsággal is találkozunk. 2025-ben a csomagolás is átlépett a sötét oldalra, valamit a feliratban látható tök is rejt egy kis titkot.

De mitől fekete a majonéz?

A válaszért irány a beol.hu, ahol azt is elolvashatod, milyen fekete őrület robbant még be idén hazánkba.

 

