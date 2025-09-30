2 órája
Néhány helyen befeketedett a majonéz, érdemes odafigyelni, mit emelünk le a polcról
Bizarr kinézetű majonézek jelentek meg néhány boltban. Nem árt alaposan megnézni, mit vásárolunk.
Nem újkeletű, hogy Halloween közeledtével egyre több fekete termék jelenik meg a boltok polcain. Nincs ez másképp idén sem, hiszen már rengeteg áruház felkészült az október végi ünnepre. Az Univer idén is beállt a sorba, újra elhozta a limitált kiadású fekete majonézét. Azonban most egy kis csavart is tett bele.
A tavalyi fekete majonézhez képest idén több újdonsággal is találkozunk. 2025-ben a csomagolás is átlépett a sötét oldalra, valamit a feliratban látható tök is rejt egy kis titkot.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
De mitől fekete a majonéz?
A válaszért irány a beol.hu, ahol azt is elolvashatod, milyen fekete őrület robbant még be idén hazánkba.
A zsebtolvajok nálunk is ténykednek, egyes helyszínek kiemelt célpontnak számítanak
Mitől lesz igazán jó a habos isler? Így kell elkészíteni a szolnokiak kedvenc sütijét – galériával, videóval