Tiszaroff

3 órája

Ritka jégkorszaki leletre bukkantak a Tiszában, most bárki megnézheti élőben

Címkék#Tisza#jégkorszaki#mamutcsont#lelet

Ritka jégkorszaki lelet került a tiszafüredi Kiss Pál múzeumba. A Tisza medrében találtak mamutcsontot, amit ki is állítottak. Íme!

Major Angéla

A Tisza medréből egy gyönyörű állapotban megmaradt mamutcsont került elő a rendkívül alacsony vízállásnak köszönhetően, Tiszaroff közelében. Ahogy arról korábban már hírportálunkon beszámoltunk, a különleges leletre Krizsán Sándor ősállatkutató bukkant rá, aki már évtizedek óta kutatja a térség ősállatainak maradványait. A kifejlett gyapjas mamuttól származó 5. vagy 6. hátcsigolya különlegessége, hogy szinte teljesen épségben maradt fenn. Magyarországon ugyan hetente kerülnek elő mamutmaradványok, főként a kavicsbányákból, de ezek jellemzően fogak, amelyek ellenállóbbak az idő múlásával szemben. Az ilyen jó állapotban megmaradt csontdarabok sokkal ritkábbak.

A Kiss Pál Múzeumnak átadja Krizsán Sándor a megtalált mamutcsontot.
A tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban Krizsán Sándor őslénykutató átadja a Tisza medrében talált mamutcsont
Forrás: Kiss Pál Múzeum

Tisza medréből a múzeumba került a mamutcsont

A megtaláló nem tartotta meg a ritkaságnak számító mamutcsontot, hanem a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumnak adta át, amelynek gyűjteménye ezzel újabb értékes jégkorszaki darabbal gyarapodott. Dr. Mester Edit régész, a múzeum igazgatója elmondta: visszamentek Sándorral a helyszínre, ahol a közös terepbejáráson a férfi megmutatta nekik, hogy pontosan hol bukkant rá a leletre, így a lelőhelyet is sikerült dokumentálni.

A múzeum dolgozói a mamutcsont lelőhelyén a Tiszában.
A múzeum dolgozói a mamutcsont lelőhelyén
Forrás: Kiss Pál Múzeum

A nagyközönség előtt a ritka csont

A hátcsigolya már a nagyközönség számára is látható a Kiss Pál Múzeumban. A kiállított darab megtekintése mellett, az érdeklődők számára október 17-én különleges alkalom során lehetőség nyílik arra is, hogy személyesen találkozzanak a megtalálóval. Krizsán Sándor a múzeumban mesél majd a a ritka csont megtalálásról, a Tisza medrében zajló kutatásairól, illetve más korábbi leleteiről.

A múzeum dolgozói leleteket pakolnak.
A mamutcsont mellett több korabeli leletet is bemutatnak
Forrás: Kiss Pál Múzeum

A folyó rejtett kincsei

A Tisza mentén nem először kerülnek elő jégkorszaki emlékek, de a mostani lelet ritkasága miatt különösen értékes. Maradványai a Kárpát-medencében is széles körben fellelhetők, ám az ilyen ép állapotban fennmaradt csontdarabok mindig nagy szenzációnak számítanak – tudta meg hírportálunk az őslénykutatótól.

Mamutcsont a múzeumba

Fotók: Kiss Pál Múzeum

 

 

