Figyelem, ezt az utcát teljes szélességében lezárják a városban zajló munkálatok miatt

Martfűn, a Munkácsy úton elkezdődtek az útjavítási munkák, emiatt már szeptember 15-ig is komolyabb forgalomkorlátozásra kell számítani. A Május 1. út és a Nefelejcs út közötti szakaszon már dolgoznak a gépek, először a régi, elhasználódott burkolatot szedik fel, aztán jön az első adag friss aszfalt. Emiatt csak félpályán lehet haladni, ami torlódást, várakozást is jelenthet. Szeptember 15-én pedig teljes szélességében lezárják az utat, hogy leterítsék a végleges aszfaltréteget.

Martfűn elkezdődtek az aszfaltozási munkák

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum