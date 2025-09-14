szeptember 14., vasárnap

Aszfalt

1 órája

Figyelem, ezt az utcát teljes szélességében lezárják a városban zajló munkálatok miatt

Címkék#aszfaltozás#forgalomkorlátozás#Martfű

Napokra felborulhat a megszokott közlekedés Martfű forgalmas utcáin. Aki nem figyel, azt komoly meglepetés érheti.

Major Angéla

Martfűn, a Munkácsy úton elkezdődtek az útjavítási munkák, emiatt már szeptember 15-ig is komolyabb forgalomkorlátozásra kell számítani. A Május 1. út és a Nefelejcs út közötti szakaszon már dolgoznak a gépek, először a régi, elhasználódott burkolatot szedik fel, aztán jön az első adag friss aszfalt. Emiatt csak félpályán lehet haladni, ami torlódást, várakozást is jelenthet. Szeptember 15-én pedig teljes szélességében lezárják az utat, hogy leterítsék a végleges aszfaltréteget.

Martfűn elkezdődtek az aszfaltozási munkák
Martfűn elkezdődtek az aszfaltozási munkák
Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

 

