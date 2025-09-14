Aszfalt
1 órája
Figyelem, ezt az utcát teljes szélességében lezárják a városban zajló munkálatok miatt
Napokra felborulhat a megszokott közlekedés Martfű forgalmas utcáin. Aki nem figyel, azt komoly meglepetés érheti.
Martfűn, a Munkácsy úton elkezdődtek az útjavítási munkák, emiatt már szeptember 15-ig is komolyabb forgalomkorlátozásra kell számítani. A Május 1. út és a Nefelejcs út közötti szakaszon már dolgoznak a gépek, először a régi, elhasználódott burkolatot szedik fel, aztán jön az első adag friss aszfalt. Emiatt csak félpályán lehet haladni, ami torlódást, várakozást is jelenthet. Szeptember 15-én pedig teljes szélességében lezárják az utat, hogy leterítsék a végleges aszfaltréteget.
