Martfűn éjszaka sem áll meg a munka – fontos bejelentést tett a szolgáltató

A Bácsvíz közérdekű értesítése szerint Martfűn, a Munkácsy utca 349/18. helyrajzi szám alatti területen, a víztorony mellett új víztermelő kút fúrását végzik. A kivitelezés folyamatos, két műszakban, éjszakai munkavégzéssel is dolgoznak a szakemberek. A munkafolyamatok során a megszokottnál nagyobb zajhatás fordulhat elő, ezért a szolgáltató előre is köszöni a környéken élők türelmét és megértését. A munkálatok várhatóan október 3-ig tartanak.

