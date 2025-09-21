2 órája
Így újult meg a megye egyetlen mászófala – fotókon a különbség
Olvasóink közül sokan nem is tudják, hogy milyen különleges sportnak hódolhatnak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A kuriózumnak számító mászófal Szolnokon már több évtizede elérhető minden érdeklődő számára – és most óriási átalakuláson esett át.
Hosszú évtizedek óta a Ruhaipari Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola (mai nevén Szolnok SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola) ad otthont a megyében található egyetlen, hét és fél méter magas, köteles mászófalnak, amely a nyár folyamán teljes felújításon esett át. Az októberre tervezett nyílt napon már az új, fiatalos, modern designnal várja látogatóit a mászófal Szolnokon. Az új külsőhöz pedig új név is társul majd: már folyamatban van a Kreatív DSE név bejegyeztetése.
Szebb, jobb, biztonságosabb lett a mászófal Szolnokon
A diáksport egyesület keretein belül működő RISZI DSE Hegymászó és Turisztikai Szakosztály – egyelőre még ezen a néven találhatják meg a Facebook-on – az egyesület szorgalmas tagjainak segítségével és az iskola együttműködésével egész nyáron azon dolgoztak, hogy a régi falak fiatalos arculatot kapjanak. A munkálatokról és az egyéb várható változásokról a sportcsoport vezetője, Danyi Jozefina beszélt portálunknak.
– Gyakorlatilag a június 15-től augusztus végéig tartottak a munkák, amelyeket az egyesület tagjai végeztek nagy-nagy szorgalommal. A festés előtt az összes fogást leszedtük, megtisztítottuk, a biztonságtechnikai eszközöket is leszereltük. Ez utóbbiakban is vannak változások, mert folyamatosan fejlődik a technika - a cél, hogy még biztonságosabb legyen a mászás. Minden kopó alkatrészt lecseréltünk, így elmondhatjuk, hogy teljesen megújult a fal – ecsetelte a részleteket a sportcsoport vezetője.
A fentieken kívül új pályákat is kialakítottak, hogy a kezdők számára is több lehetőség legyen a gyakorlásra, de a rutinosabbaknak is meglegyen a kihívás. Ez utóbbival nem is lesz probléma, hiszen a RISZI fala azon kevesek közé tartozik, ahol a plafont is „meg lehet mászni”, így a „hardcore” szint is biztosítva van.
Ha sokan voltunk egyszerre, akkor többször előfordult, hogy sokat kellett sorban állni a kezdőknek. Az új pályákkal arra törekedtünk, hogy többen is be tudjunk állni segíteni a biztosításban, így több mászásra lesz lehetőség egy-egy edzés alatt. Aki pedig gyorsan fejlődik, annak hamarabb lesz lehetősége arra, hogy ne csak a felső biztosítással használja a falat, hanem előbiztosítással is, amikor ő maga viszi fel a kötelet és pontról pontra akasztja be a biztosítást. Ettől egy kicsit dinamikusabbá válik az edzés.
– árulta el a kulisszatitkokat Danyi Jozefina.
Saját kasszából, de mégis állami támogatással
Jozefina azt is elmondta, hogy a festéket az iskola állta, de minden más az egyesület saját költségvetéséből valósult meg. Mivel azonban az állam Aktív Magyarország pályázatán belül nem csak új mászótermek létesítésére, hanem a meglévők felújítására is van lehetőség, az egyesület is élt a lehetőséggel.
„Elméleti szinten nyertünk, gyakorlatilag még nem hívtuk le az összeget. Mivel ez a pályázat előfinanszírozású, mi pedig mindenképpen elvégeztük volna a felújítást, most valószínűleg utólag fogjuk tudni ezt elszámolni. De mindenképpen pozitív, hogy erre van lehetőségünk.”
Mászófal SzolnokonFotók: Avar Vanda
Mennyibe kerül a falmászás Szolnokon?
Ha valaki szeretné kipróbálni a falmászást, akkor anélkül megteheti, hogy azonnal elkötelezné magát.
- Az első 5 alkalom ugyanis ingyenes, bár a továbbiakban sem kell nagy költségektől tartani.
- Az éves egyesületi díj mindössze 5000 forint, és az ezen felül fizetendő alkalmankénti 500 forint is nagyon baráti árnak mondható.
– Ezen a téren is változtattunk, mert az alkalmankénti fizetés sokkal igazságosabb azokkal a tagjainkkal szemben, akik nem tudnak rendszeresen lejárni mászni – indokolta Jozefina a havi díjról alkalmira való átállást.
Milyen felszerelés kell a falmászáshoz?
Ami a felszerelést illeti, a beülőket, köteleket, a tenyér csúszását kiküszöbölő magnéziát természetesen ott helyben az egyesület biztosítja, de aki már rutinosabb és saját felszereléssel érkezik, az saját felelősségére azt is használhatja.
A kényelmes póló és lehetőleg zseb nélküli, térd alá érő nadrág tökéletes edzőruha. A cipő az, ami speciális, de kezdőként pont elég egy vékony gumitalpú lábbeli, illetve limitált mennyiségben az egyesület is rendelkezésre tud bocsátani mászócipőket. Ha azonban valaki beleszeret a sportba, annak hosszútávon érdemes lesz majd rá beruházni.
Mikor lesznek a falmászó edzések Szolnokon?
A sportcsoport vezetője azt is elárulta, hogy az edzések a tervek szerint az eddig megszokott hétfő-szerda-péntek délután 16 órától 19 óráig lesznek, de ezzel kapcsolatban még tartanak az egyeztetések az iskolával. Ezért egyelőre hétről hétre kiírják az aktuális időpontokat a facebook csoportjukban, így azt kérik, hogy elsősorban ott tájékozódjanak az érdeklődők.
Ezt mindenképpen tudnia kell, mielőtt belevág!
Fontos, hogy mindenkinek, - azoknak is, akik csak a nyílt napra jönnek – ki kell tölteni egy felelősség kizáró nyilatkozatot. A TB szempontjából ugyanis extrém sportnak számít a falmászás, így az esetleges sérülés esetén a TB megtagadhatja a költségtérítést. Ezzel jó, ha mindenki tisztában van. Továbbá 10 éves kor alatt mindenképp szülői felügyelettel lehet részt venni az edéseken, míg 18 év alattiak jöhetnek egyedül, de hozniuk kell magukkal a kitöltött, szülő által aláírt nyilatkozatot.
Ne hagyja ki Ön se a nyílt napot!
A minden szempontból megújult, a megyében egyedülálló mászófal kipróbálására október 4-én 9 és 17 óra között nyílik lehetőség a nagyközönség számára Szolnokon az Áchim András utca 12-14 szám alatt, a régi RISZI épületében.
A szolnoki mászófal felújítása nemcsak új külsőt, hanem új lehetőségeket is hozott mindazok számára, akik szeretnének megismerkedni ezzel a különleges sportággal. Legyen szó teljesen kezdőkről vagy rutinos mászókról, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A nyílt nap pedig remek alkalom arra, hogy bárki kipróbálja, milyen élményt nyújt a sport, amely egyszerre fejleszti az erőnlétet, a koncentrációt és a kitartást.
