Így újult meg a megye egyetlen mászófala – fotókon a különbség

Hosszú évtizedek óta a Ruhaipari Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola (mai nevén Szolnok SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola) ad otthont a megyében található egyetlen, hét és fél méter magas, köteles mászófalnak, amely a nyár folyamán teljes felújításon esett át. Az októberre tervezett nyílt napon már az új, fiatalos, modern designnal várja látogatóit a mászófal Szolnokon. Az új külsőhöz pedig új név is társul majd: már folyamatban van a Kreatív DSE név bejegyeztetése.

Ilyen volt az átalakulás előtt a mászófal Szolnokon a RISZI-ben.

Forrás: facebook.com / RISZI DSE

Szebb, jobb, biztonságosabb lett a mászófal Szolnokon

A diáksport egyesület keretein belül működő RISZI DSE Hegymászó és Turisztikai Szakosztály – egyelőre még ezen a néven találhatják meg a Facebook-on – az egyesület szorgalmas tagjainak segítségével és az iskola együttműködésével egész nyáron azon dolgoztak, hogy a régi falak fiatalos arculatot kapjanak. A munkálatokról és az egyéb várható változásokról a sportcsoport vezetője, Danyi Jozefina beszélt portálunknak.

– Gyakorlatilag a június 15-től augusztus végéig tartottak a munkák, amelyeket az egyesület tagjai végeztek nagy-nagy szorgalommal. A festés előtt az összes fogást leszedtük, megtisztítottuk, a biztonságtechnikai eszközöket is leszereltük. Ez utóbbiakban is vannak változások, mert folyamatosan fejlődik a technika - a cél, hogy még biztonságosabb legyen a mászás. Minden kopó alkatrészt lecseréltünk, így elmondhatjuk, hogy teljesen megújult a fal – ecsetelte a részleteket a sportcsoport vezetője.

A fentieken kívül új pályákat is kialakítottak, hogy a kezdők számára is több lehetőség legyen a gyakorlásra, de a rutinosabbaknak is meglegyen a kihívás. Ez utóbbival nem is lesz probléma, hiszen a RISZI fala azon kevesek közé tartozik, ahol a plafont is „meg lehet mászni”, így a „hardcore” szint is biztosítva van.

Az egyesület tagjai időt, energiát nem sajnálva dolgoztak azon, hogy ne csak szebb, de biztonságosabb és modernebb is legyen a mászófal.

Forrás: facebook.com / RISZI DSE

Ha sokan voltunk egyszerre, akkor többször előfordult, hogy sokat kellett sorban állni a kezdőknek. Az új pályákkal arra törekedtünk, hogy többen is be tudjunk állni segíteni a biztosításban, így több mászásra lesz lehetőség egy-egy edzés alatt. Aki pedig gyorsan fejlődik, annak hamarabb lesz lehetősége arra, hogy ne csak a felső biztosítással használja a falat, hanem előbiztosítással is, amikor ő maga viszi fel a kötelet és pontról pontra akasztja be a biztosítást. Ettől egy kicsit dinamikusabbá válik az edzés.

– árulta el a kulisszatitkokat Danyi Jozefina.