Szolnoktól Budapestig: már a mindennapok része az erőszak a buszokon és vonatokon

Az idei évben már 113 alkalommal érték támadások a MÁV-csoport munkatársait, legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utazó, agresszív utasok részéről – derült ki a MÁV-csoport közleményéből. A vasúttársaság célja, hogy kollégái biztonságban végezhessék a munkájukat, és egyetlen erőszakos tett se maradjon jogkövetkezmény nélkül. A közfeladatot ellátó személyek elleni bántalmazás ugyanis akár börtönbüntetéssel is járhat, legyen szó szóbeli vagy fizikai agresszióról. A MÁV dolgozók elleni támadás Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem ritka.

A Jászkunságban is történt már több MÁV dolgozók elleni támadás

Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Facebook-oldal

A MÁV dolgozók elleni támadás minden esetben közfeladatot ellátó munkatársakkal szembeni erőszaknak minősül

A leggyakoribb atrocitások közé tartoznak a szóbeli fenyegetések, fizikai bántalmazások, tárggyal történő dobálózások és sajnos a késsel elkövetett támadások is. Ezekkel az erőszakos helyzetekkel leggyakrabban a vasúton dolgozó jegyvizsgálók találkoznak, de egyre több támadás éri az autóbusz-vezetőket is. A MÁV-csoport minden formáját elítéli az ilyen viselkedésnek, és minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

Régióspecifikus statisztikák – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is érintett

A legtöbb atrocitás a következő vonalakon történt:

100a vonal (Budapest–Cegléd–Szolnok)

70-es vonal (Budapest–Szob)

30a vonal (Budapest–Székesfehérvár)

120a vonal (Budapest–Újszász–Szolnok)

40-es vonal (Ercsi és környéke)

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye különösen érintett, hiszen a 100a és a 120a vonalon is kiemelkedően magas az incidensek száma. Ez közlekedésbiztonsági szempontból igen aggasztó.

Konkrét eset: Paprikaspray és rendőrségi feljelentés

A közelmúltban egy taxisofőr paprikaspray-jel támadt egy pótlóbusz-vezetőre a Keleti pályaudvar környékén – olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy az eset a reggeli csúcsforgalomban történt, fájdalmat okozva a buszsofőrnek, és félelmet keltve az utasokban. Az agresszor pedig egyszerűen továbbállt. A sofőr rosszulléte miatt végül a következő busz vezetője hívott mentőt. A MÁV-csoport a támadás után feljelentést tett, hangsúlyozva: a közösségi közlekedésben dolgozókkal szembeni erőszak bűncselekmény, amely súlyos jogi következményekkel jár.