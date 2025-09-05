1 órája
Szolnoktól Budapestig: már a mindennapok része az erőszak a buszokon és vonatokon
Alig telt el pár hónap azóta, hogy Szolnokon egy részeg utas sértegetett egy buszsofőrt, máris újabb erőszakos eset borzolja a kedélyeket. A MÁV dolgozók elleni támadás nem csupán a vasúton, hanem a pótlóbuszokon is mindennapossá vált, jegyvizsgálók, buszvezetők kerülnek célkeresztbe.
Az idei évben már 113 alkalommal érték támadások a MÁV-csoport munkatársait, legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utazó, agresszív utasok részéről – derült ki a MÁV-csoport közleményéből. A vasúttársaság célja, hogy kollégái biztonságban végezhessék a munkájukat, és egyetlen erőszakos tett se maradjon jogkövetkezmény nélkül. A közfeladatot ellátó személyek elleni bántalmazás ugyanis akár börtönbüntetéssel is járhat, legyen szó szóbeli vagy fizikai agresszióról. A MÁV dolgozók elleni támadás Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében sem ritka.
A MÁV dolgozók elleni támadás minden esetben közfeladatot ellátó munkatársakkal szembeni erőszaknak minősül
A leggyakoribb atrocitások közé tartoznak a szóbeli fenyegetések, fizikai bántalmazások, tárggyal történő dobálózások és sajnos a késsel elkövetett támadások is. Ezekkel az erőszakos helyzetekkel leggyakrabban a vasúton dolgozó jegyvizsgálók találkoznak, de egyre több támadás éri az autóbusz-vezetőket is. A MÁV-csoport minden formáját elítéli az ilyen viselkedésnek, és minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.
Régióspecifikus statisztikák – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is érintett
A legtöbb atrocitás a következő vonalakon történt:
- 100a vonal (Budapest–Cegléd–Szolnok)
- 70-es vonal (Budapest–Szob)
- 30a vonal (Budapest–Székesfehérvár)
- 120a vonal (Budapest–Újszász–Szolnok)
- 40-es vonal (Ercsi és környéke)
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye különösen érintett, hiszen a 100a és a 120a vonalon is kiemelkedően magas az incidensek száma. Ez közlekedésbiztonsági szempontból igen aggasztó.
Konkrét eset: Paprikaspray és rendőrségi feljelentés
A közelmúltban egy taxisofőr paprikaspray-jel támadt egy pótlóbusz-vezetőre a Keleti pályaudvar környékén – olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy az eset a reggeli csúcsforgalomban történt, fájdalmat okozva a buszsofőrnek, és félelmet keltve az utasokban. Az agresszor pedig egyszerűen továbbállt. A sofőr rosszulléte miatt végül a következő busz vezetője hívott mentőt. A MÁV-csoport a támadás után feljelentést tett, hangsúlyozva: a közösségi közlekedésben dolgozókkal szembeni erőszak bűncselekmény, amely súlyos jogi következményekkel jár.
Szolnokon is történt már incidens
Nemrégiben Szolnokon is nagy felháborodást váltott ki egy ügy: Vélhetően egy részeg férfi sértegette a buszsofőrt és egy utast is. Az esetről készült videót egy helyi Facebook-csoportban osztották meg, ahol sokan kiálltak a sofőr mellett. A felvételen jól hallható, ahogy a járművezető többször is felszólítja a férfit a busz elhagyására, majd végül le is taszította őt a járműről, miközben arra kérte az utasokat, hogy hívjanak rendőrt. Ebben az esetben a Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétség miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.
Biztonságtechnikai fejlesztések és visszatartó erő
Az eljárások során kiemelt segítséget jelentenek a biztonsági kamerák felvételei, amelyeket a rendőrség a nyomozás során elemez. A MÁV-csoport az elmúlt években közel 200 testkamerát szerzett be a jegyvizsgálók számára, és folyamatosan szereli fel a KISS és FLIRT motorvonatokat fedélzeti kamerákkal. Az autóbuszok nagy részén szintén működik kamerarendszer, emellett az állomásokon is üzemelnek megfigyelőrendszerek. Ezeknek jelentős visszatartó erejük van, és a legtöbb esetben hozzájárulnak az elkövetők gyors azonosításához és elfogásához.
A biztonsági fejlesztések nemcsak a kollégák, hanem a szabályokat betartó utasok védelmét is szolgálják. A jegyvizsgálók, busz- és mozdonyvezetők, HÉV-járművezetők és rendészek mind közfeladatot ellátó személyek, bántalmazásuk ezért szigorúbb büntetést von maga után. Az erőszak nemcsak fizikai sérülést, hanem lelki traumát is okoz, és rontja az utasok biztonságérzetét.
Együttműködés a rendfenntartásban
A MÁV-csoport több vonalon is együttműködik a vasúti rendészettel, vagyonőri vállalkozásokkal és a rendőrséggel. A Készenléti Rendőrség tagjai több vonalon is segítik a rend fenntartását, és biztosítják az utasok nyugalmát. A legtöbb konfliktus a jegyellenőrzések során alakul ki, amikor az utasnak nincs jegye, vagy nem a megfelelő menetjeggyel próbál utazni, és nem hajlandó azt a helyszínen megvásárolni.
Felhívás és kampány: „Ha megütöd, leülöd!”
A MÁV-csoport hangsúlyozza, munkatársai közfeladatot látnak el, így az őket ért erőszak szigorúan büntethető. Emellett kampányt is indítottak „Ha megütöd, leülöd!” jelmondattal, amely a közfeladatot ellátó személyekkel szembeni erőszak következményeire hívja fel a figyelmet, legyen szó buszsofőrről, vagy kalauzról.
A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy működjenek együtt a közlekedési dolgozókkal, hiszen ők mindannyiunkért dolgoznak nap mint nap, a közösségi közlekedés biztonságát fenntartva.
