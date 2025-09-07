szeptember 7., vasárnap

Módosított menetrend

2 órája

Meglepetés várhat az utasokra ezeken az állomásokon, ne hagyatkozzon a megszokásra

Címkék#pályakarbantartási munka#MÁV#módosított menetrend

Aki rutinból rohan az állomásra, most könnyen hoppon maradhat. A vonatok menetrendje rövid időre megváltozik.

Major Angéla

Szeptember 7-től változik a menetrend a 130-as vasúti vonalon, amely Kunszentmárton–Tiszaföldvár–Martfű között közlekedő vonatokat is érinti – olvasható a martfűi önkormányzat honlapján. A MÁV Személyszállítási Zrt. tájékoztatása szerint a Budapest–Keleti pályaudvar karbantartása miatt a módosítás szeptember 20-ig tart. A vonattal utazóknak, érdemes alaposan átnézni a menetrendet, nehogy reggel a peronon érje őket meglepetés.

Szeptember 20–ig módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok
Szeptember 20–ig módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok
Forrás: Martfű Média

 

 

