Meglepetés várhat az utasokra ezeken az állomásokon, ne hagyatkozzon a megszokásra

Szeptember 7-től változik a menetrend a 130-as vasúti vonalon, amely Kunszentmárton–Tiszaföldvár–Martfű között közlekedő vonatokat is érinti – olvasható a martfűi önkormányzat honlapján. A MÁV Személyszállítási Zrt. tájékoztatása szerint a Budapest–Keleti pályaudvar karbantartása miatt a módosítás szeptember 20-ig tart. A vonattal utazóknak, érdemes alaposan átnézni a menetrendet, nehogy reggel a peronon érje őket meglepetés.

Forrás: Martfű Média