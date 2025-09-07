Módosított menetrend
1 órája
Meglepetés várhat az utasokra ezeken az állomásokon, ne hagyatkozzon a megszokásra
Aki rutinból rohan az állomásra, most könnyen hoppon maradhat. A vonatok menetrendje rövid időre megváltozik.
Szeptember 7-től változik a menetrend a 130-as vasúti vonalon, amely Kunszentmárton–Tiszaföldvár–Martfű között közlekedő vonatokat is érinti – olvasható a martfűi önkormányzat honlapján. A MÁV Személyszállítási Zrt. tájékoztatása szerint a Budapest–Keleti pályaudvar karbantartása miatt a módosítás szeptember 20-ig tart. A vonattal utazóknak, érdemes alaposan átnézni a menetrendet, nehogy reggel a peronon érje őket meglepetés.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre