DPK

1 órája

Megdöbbentő kijelentéseket tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Digitális Polgári Kör#Harcosok órája#Menczer Tamás

A Papp László Sportarénában zajló digitális polgári körök találkozóját a Harcosok órája élőben közvetítette, vendégként Menczer Tamással.

Szoljon.hu

A Magyar Nemzet tudósítása kiemeli: Menczer Tamás saját bevallása szerint „extrém sportot” űz azzal, hogy vitázik a balliberális sajtó munkatársaival. Állítása szerint az újságírók csalódottak, amikor kiderül, hogy neki kell válaszolnia.

Menczer Tamás kommunikációs igazgató újságírókkal beszélget
Forrás: Facebook/Menczer Tamás oldala

A politikus arról beszélt a Harcosok órájában, hogy a digitális tér átalakulása miatt hozták létre a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket. A közösség ma már százezres, és folyamatosan növekszik.

Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások félrevezetőek, a valóságban viszont a kormánypártok erősödnek. Példaként a buda környéki kört említette, amely ötszáz főt számlál, köztük közismert művészeket.

Élesen bírálta a baloldalt is, amiért politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.

Végül úgy értékelte: még kétszáz nap van a választásokig, „de nyerünk, ahogy szoktunk”.

Élő közvetítésünk a Digitális Polgári Körök találkozójáról:

 

